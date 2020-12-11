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Московский листок

Смертность в России выросла почти на 10 процентов

Опубликовано 11.12.2020 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Смертность в России выросла почти на 10 процентов

Правительство обнародовало данные об уровне смертности в России за 10 месяцев 2020 года. Статистику Росстата в ходе брифинга представила вице-премьер Татьяна Голикова: смертность выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из опубликованных после брифинга данных Росстата, если в январе—октябре прошлого года от всех причин умерло 1,51 млн человек, то в этом — 1,661 млн человек. Показатель смертности на 1 тыс. человек, таким образом, увеличился с 12,4 до 13,6.

***

Много это или мало, если смертность в стране увеличилась на 10 процентов?

В принципе, оспорить можно все, что угодно. Но 10 процентов прироста смертности - это не шутки, не игра пытливого разума. И судя по всему, по итогам всего года цифра будет еще более внушительной. И нет никаких оснований полагать, что в будущем году смертность снизится - основной фактор, коронавирусная инфекция, как прогнозируют специалисты, захватит и весь 2021-й год.

А с чего бы иначе?

Специфического лечения нет. Вакцина в нужном объеме будет произведена не раньше конца следующего года.

Можно будет купить и импортную вакцину, но Трамп издал указ, согласно которому сначала ее получат американцы, а потом все остальные - это значит, тоже до конца будущего года ждать нечего.

И это означает значительное усиление экономического кризиса, еще большее падение доходов и так далее...

С наступающим!

А.Б.



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