Путин заявил, что Сафронова арестовали за передачу информации в период работы в "Роскосмосе"

Уголовное дело в отношении бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По его словам, речь идет о периоде его работы в качестве советника главы госкорпорации "Роскосмос".

"Ну его же осудили не за то, что он работал журналистом. Не за его журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе" и за ту информацию, которую он передавал, как мы понимаем, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", - сказал Путин

При этом он отметил, что госизмена является тяжким преступлением, которое требует "сурового наказания". "Это предательство своего народа. И предатели должны понести суровое наказание за то, что они делают. Другое дело, если речь идет об использовании информации, которая есть в свободном доступе и которая уже не является секретом по самому факту ее опубликования. Ну, конечно, тогда это уже полная чушь! Человек, который использует информацию, имеющеюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было", - отметил Путин.

Напомним, Иван Сафронов был арестован 7 июля по делу о госизмене (статья 275 УК РФ). По версии российской спецслужбы, экс-журналист собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну одной из спецслужб НАТО. Впоследствии эти сведения якобы поступили в США. Сафронов не признает вину. Как заявили ранее в "Роскосмосе", с деятельностью Сафронова на посту советника госкорпорации это дело не связано.