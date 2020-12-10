Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Евросоюз оценил ежегодный ущерб от санкций против России в 21 миллиард евро

Опубликовано 10.12.2020 в разделе комментариев 0

Евросоюз оценил ежегодный ущерб от санкций против России в 21 миллиард евро

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России из-за событий на Украине в 2014 году, ежегодно обходятся экономике ЕС в 21 млрд. евро. Об этом говорится в пресс-релизе торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа.

"Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в €5,45 млрд. Для Европейского союза затраты составляют €21 млрд", - сказал глава палаты Грегор Бергхаузен в ходе онлайн-конференции, посвящённой исследованию.

В документе отмечается, что сильнее всего от антироссийских санкций пострадали обрабатывающая отрасль, машиностроение, автомобилестроение и химическая промышленность.

При этом указывается, что в случае отмены санкционного режима выиграют все, как Россия, так и Германия, особенно восточные немцы.

Напомним, 29 июня Совет ЕС принял решение продлить экономические санкции против России на шесть месяцев, до 31 января 2021 года. Данные ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, а также действуют в отношении продукции двойного назначения, произведенной в России.

Кроме того, в июне Совет ЕС продлил до 23 июня 2021 года санкции против России, введенные из-за воссоединения Крыма с РФ. Ограничения применяются к европейским компаниям и физическим лицам и включают в себя запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, запрет на инвестиции в Крым и Севастополь, ограничительные меры в сфере туризма.

В сентябре Совет ЕС также продлил персональные санкции в отношении российских граждан и юридических лиц — до 15 марта 2021 года. В списке находятся 175 человек и 44 юрлица.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов: "В 2021 год заглянуть смогут не все. А мы попробуем"
Анатолий Баранов: "В 2021 год заглянуть смогут не ...
09.12.2020
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным
06.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Крымскую воду будут добывать из космоса через посредство конституционной реформы? (3)
В США единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" признали небоеспособным (0)
Евросоюз оценил ежегодный ущерб от санкций против России в 21 миллиард евро (0)
А Русь катится в пропасть (3)
Путин распорядился, чтоб совсем уж не голодали (19)
Минус 10. Выселения на Аминьевском шоссе, 11 (4)
Запрет разводить костры в домохозяйстве. А в юрте можно? (7)
Белоруссия перекрывает выезд из-за COVID-19 (6)
Коронавирус превратился в обычную ОРВИ в Западной Европе (8)
Губернатор во время пира хуже чумы (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Россия и Япония готовятся к войне за Курилы?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Капитализм на пути к фашизму
orphoprosecutor orphoprosecutor: Она такого не заслужила
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Поклонская и Рогозин дадут воды Крыму
Михаил Делягин Михаил Делягин: Промышленность в РФ уничтожают целенаправленно?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss