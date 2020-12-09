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Московский листок

Власти Украины объявили о введении полного локдауна

Опубликовано 09.12.2020 в разделе комментариев 2

Власти Украины объявили о введении полного локдауна

Правительство Украины решило ввести в стране полный локдаун с 8 по 24 января из-за стремительного распространения COVID-19. В период ограничений запретят работу кафе, ресторанов и баров, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и торговых развлекательных центров.

Кроме того, на 16 дней будут закрыты все образовательные учреждения, кроме детских садов.

Будут отменены любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия и концерты.

В то же время, общественный транспорт будет функционировать в режиме оранжевой эпидемиологической зоны. Продуктовые магазины, банки, аптеки, почтовые операторы и отели продолжат работу.

Кроме этого, кабинет Министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 28 февраля 2021 года.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Артоболевский написал 09.12.2020 22:02
Может Бандере помолится?
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(без названия)
Шпжз написал 09.12.2020 21:50
Как не относись к майдану, но на Украине делают все правильно. Спасение людей прежде всего. В данном случае на вопрос "хотите как на Украине?" Нужно ответить Хотим
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