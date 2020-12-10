Евросоюз оценил ежегодный ущерб от санкций против России в 21 миллиард евро

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России из-за событий на Украине в 2014 году, ежегодно обходятся экономике ЕС в 21 млрд. евро. Об этом говорится в пресс-релизе торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа.

"Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в €5,45 млрд. Для Европейского союза затраты составляют €21 млрд", - сказал глава палаты Грегор Бергхаузен в ходе онлайн-конференции, посвящённой исследованию.

В документе отмечается, что сильнее всего от антироссийских санкций пострадали обрабатывающая отрасль, машиностроение, автомобилестроение и химическая промышленность.

При этом указывается, что в случае отмены санкционного режима выиграют все, как Россия, так и Германия, особенно восточные немцы.

Напомним, 29 июня Совет ЕС принял решение продлить экономические санкции против России на шесть месяцев, до 31 января 2021 года. Данные ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, а также действуют в отношении продукции двойного назначения, произведенной в России.

Кроме того, в июне Совет ЕС продлил до 23 июня 2021 года санкции против России, введенные из-за воссоединения Крыма с РФ. Ограничения применяются к европейским компаниям и физическим лицам и включают в себя запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, запрет на инвестиции в Крым и Севастополь, ограничительные меры в сфере туризма.

В сентябре Совет ЕС также продлил персональные санкции в отношении российских граждан и юридических лиц — до 15 марта 2021 года. В списке находятся 175 человек и 44 юрлица.