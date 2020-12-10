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Московский листок

Рейтинг "Единой России" упал до минимума с 2016 года

Опубликовано 10.12.2020 в разделе комментариев 4

Рейтинг "Единой России" упал до минимума с 2016 года

Рейтинг партии "Единой России" опустился до минимума с 2016 года. Об этом свидетельствует результаты ноябрьского исследования "Левада-центра". Согласно опросу, если бы выборы в Государственную Думу прошли в ближайшее воскресенье, то за партию отдали бы свои голоса 29% россиян, за ЛДПР - 11%, за КПРФ - 7%, за "Справедливую Россию" - 5%, за "Коммунистов России" - 3%.

В пересчёте на голоса тех, кто уже определился с выбором и готов принять участие в парламентских выборах, возможные электоральные результаты этих партий выглядят следующим образом: ЕР - 43%, ЛДПР - 17%, КПРФ - 11%, "Справедливая Россия" - 7%, "Коммунистов России" - 5%.

"Остальные партии, в том числе новые партийные проекты, вряд ли могут рассчитывать на прохождение в Думу по партийным спискам. Их популярность на федеральном уровне не превышает 1%", - говорится в исследовании.

Согласно опросу, при нынешнем раскладе партийных симпатий "Единая Россия" может рассчитывать не более чем на половину из 225 мест в Думе, формирующихся по партийным спискам.

"Если верить сообщениям, что перед партией власти поставлена цель получить на следующих выборах две трети мест в парламенте, то для её осуществления она должна будет получить практически все из 225 мест, распределяемых по результатам голосования в одномандатных округах (в 2016 году по одномандатным округам партия власти получила 203 места). Это означает, что в следующем году нас может ждать жёсткая предвыборная кампания", - отмечают социологи

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
крепостной мужик написал 10.12.2020 13:20
Будем надеяться, что за едроссов "проголосують" 99,9 процентов дарагих рассиян! И тогда пойдем "вперед" - в темное и мрачное Средневековье!
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Блевада, как всегда, врет
Ложь и штыки - оружие буржуазии написал 10.12.2020 12:59
Ха-ха-ха,у лысого 26%("данные"Ромира),а у ведра 29%.
Достанется Блеваде на орехи за такое "исследование".
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29 % будут голосовать за оккупантов, уничтожающих страну и население по плану "ОСТ".
Так это же написал 10.12.2020 12:54
просто фашисты.
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(без названия)
Плешивый вареник написал 10.12.2020 12:27
Какая прелесть! Почти треть поголовья за дальнейшее ограбление и утилизацию страны!
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