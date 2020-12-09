Власти Украины объявили о введении полного локдауна

Правительство Украины решило ввести в стране полный локдаун с 8 по 24 января из-за стремительного распространения COVID-19. В период ограничений запретят работу кафе, ресторанов и баров, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и торговых развлекательных центров.

Кроме того, на 16 дней будут закрыты все образовательные учреждения, кроме детских садов.

Будут отменены любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия и концерты.

В то же время, общественный транспорт будет функционировать в режиме оранжевой эпидемиологической зоны. Продуктовые магазины, банки, аптеки, почтовые операторы и отели продолжат работу.

Кроме этого, кабинет Министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 28 февраля 2021 года.