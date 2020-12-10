Путин распорядился, чтоб совсем уж не голодали

Путин призвал правительство своевременно применять инструменты сдерживания роста цен на продукты питания.

"Я уже упоминал про советские времена на предыдущей встрече с правительством - когда все есть, но не всем хватает. А здесь - все есть, но не всем по карману, не могут купить. Но, послушайте, мы с вами знаем, что нужно делать в этих случаях", - обратился президент к правительству, потребовав своевременно применять инструменты сдерживания цен.

Президент обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Он подчеркнул, что подорожание этих базовых продуктов питания никак не связано с пандемией, а вызвано попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

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А почему, собственно, в советские времена не хватало? А именно потому, что советское правительство не хотело подгонять внутренние цены под мировые - ведь стоило Ельцину "отпустить" цены, как на прилавках все появилось! Правда, появились и голодные. Кому по мировым ценам из комплексного обеда по карману оказывался разве что капустный салат.

А еще в советское время вводили талоны на сахар, чтоб не самогонку гнали, а ложечкой клали в чай.

Но в новой счастливой путинской России так быть не может, не должно. 12 тысяч пенсии должно хватать и на квартплату, и на вкусную и здоровую пищу. Крупа, макарошки, капуста, морковь, свекла, лавровый лист. Вкусно и очень полезно! А на остальное, которое вредное, никак не хватит.

Так что спасибо, Владимир Владимирович, за заботу. Особенно за лавровый лист спасибо, уважил.

А.Б.