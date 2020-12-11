Государственная дума как главный идиот Российской Федерации

Вы знаете, что главными уголовными преступниками в России являются судьи и правоохранители – конкурентная драка последних между собой иногда приносит нам сведения, о тех миллиардах, которые они приобретают в ходе своей «государственной службы». Как эти люди могут получить такое количество денег? Только с помощью возбуждения уголовных дел и осуждения заведомо невиновных или с помощью освобождения от ответственности виновных.

Создала в России эту безнаказанную преступную систему своими законами Государственная Дума России. Но попробуйте пожаловаться депутатам, на то, что суды и правоохранители осуждают невиновных, и депутаты ответят вам стандартным, единым для всех депутатов Думы ответом:

«На Ваше обращение сообщаю, что статья 18 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № З-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» устанавливает недопустимость вмешательства депутата Государственной Думы в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность.

В случае, если Вы не согласны с решением того или иного органа государственной власти и (или) считаете, что в отношении Вас допущены нарушения законодательных норм, то Вы или Ваш законный представитель вправе в порядке, установленном законодательством, обратиться в суд за защитой нарушенных прав и законных интересов».

То есть, если суды нарушили законы, принятые Госдумой, то обращайтесь в суды!

И при этом в силу личного правового и государственного идиотизма депутаты даже не видят, что тот закон, на который они ссылаются, ими же и принят – это они САМИ ОСВОБОДИЛИ СЕБЯ ОТ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕМ, КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ ПРИНИМАЕМЫЕ ИМИ ЗАКОНЫ. И нет ни одного выступления в Думе о ненормальности этого положения! Те же Зюганов с Жириновским уже почти 30 лет в Думе, но ни разу об этом не заговорили!

Эти по сути государственные преступники нагло подменяют понятия – суды устанавливают, нарушили ли закон граждане, а кто устанавливает, нарушил ли закон суд? Дед Пихто?

А с целью превращения судебных и правоохранительных органов в преступную организацию, не несущую никакой ответственности за преступления против правосудия, депутатами Государственной Думы были приняты ряд антиконституционных законов и благословлены ведомственные инструкции, не имеющие себе аналогов в мире по степени цинизма и идиотизма. Сегодня заявления о совершении судами и правоохранителями преступлений против правосудия не просто не проверяются – они и не регистрируются!

И всё это благодаря Думе.

В частности, в соответствии с требованиями ч. 8 ст. 448 УПК РФ «Не допускается возбуждение в отношении судьи уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, в случае, если соответствующий судебный акт, вынесенный этим судьей, вступил в законную силу и не отменен в установленном процессуальным законом порядке как неправосудный».

Это юридический идиотизм, поскольку с точки зрения основ права, признание судебного акта данного судьи неправосудным было бы признанием судьи виновным по статье 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта») без рассмотрения его уголовного дела, возбуждённого против него по этой статье 305 УК РФ. В юриспруденции сначала устанавливается, совершил ли человек преступление, а уж потом признаются преступными обстоятельства, связанные с его преступлением.

И до этого законодательного идиотизма по законам России сначала судью надо было признать виновным по статье 305 УК РФ, и только после этого подлежало пересмотру то дело, в ходе рассмотрения которого судья совершил преступление, вызвавшее против него возбуждение дела по статье 305 УК РФ. Так требует до сих пор оставшаяся в законе статья 413 УПК РФ:

«1. Вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда могут быть отменены и производство по уголовному делу возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

…

3. Вновь открывшимися обстоятельствами являются:

…

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела».

Мало этого, в законе нет положения об отмене судебных актов, как неправосудных, и судам, соответственно, не дано право признавать судебные акты неправосудными.

Таким образом, сегодня закон (статья 413 УПК РФ) устанавливает признание судебного акта неправосудным только после того, как по статье 305 УК РФ будет вынесен приговор судье за вынесение заведомо неправосудного судебного акта, и одновременно закон (ч. 8 ст. 448 УПК РФ) запрещает возбуждать дело против судьи по статье 305 УК РФ за такой неправосудный судебный акт, пока этот вынесенный им судебный акт не будет признан неправосудным.

