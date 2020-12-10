Губернатор во время пира хуже чумы

Выбери идиотов во власть, и они тебе не только праздники - они тебе и жизнь испортят!

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«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город, фактически, стоит на пороге полномасштабного локдауна - закрытия всего и вся. Причиной стала высокая заболеваемость коронавирусом. Сейчас в Северной столице в активном состоянии болезни находятся почти 60 тысяч человек. И для системы здравоохранения это - почти предел».

Смотрю «Методика расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации» (МР 3.1.2.0118-17), регион – Ленинградская область вместе с Санкт-Петербургом – 1,9+5,4=7,3 миллиона жителей.

На 50-ю неделю года (7-13 декабря) обычное количество заболевших ОРВИ в этом регионе должно составлять 34894 человек, а «толерантный предел», после которого считается, что началась эпидемия ОРВИ – 80373 человека. В расчёте на население только Санкт-Петербурга, это действительно 59494 – почти 60 тысяч.

Таким образом эпидемия ОРВИ (коронавирус – это ОРВИ) в Санкт-Петербурге толи началась, толи ещё не началась - заболеваемость коронавирусом ещё не превысила толерантный предел заболеваемостью ОРВИ. Ну и чего это губернатор завизжал?

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«Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о самом безопасном сценарии проведения Нового года во время пандемии коронавируса. Градоначальник просит жителей Северной столицы встретить праздник дома в кругу семьи, а иные, более масштабные гуляния, называет не иначе как пиром во время чумы».

Начну с того, что ещё 13 апреля 2020 года, когда народу России уже был нанесён убыток в размере 1 триллион 300 миллиардов рублей, министр здравоохранения РФ М. Мурашко сообщил: «…понедельный контроль за показателями смертности показывает нам, что на сегодняшнюю дату мы имеем стабильную ситуацию по сравнению с предыдущим годом. Количество смертности в стране меньше на 5% по сравнению с 2019 годом за то же количество недель предыдущего года».

И это действительно так: смертность за январь-март 2020 года в Санкт-Петербурге составила 15464 человека и это, пусть и не на много – на 1,5%, но было меньше, чем за январь-март 2019 года, когда смертность в «культурной столице» составляла 15697 человек.

Напомню, что власти в России стесняются реальной статистики, поэтому данные о смертности населения известны только по сентябрь. Так вот, смертность граждан в Санкт-Петербурге за январь-сентябрь увеличилась по сравнению со смертностью за январь-сентябрь 2019 года на 6591 человека или на 14,8%. В Санкт-Петербурге с начала года по октябрь умерших с коронавирусом было всего 2972 человека, таким образом чисто от деяний губернатора Санкт-Петербурга – от изоляции граждан и требований носить маски, от прекращения плановых лечений граждан, - в Санкт-Петербурге дополнительно умерло 3619 человека! ТРИ ТЫСЯЧИ ШЕСТЬСОТ!! Больше, чем умерших с положительным тестом на коронавирус!

Между прочим, СМИ дружно винят губернатора Санкт-Петербурга как раз в том, что он своими мерами слишком мало убил питерцев, потому что «в начале пандемии власти Петербурга как раз много рассуждали о «шведском опыте» и карантинные меры в городе были куда либеральный, чем в Москве (где тоже почти всё провафлили) - то есть, считай, и вовсе их не было».

Ну что же, давайте сравним данные по смертности в Санкт-Петербурге с аналогичными данными по смертности в расположенной несколько северо-западнее Швеции, не вводившей ограничительных мер и не останавливавшей ни экономики, ни общественной жизни. На 9 декабря с положительным тестом на коронавирус в Швеции было 69,2 смерти на 100 тысяч жителей, а в Санкт-Петербурге, в расчёте на 100 тысяч жителей на эту дату было 110,1 смерть с положительным тестом на коронавирус – чуть ли ни в 2 раза больше, чем в Швеции!

Ну, так чем плох шведский опыт – опыт не иметь во власти подлых идиотов? Ну и что толку петербуржцам от этого петербургского локдауна?

И давайте сравним смертность «от коронавируса» в Санкт-Петербурге со смертностью «от коронавируса» в расположенной несколько юго-восточнее Белоруссии, цинично поиздевавшейся над всеми идиотами, вводившими локдаун во время эпидемии сезонного ОРВИ? (Помните, как в Белоруссии парад в честь 75-летия Победы проходил строго 9 мая без масок, а Санкт-Петербург в это время, нацепив намордники, прятался в бункерах?).

На 9 декабря с положительным тестом на коронавирус в Белоруссии было 12,9 смертей на 100 тысяч жителей – в 8,5 раз меньше, чем Санкт-Петербурге!

Так кого лучше иметь – шведского Главного эпидемиолога Андерса Тегнелла, определяющего, что нужно Швеции в период сезонной эпидемии ОРВИ, или скопище российских медицинских академических дебилов, консультирующих таких же дебилов у власти?

Так, кого лучше иметь – дружно избираемого белорусами Лукашенко или Беглова, так-сяк избранного интеллектуалами «культурной столицы» России?

От редакции: Не слишком корректно утверждать, что прирост смертности в Петербурге (то есть прирост все-таки был!) произошел за счет ношения масок и прочего. Действительно, с начала года по октябрь умерших с коронавирусом было 2972 человека, а без такого диагноза умерло 3619 человек. Но это может значить и то, что этитм людям сделали некачественный тест - или вообще тестов на коронавирус не делали!

Смотрим статистику. В Москве выявлено 665 тысяч заражений, а в Питере - 159 тысяч. В 4,5 раза меньше, в то время, как население Петербурга меньше, чем население Москвы лишь в 2,5 раза. И нигде нет статистики, сколько сделано тестов в том или ином регионе! То есть якобы меньшее число инфицированных в том или ином регионе может означать просто дефицитом тестов!

Смотрим смертность. Москва - 9,5 тысяч, Петербург - 6 тысяч. То есть в Питере всего в полтора раза ниже смертность, чем в Москве - на фоне, напомню, в 4,5 раза меньшего числа выявленных заболевших и всего в 2,5 раза меньшей численности населения. Это ли не доказательство того, что эпидемию в городе на Неве просто "провафлили"?

Так может, власти Петербурга не виноваты, и их просто не обеспечили тестами и средствами лечения?

Но вот, Ленинградская область имеет в 35 раз меньшую смертность от коронавируса. А регион тот же.

Что до Белоруссии, то там было сделано за все время 3,5 миллиона тестов, в то время как в России - больше 80 миллионов! Если вообще тестов не делать, то в число заразившихся будет стремиться к нулю. И тем не менее, даже при таком невысоком уровне тестирования, в России 17 тысяч инфицированных на миллион населения, а в Белоруссии - 16 тысяч. Разница невеликая.

А то, что в Белорруссии рисуют при таком проценте заразившихся смертность в 2 раза ниже, чем в России, легко объясняется заниженной статистикой смертей от коронавирусной инфекции.

В статистической системе ООН опубликованы данные по смертности в РБ за первое полугодие 2020 года. Из них следует, что смертность по итогам первого полугодия побила пятилетний рекорд. ООН не указана причина смертности. Соответственно, нельзя однозначно сказать, что рост смертности связан с эпидемией коронавируса или другими заболеваниями. Однако по этим данным видно, что в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне. Если в 2019 году в июне было 9263 смерти, то в июне 2020 года — 13 016. Разумеется, это "невыясненные" причины смерти - в то время как от коронавируса за год официально умерло якобы всего 1200 человек.

А.Б.