Коронавирус превратился в обычную ОРВИ в Западной Европе

В 7 странах Западной Европы, где в весеннюю волну была самая высокая относительная смертность от числа заболевших (от 8,1% до 18,1%), в осеннюю волну число заболевших было значительно больше, чем в весеннюю, но число смертей – меньше. В результате в этих странах относительная смертность в осеннюю волну составила всего от 0,70% до 1,7%, а общая относительная смертность с начала эпидемии составляет от 1,7% до 3,5%. При этом общее число заболевших за все время составляет от 2,6% до 5,1% от населения этих стран. Эти значения соответствуют эпидемии обычной сезонной «жесткой» ОРВИ, по относительной смертности более жесткой, чем грипп, но с заметно меньшим числом заболевших.

Что было в мире весной

Когда весной 2020 г. в Европе и других странах мира начала распространяться сезонная инфекция COVID-19, было отмечено, что в ряде стран Западной Европы при очень небольшом общем числе заболевших наблюдалась высокая относительная смертность от этого числа заболевших – 10% и более.

Исходя из этого, тогда было выдвинуто два предположения:

1) COVID-19 будет распространяться по модели гриппа, при этом общее число заболевших будет исчисляться десятками процентов в год – т.е. сотнями миллионов и миллиардами людей в год в масштабах Земли.

2) Относительная смертность останется высокой, на уровне около 10% от этого числа заболевших – т.е. составит несколько процентов, десятки и сотни миллионов людей в год в масштабах нашей планеты.

В настоящее время 1% – это около 78 млн. человек, 10% – соответственно около 780 млн.

И на основании этих предположений вокруг COVID-19 начали раздувать эпидемию психоза, истерии и страха.

Ужас, ужас, ужас… Жуткие вопли в телевизоре, прочих СМИ, а также на страницах Интернета.

Что наблюдается в мире к настоящему времени

Действительность опровергла оба этих предположения.

1) COVID-19 распространяется по модели циркуляции, когда общее число заболевших многократно меньше общего числа зараженных (инфицированных), абсолютное большинство которых составляют бессимптомные вирусоносители.

По оценке ВОЗ, обнародованной в начале октября, общее число зараженных тогда составляло около 10% от населения Земли, тогда как общее число заболевших было около 0,5%. Из этого следует, что на одного заболевшего приходится около 20 зараженных.

(О модели циркуляции и оценке ВОЗ см. мои статьи [1, 2].)

Следовательно, десятками процентов в год (сотнями миллионов и миллиардами людей в год в масштабах Земли) будет исчисляться общее число зараженных, а общее число заболевших будет приблизительно в 20 раз меньше.

Год близится к концу, общее число заболевших составляет около 0,9% от населения планеты (около 68,6 млн. человек на 08.12.2020), что подтверждает изложенные выше утверждения.

И можно сделать предположение, что даже в худшем случае, если все население Земли будет заражено, общее число заболевших за всю эпидемию не превысит 5% от ее населения (1/20, 390 млн. человек).

2) Относительная смертность от общего числа заболевших, достигнув максимума 7,3% (29.04.2020), с тех пор падает и сейчас составляет около 2,3%. Соответственно относительная смертность от общего числа зараженных сейчас составляет около 0,115%.

(Об относительной смертности от общего числа заболевших и общего числа зараженных см. мою статью [2].)

Скорость падения относительной смертности постепенно уменьшается, и, видимо, она стабилизируется на уровне около 2% или немного выше.

Общее число смертей сейчас составляет около 0,02% от населения Земли (около 1,56 млн. человек на 08.12.2020).

И можно сделать предположение, что даже в худшем случае, если заболеет 5% населения Земли, при такой относительной смертности за всю эпидемию умрет 0,1% от ее населения (7,8 млн. человек), а не несколько процентов.

Скорее всего, и общее число заболевших, и общее число смертей за всю эпидемию будет приблизительно в 2-2,5 раза меньше приведенных выше оценок худшего случая.

В связи с вышеизложенным вызывает удивление, что к компании «ковид-паникеров» присоединились некоторые лица, относящиеся к левым. Ведь наличие у человека левых взглядов обычно подразумевает знакомство с диалектическим материализмом и способность к критическому системному анализу.

Анализ событий весной и осенью в Западной Европе

На основании этого представляет интерес – что происходит в настоящее время с общим числом заболевших и относительной смертностью от этого числа в тех странах Западной Европы, где весной была наибольшая относительная смертность и которые напугали себя и весь мир?

Этих стран 7: Италия, Испания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Швеция.

Следует отметить, что в Швеции не вводили строгих ограничений, в отличие от остальных 6 указанных стран и большинства стран мира. Швеция можно назвать «безмасочной» страной, и представляет интерес сравнение данных для нее с данными для других, «масочных» стран.

