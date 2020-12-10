Рейтинг Путина среди молодежи упал вдвое

Электоральный рейтинг президента Владимира Путина за год практически не изменился. Он по-прежнему лидирует в списке возможных претендентов на пост главы государства. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за него готовы были бы проголосовать 39% россиян - это чуть больше, чем в декабре 2019 года (38%), сообщает "Левада-центр".

При этом, рейтинг действующего президента среди молодежи за год упал почти в два раза - с 36% до 20%. Среди людей пенсионного и предпенсионного возраста, а также возрастной группы от 25 до 39 лет, этот показатель не изменился и составляет 51% и 30% соответственно.

Социологи также отмечают значительное увеличение числа респондентов, которые голосовать не собираются. С 2018 год их стало больше в 2 раза — с 12% до 24%.

Вторую строчку в электоральном рейтинге занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6%. За год желающих за него проголосовать россиян увеличилось на 2 п.п. Далее расположились Геннадий Зюганов (2%) и Алексей Навальный (2%). По 1% россиян видят своими кандидатами в президенты Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, Павла Грудинина и Николая Платошкина.