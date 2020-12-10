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Московский листок

Белоруссия перекрывает выезд из-за COVID-19

Опубликовано 10.12.2020 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Белоруссия перекрывает выезд из-за COVID-19

Белоруссия приостанавливает выезд из республики через наземные пункты пропуска из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из постановления Совета министров.

Данный указ касается автодорожных, железнодорожных и речных пунктов пропуска через границу.

С 1 ноября Белоруссия уже приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев в целях предотвращения распространения коронавируса. Кроме того, был ограничен въезд в Белоруссию через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и с Украины. Госпогранкомитет Белоруссии также рекомендовал гражданам отказаться от поездок за рубеж.



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