Все исходные данные для приведенных ниже расчетов и графиков взяты на сайте Worldometer Coronavirus 09.12.2020 (дата написания статьи), фактически это данные по состоянию на предыдущий день, 08.12.2020.

Период с начала регистрации данных на этом сайте, 22.01.2020, условно разделен на две части – «весенняя волна» и «осенняя волна».

Весенняя волна условно заканчивается 30.06.2020. В конце июня – начале июля во всех рассматриваемых странах был минимум числа новых заболевших в сутки.

Осенняя волна условно начинается 01.07.2020 и продолжается по настоящее время, 08.12.2020, но она еще не окончилась.

Для всех рассматриваемых стран за весь период с начала регистрации данных и для обеих волн определено общее число заболевших и общее число смертей (для осенней волны – по разности данных на 08.12.2020 и 30.06.2020).

На основании этих данных и населения стран для всех трех периодов рассчитаны следующие показатели: общее число заболевших в % от населения страны, общее число смертей в % от населения страны и относительная смертность в % от общего числа заболевших.

Полученные данные приведены в следующей таблице.

Таблица

Страна Период Число заболевших Заболевших, % от населения страны Число смертей Смертей, % от населения страны Смертность, % от числа заболевших Франция Весна 164801 0,25 29818 0,046 18,1 Осень 2144820 3,3 26534 0,041 1,2 Всего 2309621 3,5 56352 0,086 2,4 Италия Весна 240599 0,40 34921 0,058 14,5 Осень 1516795 2,5 26319 0,044 1,7 Всего 1757394 2,9 61240 0,101 3,5 Великобритания Весна 283253 0,42 40391 0,059 14,3 Осень 1466988 2,2 21642 0,032 1,5 Всего 1750241 2,6 62033 0,091 3,5 Испания Весна 259119 0,55 29385 0,063 11,3 Осень 1456581 3,1 17261 0,037 1,2 Всего 1715700 3,7 46646 0,100 2,7 Бельгия Весна 61427 0,53 9636 0,083 15,7 Осень 531188 4,6 7750 0,067 1,5 Всего 592615 5,1 17386 0,150 2,9 Нидерланды Весна 50273 0,29 6113 0,036 12,2 Осень 520164 3,0 3662 0,021 0,70 Всего 570437 3,3 9775 0,057 1,7 Швеция Весна 67862 0,67 5482 0,054 8,1 Осень 236931 2,3 1795 0,018 0,76 Всего 304793 3,0 7277 0,072 2,4 Среднее Весна 0,44 0,057 13,4 Осень 3,0 0,037 1,2 Всего 3,4 0,094 2,7

Примечание: во всех странах последний день сбора информации 08.12.2020, кроме Испании, где данные за 08.12.2020 отсутствовали, и последний день сбора информации 07.12.2020.

Порядок стран в таблице – по убыванию общего числа заболевших за весь период с начала регистрации данных.

Кроме того, для Франции, Италии и Швеции были построены графики числа новых заболевших в сутки на 1 млн. (рис. 1) и числа смертей в сутки на 1 млн. населения страны (рис. 2) за период с 15.02.2020 по 08.12.2020. Подобная форма представления данных позволяет корректно сравнивать страны с разным населением.

Рис. 1. Число новых заболевших в сутки на 1 млн. населения страны за период с 15.02.2020 по 08.12.2020.

Рис. 2. Число смертей в сутки на 1 млн. населения страны за период с 15.02.2020 по 08.12.2020.

На обоих рисунках хорошо видно, что графики для всех трех стран имеют схожую форму и сопоставимые значения весенних и осенних максимумов, хотя для Франции выше осенний максимум числа новых заболевших в сутки и весенний максимум числа смертей в сутки. При этом заметны смещения времени наступления максимумов для разных стран. Также видно, что пик осенней волны во всех этих странах уже пройден, но она еще не закончилась.

При этом оба графика для «безмасочной» Швеции и весной, и осенью не имеют существенных отличий от графиков для «масочных» Франции и Италии.

Выводы по данным в таблице приведены ниже.

Выводы для Западной Европы

Весенняя волна

Для весенней волны хорошо видно, что общее число заболевших за этот период было очень незначительным и составило от 0,25% до 0,67% от населения рассматриваемых стран. При этом относительная смертность от общего числа заболевших была достаточно большой и составляла от 8,1% до 18,1%.

Наибольшее общее число заболевших и наименьшая относительная смертность от этого числа была в Швеции – соответственно 0,67% и 8,1%. В связи с этим претензии к Швеции, что она якобы весной регистрировала заболевших хуже (меньше), чем остальные страны, следует считать необоснованными. На втором месте по обоим этим показателям идет Испания – соответственно 0,55% и 11,3%. При этом наибольшая относительная смертность, 18,1%, наблюдалась для Франции, где также было наименьшее общее число заболевших, 0,25%.

