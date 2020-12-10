Крымскую воду будут добывать из космоса через посредство конституционной реформы?

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил задействовать технологии, разработанные в Роскосмосе, для решения проблем с водой в Крыму - в ответ на публикацию депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая предложила американскому предпринимателю Маску переехать в Крым и решить в регионе проблему с водой.
"А вы не хотите использовать технологии подготовки воды, разработанные Московским институтом теплотехники для города Москвы, или технологии ее опреснения (Центр Келдыша), которые мы сделали для Казахстана на Каспии? Оба предприятия - это Роскосмос. Или вам обязательно нужен Илон Маск?" - написал Рогозин в Twitter.
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Интересные люди у нас занимаются проблемой водоснабжения в Крыму.
Допустим, Поклонская, красивая женщина и прокурор. Вот она предлагает Илону Маску переехать в Крым. Очень удачная шутка, но ведь Маск в Крым не поедет ни при каких обстоятельствах, и никаким водоснабжением заниматься не станет. То есть предложение не для Крыма, а чтобы красивой женщине и прокурору еще лучше выглядеть на фоне Крыма.
Хоть капля воды в Крыму от этого прибавится?
Рогозин, журналист и талантливый пиарщик. Предлагет использовать технологии МИТ в Крыму, хотя они предназначались для Москвы - в Москве воды как таковой предостаточно, речь шла о радикальному улучшении ее качества. Почему в столице это не сгодилось, не знаю, вероятно "специалистам" Собянину и Раковой что-то "не показалось".
Но при чем тут Крым, где проблемы совершенно другие?
То же самое с опреснением воды в Казахстане - там нет проблем с недорогой энергией, и, в принципе, при очень небольшом населении региона можно было бы добывать таким образом для них питьевую воду.
Но в Крыму нет проблем с питьевой водой и с ее очисткой, там нет воды для технических нужд, и нет досточного источника энергии, чтобы опреснять морскую воду.
Но вот оба политика "засветились" в борьбе за крымскую воду, жестко и принципиально спорили, обсуждая, чем один нереальный проект лучше другого, тоже нереального...
А как с водой?
А воды нет... И взяться ей неоткуда.
А.Б.
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перипатетик с тайным номером написал 10.12.2020 11:35
а у карлика все отлично - сотни миллиардов долларов, базы на Алтае и на островах Тихого океана, дворцы, дети пристроены, противники в могиле...
стоик7664 написал 10.12.2020 11:22
в смысле , вместо головы?
а помнишь как в начиналось? написал 10.12.2020 10:52