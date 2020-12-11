Сегодня, в международный День прав человека были с Медвежонком на открытии Международного фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер". Кинофестиваль проводится ежегодно с 1995 года, уже в 26-й раз, в Доме кино. Невзирая на пандемию, большой зал Дома кино был полон.

Наверно, вы не найдёте более оригинального кинофестиваля по составу учредителей. Как вы думаете, чей портрет украшал сцену? Сахарова? Елены Боннер? Людмилы Алексеевой? Натана Щаранского? Ага, щас.

Розы Люксембург.

На сцене стоят три баннера - трех учредителей кинофестиваля. Фонда Михаила Прохорова, Фонда Розы Люксембург и Фонда Президентских грантов. Более абсурдное сочетание трудно себе представить. Фонд, который поддерживает правых либералов, фонд, который поддерживает мировых левых и фонд Президента России, который, как нетрудно догадаться, не самый любимый персонаж у завсегдатаев фестиваля.

Сначала показали видеообращение Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. В простецкого вида тётеньке в колхозного вида платьице в горошек и поношенной кофте в катышках трудно было узнать бывшего Президента страны, героиню сопротивления хунте, прошедшую застенки и пытки в многолетнем тюремном заключении. Такая милая, домашняя бабушка, вот только крынки молока не хватает.

Потом показали видеообращение главы представительства Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации по имени Ванно Нупек. По имени национальность спикера определить было сложно, но Колобок - профессиональный этнограф - не лыком шит. После недолгого разглядывания и размышления признал в господине Нупеке кхмера.

Затем пошли награждения. Главный приз фестиваля Сталкер за минувший год вручили - приготовьте рвотные порошки! - фильму "Зулейха разжимает булки". Приз режиссёру кина-говна Егору Анашкину вручал его мастер по ВГИКу Вадим Абдрашитов (на учениках гения природа вполне может отдохнуть, это нормально). Дина Гарипова в белом платье спела "Ай, былым, былым" - поёт она прекрасно, и песня татарская красивая, но, блин, в сознании теперь она плотно слита с той Зульхуёй, будь она неладна.

После часовой церемонии все стали смотреть фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!".

Такой день.