Осенняя волна

Для осенней волны общее число заболевших заметно больше, чем для весенней, и составляет от 2,2% до 4,6% от населения рассматриваемых стран. Но при этом число смертей – даже меньше, чем весной. В результате в этих странах относительная смертность от общего числа заболевших в осеннюю волну составила всего от 0,70% до 1,7%, что на порядок меньше, чем весной.

Наименьшее общее число заболевших, 2,2% в Великобритании, немного больше, 2,3%, в Швеции, а наибольшее, 4,6%, в Бельгии. Наименьшая относительная смертность в Нидерландах, 0,70%, чуть больше в Швеции, 0,76%, наибольшая, 1,7%, в Италии. Следовательно, по обоим показателям вместе в осенней волне наилучшая ситуация в Швеции.

Приведенные выше для осенней волны значения общего числа заболевших от населения страны и относительной смертности от этого числа заболевших являются характерными для обычной сезонной «жесткой» ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), по относительной смертности более жесткой, чем грипп, но с заметно меньшим числом заболевших, чем при гриппе.

По приведенным выше графикам для числа новых заболевших и смертей в сутки видно, что осенняя волна уже пошла на спад, но еще не закончилась. Поэтому имеет смысл вернуться к данной теме, когда эта волна закончится, видимо, в январе.

Возможно, в некоторых странах к концу осенней волны число смертей будет сопоставимо с таковым для весенней волны или даже несколько больше. Однако относительная смертность будет продолжать уменьшаться.

Весь период с начала регистрации

Для всего периода с начала регистрации общее число заболевших составляет от 2,6% (Великобритания) до 5,1% (Бельгия) от населения рассматриваемых стран, относительная смертность от этого числа заболевших – от 1,7% (Нидерланды) до 3,5% (Италия и Великобритания).

Следовательно, даже для всего периода с начала регистрации общее число заболевших в процентах от населения страны невелико по сравнению с любой эпидемией гриппа и вполне приемлемо для обычной сезонной «жесткой» ОРВИ. И относительная смертность, хотя она и выше, чем для гриппа, также соответствует обычной сезонной «жесткой» ОРВИ.

О бессмысленность ограничений, включая маски

По всем показателям и графикам видно отсутствие заметной разницы между «безмасочной» Швецией и прочими «масочными» странами. Более того, в осенней волне ситуация для Швеции даже лучше, чем для остальных стран.

Отсюда следует вывод, что все ограничения, включая маски, не дают какого-либо заметного положительного результата.

Число оставшихся больных – куда смотрит ВОЗ?

Великобритания и Нидерланды изначально не давали данных по числу выздоровевших и числу оставшихся больных. Потом к ним присоединились Испания и Швеция.

А Франция и Бельгия выписывают людей в ничтожных количествах. В результате во Франции сейчас число оставшихся больных составляет 90,1% от общего числа заболевших, в Бельгии – 90,3%. Этого не может быть, ведь подавляющие число заболевших выздоравливает через 2 недели.

Для сравнения в Италии, где есть все данные, число оставшихся больных составляет 42,0% от общего числа заболевших. Для Италии ниже приведен график числа оставшихся больных в % от населения страны (рис. 3). По нему также видно, что осенний пик заболевания в этой стране пройден.

Рис. 3. Число оставшихся больных в % от населения страны за период с 15.02.2020 по 08.12.2020.

Заключение

Коронавирус превратился в обычную сезонную «жесткую» ОРВИ в Западной Европе по общему числу заболевших и относительной смертности от этого числа.

Вероятно, будут последующие волны, как у гриппа, в северных странах два раза в год, весной и осенью, но они будут слабее нынешней осенней и не должны вызывать беспокойства, если не раздувать панику специально.

Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов (В.И. Ленин).

Раздуваемая вокруг COVID-19 эпидемия психоза, истерии и страха является прикрытием для начала глобального финансового кризиса и связанного с ним ограничения прав и свобод граждан.

Людям во всем мире, кто еще не понял, пора понять – когда власти повсюду заставляют нас сидеть дома и носить «намордники», их беспокоит не наше здоровье (плевали они на него, инфекция на самом деле не очень-то опасная), а чтобы мы в условиях кризиса, падения доходов и уровня жизни, для многих – нищеты, не выступали против власти бюрократов и капиталистов.

Новости по теме:

[1] Коронавирус вызывает обычную ОРВИ, а все меры изоляции бессмысленны

[2] Коронавирус – 2,5% относительной смертности в мире или 0,125% по другому варианту