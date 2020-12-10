Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин заявил, что Сафронова арестовали за передачу информации в период работы в "Роскосмосе"

Опубликовано 10.12.2020 в разделе комментариев 1

Путин заявил, что Сафронова арестовали за передачу информации в период работы в "Роскосмосе"

Уголовное дело в отношении бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По его словам, речь идет о периоде его работы в качестве советника главы госкорпорации "Роскосмос".

"Ну его же осудили не за то, что он работал журналистом. Не за его журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе" и за ту информацию, которую он передавал, как мы понимаем, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", - сказал Путин

При этом он отметил, что госизмена является тяжким преступлением, которое требует "сурового наказания". "Это предательство своего народа. И предатели должны понести суровое наказание за то, что они делают. Другое дело, если речь идет об использовании информации, которая есть в свободном доступе и которая уже не является секретом по самому факту ее опубликования. Ну, конечно, тогда это уже полная чушь! Человек, который использует информацию, имеющеюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было", - отметил Путин.

Напомним, Иван Сафронов был арестован 7 июля по делу о госизмене (статья 275 УК РФ). По версии российской спецслужбы, экс-журналист собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну одной из спецслужб НАТО. Впоследствии эти сведения якобы поступили в США. Сафронов не признает вину. Как заявили ранее в "Роскосмосе", с деятельностью Сафронова на посту советника госкорпорации это дело не связано.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А нам ср...ть
Насрулла написал 10.12.2020 16:45
Этим ответом Путин четко дал понять, что ему нас...ть на все эти Советы, права человека и вообще на человеков.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов: "В 2021 год заглянуть смогут не все. А мы попробуем"
Анатолий Баранов: "В 2021 год заглянуть смогут не ...
09.12.2020
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным
06.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин заявил, что Сафронова арестовали за передачу информации в период работы в "Роскосмосе" (1)
Рейтинг Путина среди молодежи упал вдвое (8)
Рейтинг "Единой России" упал до минимума с 2016 года (8)
Крымскую воду будут добывать из космоса через посредство конституционной реформы? (13)
В США единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" признали небоеспособным (10)
Евросоюз оценил ежегодный ущерб от санкций против России в 21 миллиард евро (4)
А Русь катится в пропасть (20)
Путин распорядился, чтоб совсем уж не голодали (20)
Минус 10. Выселения на Аминьевском шоссе, 11 (1)
Запрет разводить костры в домохозяйстве. А в юрте можно? (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предложил дать Мишустину право увольнять министров
Михаил Делягин Михаил Делягин: В городе трех революция готовят четвертую? Сосулечный губернатор начал коронабесный террор?
Дарья Митина Дарья Митина: Как мы отметили День прав человека
Дарья Митина Дарья Митина: Уф
Михаил Делягин Михаил Делягин: Под предлогом якобы низкой инфляции кредитные организации занижают проценты по депозитам
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss