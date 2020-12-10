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Московский листок

Минус 10. Выселения на Аминьевском шоссе, 11

Опубликовано 10.12.2020 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Минус 10. Выселения на Аминьевском шоссе, 11

9 декабря состоялось выселение жителей по адресу Аминьевское шоссе, 11. Представители Департамента городского имущества, приставы, полицейский, не взирая на мороз, уже с утра подъехали к заветному адресу на выселение рабочих. По отлаженной традиции - не называя имён и должностей, объявляя с апломбом о решении суда, и сбегая от камер, дабы не вдаваться в подробности жилищных преступлений, в которых им приходится участвовать.

«Спросите у людей», — ответил один из участников команды по выселению на запрос журналистов - дать происходящему комментарий.

У людей, конечно, спросили, им-то на вопрос журналистов было что ответить.

Ольга:

«Сегодня нас выселяли из общежития. Прожила 11 лет в общежитии, была заселенна законно, это было доказано Никулинским судом. Суд был выигран в 2019-м году, но Департамент подаёт на апелляцию. Ну а с Департаментом бодаться — это бесполезно... Департамент поставил цель — уничтожить всех. И они это делают.

...Сегодня пришёл Департамент и выселил нас, в таком жёстком порядке, что нам пришлось всё вынести в коридор. Нам сказали — всё опечатывается, доступ вы сюда больше не получите. Конечно, это просто бесчеловечно.

...Кому-то разрешают комнаты выкупать для людей, совершенно посторонних... А людей, которые здесь прожили по много лет, просто выселяют. Это незаконно. Мы будем продолжать бороться».

 

Светлана:

«...Дело было в 2017-м году. Меня с маленьким ребёнком и с мужем выгнали на улицу. Было также холодно, мы с мужем были на работе… приезжаем с работы, у нас опечатали двери, вещи остались за запечатанной дверью... За один день нас выгнали так. В это здание нас вселяли с работы, это ПИК-индустрия… Мама у меня здесь 11-й год проживает. Тоже выселяют за один день сегодня. Мама моя в 2018-м году выиграла в Никулинском суде, несмотря на это, нас всё равно выселяют».

 

Соседи:

«Сегодня приехали люди из Департамента. Очень страшная ситуация, когда придут и совершенно неожиданно выгонят на улицу, в холод, зимой... Надеемся на законное разрешение данного вопроса».

 

Департамент Городского имущества не воспринимается людьми как государственный орган по защите жилищных прав, его боятся, как рейдерского центра. Департамент не раз уже выступал инициатором выселений по разным адресам, и столь же типично выступил и по данному адресу.

Жители дома по Аминьевскому шоссе 11 — бывшие рабочие завода ЖБИ-9, строительные рабочие ПИК-индустрии (ранее ДСК-2, ДСК-3). Кто-то из них живёт в доме 5 лет, кто почти три десятка, но ДГИ с 2016 года объявил себя новым хозяином дома, и что соцнайм местным рабочим не положен - строительная организация якобы обманула их, незаконно вселив в данный дом. Вот, видимо, теперь и восстанавливает справедливость — просто выбрасывает рабочих на улицу.

Даже когда аминьевские жители выиграли суды, ДГИ не постеснялся подать апелляцию. У некоторых жильцов ещё не прошли суды следующих инстанций, но Департамент уже здесь.

Подобные жилищные драмы испытали на себе и авиастроители завода "Салют", строители со Ставропольской 17 и ряда домов Плещеева, врачи Симферопольского бульвара 19, бывшие рабочие фабрики "Красный суконщик" и Московского жирового комбината. Представители этих и многих других общежитий не первый год с чемоданами обращений штурмуют мэрии, прокуратуры, следственные комитеты, в которых, заметьте, защитники Конституции всех рангов не находят никаких жилищных преступлений — ни против ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса», ни против законодательного права на соцнайм для жителей общежитий, ни против постановления Собянина№ 743-ПП (от 19 декабря 2012 года).

Отдельные отписки по тысячам обращений по десяткам адресов приводят к мысли не о случайной ошибке, но к системе, которая, судя по всему, прочно закрепилась в столь правовом поле РФ.

9 декабря на улицу были выброшены не все рабочие, ожидавшие сегодня выселения. Рейдерская группа внезапно уехала, так и не объявив о своих дальнейших планах. Когда они вернутся — завтра, послезавтра? Когда вновь раздастся тревожный набат рабочих — «Департамент приехал!»?



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