Белоруссия перекрывает выезд из-за COVID-19 медицина бюрократия лекарства коронавирус Белоруссия приостанавливает выезд из республики через наземные пункты пропуска из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из постановления Совета министров. Данный указ касается автодорожных, железнодорожных и речных пунктов пропуска через границу. С 1 ноября Белоруссия уже приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев в целях предотвращения распространения коронавируса. Кроме того, был ограничен въезд в Белоруссию через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и с Украины. Госпогранкомитет Белоруссии также рекомендовал гражданам отказаться от поездок за рубеж.



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