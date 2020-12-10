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Московский листок

В США единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" признали небоеспособным

Опубликовано 10.12.2020 в разделе комментариев 0

В США единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" признали небоеспособным

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" после ремонта на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске может не продемонстрировать надлежащую боеспособность, пишет американский журнал The National Interest.

"Как долго "Адмирал Кузнецов" будет оставаться на плаву, остается только гадать. Большой корабль, единственный в России авианосец, является важным символом национальной гордости и международного престижа, предоставляя России доступ в эксклюзивный клуб стран, обладающих авианосцами, хотя его боевая эффективность сомнительна", - отмечает издание.

Журналисты недоумевают, зачем Россия вкладывает значительные средства в "обширные" ремонтные работы и модернизацию авианосца, который планируется вывести из эксплуатации уже в 2027 году. Издание приводит недавнюю заметку ТАСС, в которой говорилось о том, что в рамках восстановительных и модернизационных работ на авианосце предусмотрена замена главных котлов корабля, ремонт главных турбозубчатых агрегатов и винто-рулевой группы, газотурбо- и дизельгенераторов, обновление радиоэлектронного вооружения и авиатехнических средств, установка нового комплекса вооружения.

"Несмотря на значительный капитальный ремонт и модернизационные работы продлят срок службы «Адмирала Кузнецова» на ничтожные пять дополнительных лет и авианосец будет выведен из эксплуатации где-то в 2027 году", - пишетт издание.

При этом журналисты отмечают, что единственный российский авианосец преследуют многочисленные поломки и аварии с момента его ввода в строй в 90-х годах.

В октябре 2018 года в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, где ремонтируется авианесущий крейсер, повредив площадку "Кузнецова", когда на нее обрушился большой кран. Годом позже на авианосце произошел пожар, вызванный сварочными работами. Тогда погибли два человека, еще четырнадцать получили ранения. Кроме того, пожар уничтожил часть оборудования авианосца, что усложнило процесс ремонта.

Напомним, в 2018 году тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" вошел в рейтинг худших авианосцев и вертолетоносцев мира, составленный изданием Business Insider. Российский корабль занял в списке второе место. Его слабым местом названа проблемная силовая установка, что делает крейсер ненадежным.

В декабре 2019 года в The National Interest назвали «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».

 



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