Попробуйте спросить любого депутата – зачем вы своими законами ввели полную безнаказанность судей и правоохранителей в совершении ими преступлений против правосудия, - и эти «депутаты» будут таращить на вас глазки! Они и вопроса не поймут.

На моём сайте есть комментатор с совершенно негодной общественной идеей, но, одновременно, исключительный юрист – тот, кто понимает не только букву, но и дух законов. Так вот он обратил внимание на следующий юридический анекдот.

Согласно статьи 76 Конституции РФ: «По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации».

Задайтесь вопросом, а почему написано «федеральные»? Почему не просто «законы России»? Потому, что в федеральном государстве есть ещё и законы, входящих в федерацию государств, и если написать просто «законы», то будет непонятно, кого они касаются. А определение «федеральные» снимает любые сомнения в том, что закон касается всей России – всей федерации.

Далее, статья 136 Конституции (которую, кстати, никто не имеет права менять) установила: «Поправки к главам 3-8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации».

В результате, по запросам депутатов ещё 25 лет назад, 31 октября 1995 года, Конституционный Суд РФ Постановлением №12 постановил: «…поправки в смысле статьи 136 Конституции Российской Федерации принимаются в форме особого правового акта - закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации».

Тут, разумеется, вопрос к Конституционному суду – какого такого просто «закона», если Конституцией предусмотрены в ведении всей Российской Федерации только федеральные законы?

С другой стороны, если бы в Думе сидели не юридические идиоты, то они обязаны были бы дополнить статью 76 Конституции словами, что по предметам ведения Российской Федерации принимаются и законы Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, то есть, не только ФКЗ и ФЗ, а и некие ЗПКРФ.

Но это же 90-е годы - время-то какое было золотое! Все мерзавцы во власти стремились украсть общенародной собственности как можно больше – до Конституции ли тут было тем же Зюганову или Жириновскому? И в Думе на Постановление Конституционного суда просто плюнули и забыли.

И начали вносить поправки к Конституции просто «Федеральным конституционным законом», а не «Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации».

К примеру, статья 127 Конституции была полностью исключена из Конституции Федеральным Конституционным законом о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и Прокуратуре Российской Федерации» https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=225366 или https://www.vsrf.ru/files/683/ (даю аж две ссылки по причине, о которой чуть ниже).

И так дело шло до 2020 года с его пресловутыми поправками к Конституции для «обнулянта». Именно в этом законе помянутый выше комментатор заметил, что эти поправки к конституции приняты не федеральным конституционным законом, а просто «Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Но в сокращении этот «закон» по-прежнему именуется «федеральным конституционным законом»: «№1-ФКЗ от 14 марта 2020 года», - а не №1–ЗПКРФ от 14 марта 2020 года.

Что случилось? Какой-то юридический умник прочёл принятое 25 лет назад и не действовавшее Постановление Конституционного Суда, напугал им придурков Администрации президента и решил ввести это Постановление в действие?

Во всяком случае, если вы посмотрите в интернете, то в, так сказать, официальных источниках все федеральные конституционные законы о поправках к Конституции уже переименованы в просто законы (правда, их номера с пометкой «ФКЗ» остаются), а в неофициальных источниках, поправки по-прежнему приняты «федеральными конституционными законами».

И всё это сделано тихо! Скрыть хотят!

Но как ты тихо не вноси эти правки в интернет, но ведь суть не в названии, а в самом законе – получается, что к настоящему времени у нас нет ни единой поправки к Конституции, которая была бы принята в соответствии с Конституцией. Они неконституционны, поскольку по статье 76 Конституции никаких иных законов, кроме федеральных, быть не может! Такие «просто законы», которые в старину придумал Конституционный суд, не в ведении Российской Федерации – их только марсиане могут принимать.

Ну и благодаря кому Россия выглядит государством тупых идиотов? Благодаря многим, но депутаты Государственной Думы заслуженно стоят в первых рядах этих идиотов.

Тем более, что они это и не скрывают. И даже гордятся!

Надо же – «не имеют права контролировать», как исполняются принятые ими же законы или нет! Красавы!