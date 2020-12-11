СИЗО-4, СИЗО "Лефортово" и ИВС по СВАО

Были в .

В «Лефортово» мы посетили бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко. У него не очень хорошо со здоровьем, мы попросили, чтобы ему сделали тест на коронавирус. Очень хорошо, что в «Лефортово» такие тесты есть! 5 дней назад ему делали ПЦР, результат был отрицательным. Надеюсь, что все обойдется.

В остальном Максименко постепенно осваивается в СИЗО. Получил первую передачу, ему прислали сигареты, спички и печенье «Юбилейное». Читает книгу о высадке в Нормандии. Пока не заболел, ходил гулять. Правда, его собственные ботинки изъяли, поскольку у них внутри оказался металлический супинатор, а его нельзя. Поэтому Максименко выдали войлочные тюремные ботинки, по его словам, очень теплые)

Находится он пока один в камере, телевизор не работает, но родственники уже передали антенну, и осталось ее только поднять со склада (в «Лефортово» подъем вещей со склада - это почему-то отдельный сложный квест, люди постоянно жалуются, что это происходит очень медленно, приходится ждать теплых вещей неделями).

Максименко еще не делал заказы в тюремном ларьке – мы ему рассказали сразу, что получаем на ларек много жалоб из-за скудости ассортимента. Он сказал, что как раз хочет купить себе шампунь: пришлось рассказать ему, что в ларьке есть только один вид шампуня – и все! И никакой другой нельзя, даже если этот тебе совсем не подходит.

Максименко снова похвалил питание в «Лефортово», сказал, что оно даже лучше, чем в столовой ФСИН. Теперь я боюсь даже представить, чем кормят в столовой ФСИН ))

Видели еще других людей, помогали им с бытовыми проблемами.

В СИЗО-4 потихоньку улучшается ситуация с теми людьми, которые обращались к нам с жалобами на неоказание медицинской помощи. Часть людей уже вывозят в больницу.

Видели Владимира Воронцова, он недавно вернулся из больницы «Матросской тишины», где ему провели обследование (спасибо эндокринологу МСЧ!) и выписали лекарства. Только когда он вернулся в СИЗО-4, оказалось, что необходимых ему лекарств нет. 2 дня ушло на попытки получить их, потом их купили, но не в той дозировке. Другое лекарство тоже купили только одну треть от необходимого.

Большая радость – следователь дал Владимиру разрешения на звонки. Однако из-за отсутствия специалиста в СИЗО-4 Воронцову не удается позвонить: там перешли на нового оператора связи и систему пока не наладили.

Арестанта Д., у которого огромная опухоль растет прямо в глазу, должны были на этой неделе вывезти в больницу. Однако вместо этого следователь вывез его в ИВС СВАО «для проведения следственных действий». Мы уже давно боремся против этой порочной практики, поскольку она незаконна и используется только для того, чтобы упростить жизнь следователям. И вот конкретный пример: вместо того, чтобы получить мед. помощь, человек уехал в ИВС «для удобства следователя». Мы потом заехали в ИВС, навестили Д., он вроде сегодня должен вернуться в СИЗО и будем надеяться, что его все-таки вывезут к врачу.