А вы ищите виноватых!

Друг поделился впечатлением из Петербурга, находящегося в ситуации ковидной катастрофы. С товарищами из небольшой общественной организации они пытались привлечь местных жителей в волонтёрское движение по оказанию помощи горожанам, кто оказался в трудной жизненной ситуации: болеет, на карантине, нуждается в доставке лекарств, продуктов и т.п. За немалый срок обошли множество квартир, в которых проживает примерно 17 тыс. человек. "Сколько откликнулось человек?", - спросил он меня. Я почти угадал - 14. Точнее, не угадал, а со знанием дела предположил, потому что процессы, протекающие в современном российском обществе, мне хорошо известны. Атомизированное за годы правящего режима общество подошло к состоянию, где человек человеку - волк, и самые обычные проявления человечности - неравнодушие, действенная помощь, солидарность - стали редкостью на грани подвига.

Власть последовательно, упорно и методично раскалывала людей, дробила социальные группы, вызывала распри. Достаточно привести пример бюджетных организаций. В одной и той же отрасли работники из одного региона, муниципалитета или даже учреждения за один и тот же труд получают совершенно разные зарплаты, находятся в совершенно разных условиях. Каждый занят перетягиванием одеяла на себя. Чтобы не остаться совсем без штанов, сотрудники участвуют в бесконечных конкурсах, рейтингах, борются за какие-нибудь гранты, по итогам которых немногие победители что-то получают и радуются. А многие проигравшие прозябают в нищете. И раз они "проиграли", чиновники называют нищету справедливостью. Мол, снова на старт, ищите и обрящете. Коли подохнете, сами виноваты - неэффективны.

Впрочем, такая политика касается не только трудовых коллективов. В городе пятьдесят улиц, а денег, в лучшем случае, на ремонт одной дороги и трёх тротуаров. От этих дорог и тротуаров остались порою одни названия, но даже если их переименовали в какие-нибудь Соборные или Екатерининские, там вязнут автомобили и тонут прохожие. Тогда улицы выходят стенка на стенку - за право не ходить в болотных сапогах. Здания исписаны матюгами ещё с конца 80-х, балконы обваливаются, но если в результате всевозможных проектов профинансируют ремонт соседнего дома, то до твоего очередь уже никогда не дойдёт. Несанкционированных мусорных свалок сотня, а средств в муниципальном бюджете на вывоз лишь половины. И так по множеству пунктов. Разъярённые граждане вскипают и поносят местную администрацию последними словами. По их мнению, это она всё разворовала.

Все ненавидят всех. Если почитать комментарии в пабликах тех или иных населённых пунктов, то в бесплатной медицине, судя по всему, остались только конченые твари. В школах преподают исключительно изверги и садисты. В малом бизнесе мошенник погоняет мошенником. Любой крохотный начальник, начиная с завклубом, в подчинении которого два кочегара и диджей с собственной аппаратурой, уже коррупционер. Все соседи - подонки и алкаши, гадящие в подъездах. Все на всех жалуются, строчат в прокуратуру, губернатору, Жириновскому (почему-то особенно любят ябедничать ему), другим депутатам, президенту, все на всех пишут кляузы и доносы. Кругом негодяи, жулики, разгильдяи.

И над всем этим клокочущим месивом гнева и ненависти безукоризненно возвышается партия власти с её думами об ограждении страны от иностранных агентов. ОНФ, разоблачающий повсеместные недоработки. Надзор и контроль, усматривающий мириады нарушений. Наконец, президент, дающий поручения в стиле: "Разобраться, кто там цены на продукты повышает!". Так что ищите виноватых! Уж два десятка лет национальная забава. Власть, которая за двадцать лет похерила практически всё, отлично справляется только с поиском стрелочников. Ведь когда виноватые находятся, то народу хоть какая-то отдушина. Когда какого-нибудь маленького исполнителя, какое-нибудь маленькое должностное лицо уволят, а то и посадят, то нашим людям становится легче. Ведь кому-то будет хуже, чем им.