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Московский листок

Путин распорядился, чтоб совсем уж не голодали

Опубликовано 10.12.2020 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Путин распорядился, чтоб совсем уж не голодали

Путин призвал правительство своевременно применять инструменты сдерживания роста цен на продукты питания.

"Я уже упоминал про советские времена на предыдущей встрече с правительством - когда все есть, но не всем хватает. А здесь - все есть, но не всем по карману, не могут купить. Но, послушайте, мы с вами знаем, что нужно делать в этих случаях", - обратился президент к правительству, потребовав своевременно применять инструменты сдерживания цен.

Президент обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Он подчеркнул, что подорожание этих базовых продуктов питания никак не связано с пандемией, а вызвано попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

***

А почему, собственно, в советские времена не хватало? А именно потому, что советское правительство не хотело подгонять внутренние цены под мировые - ведь стоило Ельцину "отпустить" цены, как на прилавках все появилось! Правда, появились и голодные. Кому по мировым ценам из комплексного обеда по карману оказывался разве что капустный салат.

А еще в советское время вводили талоны на сахар, чтоб не самогонку гнали, а ложечкой клали в чай.

Но в новой счастливой путинской России так быть не может, не должно. 12 тысяч пенсии должно хватать и на квартплату, и на вкусную и здоровую пищу. Крупа, макарошки, капуста, морковь, свекла, лавровый лист. Вкусно и очень полезно! А на остальное, которое вредное, никак не хватит.

Так что спасибо, Владимир Владимирович, за заботу. Особенно за лавровый лист спасибо, уважил.

А.Б.



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