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Московский листок

А Русь катится в пропасть

Опубликовано 10.12.2020 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
А Русь катится в пропасть

В сельской местности в районе Пензенской области установилась отвратительная погода. Мороз до 23 градусов , но практически без снега. Для человека  погода нормальная, а вот для урожаю скверная. У меня второй раз замёрзнет виноград, хотя я его укутал лучше младенца.

Не лучше положение и в Кремле. Наверное тоже погода мешает принимать правильные решения.

Открываю интернет и попадается удивлённое лицо президента, похожее на болезнь Дауна.  Удивляется, что его решения не работают. А кто такой президент? Его обязанности изложены в Конституции РФ. Не буду комментировать, любой может прочитать, купив  текстовый документ. Он должен определять политику внутреннюю и направлять Парламент на принятие законов, подкреплённых финансированием, которые бы исполнялись. Если эти законы не выполняются президент должен принимать меры, не пересаживая чиновников с места на место. Чиновник  развалил здравоохранение его повышают в должности. Сколько Чубаис потратил впустую миллиардов рублей и его  пересаживают, создав  специальную должность. Журналисты, политологи на  центральных каналах говорят, что его надо судить, а президент берёт его под своё крыло и говорят, что Анатолий секретно награждён. Так какой идиот будет исполнять решения президента? Развитие любой страны происходит не по решениям  главы государства, а на основании  плана развития, подготовленного специальным институтом. Для него Китай не является примером? Да и не грех бы ознакомиться с планами развития СССР. Они учитывали людские ресурсы и материальные. Что может предусмотреть нынешний президент? Выделить  в разовом порядке несколько миллиардов, но это не решает проблему страны. Неплохо бы ознакомиться с документами, которые были приняты  Е.Примаковым.

Двадцать лет  экономика России на нуле. Неужели президент этого не понимает? Он как и его ставленник должен 31 декабря обратиться к народу и заявить об отставке.  Страна при действующей и надо сказать воровской власти  катится в пропасть. И это ускоряет  приближение этой пропасти. Кто - то  спросит, а почему?  Да потому что чиновники понимают  положение России. Ведь даже у кремлёвских пропагандистов В.Соловьёва, О.Скабеевой , А.Шейнина уже говорят открытым текстом, что война неизбежна. Кем будем воевать? В России  нет тылов, даже в достатке госпиталей. Капитализм напоминает животный мир. А там выживает сильнейший. По мере того как беднеет России,  капитализм богатых стран  набирается смелости загрызть слабого и воспользоваться его природными богатствами и  территорией. Но ведь это сейчас уже никто и не скрывает, поэтому воровство усиливается. Чиновники стараются успеть до военного кризиса  нахапать и вывести за пределы страны, поэтому никто и не стремится выполнять решения президента.

Давайте представим  такую ситуацию. Окружение России базами НАТО  практически завершается. И  вот найдётся такой президент США, который скажет: давайте хором двинем на Россию. Ведь не все базы укомплектованы американцами. Он попробует использовать войска Западных стран. Может такое случиться? Всё зависит от способностей  руководства США. И что будем делать мы? Лучший выход всем поднять руки. И нет больше великой страны.  Всем известно, что после 1945 года США разрабатывала планы нападения на СССР и каждый год планы корректировались с учётом развития  победителя. А что сейчас планы США изменились? Да, изменились не в нашу сторону. Распад экономики  в России увеличивает уверенность США и Запада в нашей беспомощности. Более того в России не осталось стратегических союзников. Президент возможно думает, что нам поможет Китай. Нет сегодня Китай уже не тот, который был 30 лет назад. Им руководят прагматики. В  таком случае  китайское руководство будет вести себя как США  с начала  второй мировой войны. Они  1943 году поняли, что СССР разгромит Германию и только после этого начали помогать войсками, чтобы не упустит  делёжку. Сейчас никакой дружбы с Китаем нет, есть коммерческие отношения, которые диктует именно Китай. Электроэнергию, газ Россия продаёт по их ценам. Экономика России подошла к такой черте, что уже Украина нацеливается на нас с помощью США и возможно Турции. Украину Россия может успокоить за неделю, но наша власть не уверена, что не вмешается Турция, а это уже совершенно другой коленкор. При этом власть продаёт Турции современные  вооружение и не думает, что завтра оно может быть применено против самого продавца. Почему Россия продаёт всем, кто изъявляет желание купить? Потому что олигархам, чиновникам, и просто ворам уже нечего грабить в стране. Сырьё дешевеет,  многие страны по санкциям отказываются  иметь дело с Россией. Где - то надо брать миллиарды, чтобы содержать олигархов, чиновников и самого президента с многочисленной свитой. Вот и продаём кто берёт.

А тут ковид -19 помогает власти загнать людей в свои норы и не высовываться. Поэтому никто уже и не пытается бороться с бедностью. И вдруг интернет показывает президента с кулаком, очевидно для народа. Как будто он кому - то угрожает. Кому может угрожать? Не США же. Значит народу страны. К чему бы это? Но ведь с бедностью не борется не только власть, но и сам народ. Поэтому винить в этом одного президента не имеет смысла. Президент  выделяет хотя и копейки на детей,  потерявшим работу, пытается решать другие проблемы. А что делает народ?  Ничего ждёт с моря погоды. Под лежачий камень даже вода не течёт. А мы лежим, иногда  встаём и ищем деньги чтобы купит бутылку водки. Неужели все  приняли решение не вмешиваться в политику Кремля. А куда девать Конституцию? Её не исполняет президент, не исполняет и народ. Мы же сами позволяем чиновникам грабить страну. ЦБ вывозит золото к нашим врагам. Олигархи с ворами уже вывезли триллионы долларов. Вы же видите, что всё это делается либо с согласия президента, либо с того, что он не вмешивается. Ну а нам то что делать? Грабят не президента, а народ.

Вот скажите, читатель, зачем премьер пытается ликвидировать "Российский фонд фундаментальных исследований"?  Для того, чтобы в стране кроме потребителей больше никто не появлялся. Такова политика Кремля. Мы и здесь ничего не знаем и не хотим знать. В рабство идём добровольно. Флаг вам в руки.



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Всего комментариев к статье: 1
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Мороз до 23 градусов , но практически без снега.
так написал 10.12.2020 10:22
озимым пипец!
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