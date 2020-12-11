Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бюджет столицы показал: в Мосгордуме практически нет оппозиции

Опубликовано 11.12.2020 автором в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Бюджет столицы показал: в Мосгордуме практически нет оппозиции

Если кто понимает - бюджет есть главное политическое действие, ради которого, собственно, представители разных политических сил избираются в законодательный или представительный орган. И если представители якобы оппозиционных политических партий весь год бьют себя пяткой в грудь - Ах! какие мы смелые и решительные, а потом голосуют за бюджет вместе с партией власти, значит, избирателя в очередной раз "развели на фу-фу", как говаривал Виктор Геращенко.

У кого бюджет, у того и власть! А геройские борения вокруг песочницы или очередных кустов - это просто прикрытие для процесса общаривания карманов зазевавшихся горожан.

Бюджет скверный, бюджет бессовестный. Бюджет в точности по слвам поэта: "Кому бублик, а кому дырка от бублика". Но как же за него проголосовали наши "оппозиционеры" в Мосгордуме, избранию которых так радовались слабоумные?

Девять человек против. А как же 21 "оппозиционный" депутат, которых избрали согласно "умному голосованию" имени Навального-Каца? Почему их, "оппозиционеров" больше двадцати, а на табло мы видим только девять?

А вот же они!

Вот видим мы и руководителя фракции КПРФ Зубрилина, и "непримиримого борца" Енгалычеву, и других... 

Странно, исключенная из КПРФ "за связь с Навальным" Шувалова - против, а прошедшие благодаря "умному голосованию" ее бывшие товарищи по фракции - за! Митрохин, с которым у Шуваловой отношения не складываются, тоже против бюджета, а у "принципиальных коммунистов" с бюджетом также, как и у "Единой России".

Ни разу я не сторонник "Яблока", но вот позиция лидера фракции Максима Круглова:

"Как глава фракции «Яблоко» я проголосовал против проекта бюджета!

Его рассмотрение показало, что в картине мира столичной мэрии депутаты занимают пустое место. Их роль сведена к абсолютному нулю. Ни одна поправка от Яблока принята не была. Ни одна поправка от других оппозиционных депутатов принята не была.

Ни одна из 57 поданных мной поправок – на основе обращений муниципальных депутатов – принята не была. Не было ни общественных слушаний с москвичами, ни нормального обсуждения. Чиновники закрылись в своих кабинетах и сами сверстали огромный бюджет.

Голосование за бюджет – политическое. Мы не поддерживаем такое отношение к представительной власти, мы не поддерживаем подавление оппозиционных мнений; напомню – большое количество политических заключенных продолжают сидеть в московских тюрьмах.

Против".

Да ведь ничего сложного! 

Читаем у Павла Тарасова, депутата от КПРФ и секретаря МГК:

"Сегодня на заседании Мосгордумы были отклонены поправки КПРФ к бюджету Москвы на 2021-2023гг. "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва", вместе составляющие большинство парламентариев, уклонились от голосования по поправкам коммунистов, которые были вынесены на отдельное голосование.

Среди них:

🔴 Увеличение выплат детям войны до 2000 рублей в месяц;

🔴 Выделение дополнительных 15 миллиард рублей на здравоохранение — содержание больниц и поликлиник;

🔴 Выдать дополнительные средства в размере 5 миллиардов рублей на развитие профессионального образования;

🔴 Выделение 20 миллиардов рублей на прекращение создания твердых бытовых отходов и развитие экологически чистых методов утилизации мусора;

🔴 Выделение 500 миллионов рублей на детские путёвки в лагеря;

🔴 Увеличение прожиточного минимума для пенсионеров в Москве до 15 тысяч рублей;

🔴 Выделение 20 миллиардов рублей на новое жильё очередникам;

🔴 Выделение 10 миллиардов рублей предприятию РАДОН на дезактивацию радиоактивного участка земли около Юго-Восточной хорды;

🔴 Отказ от строительства Коммунарской линии метро и выдача 69 миллиардов рублей на повышение зарплат врачам и медсёстрам".

Мне совершенно понятно, почему депутат Тарасов голосует против такого бюджета.

Но почему депутат и глава фракции Зубрилин - за? Почему за другие депутаты, как бы коммунисты?

Почему Тимонов, депутат от "Справедливой России", против, а его коллеги по фракции Яндиев и Соловьев - за.

Резюме и моралите не будет, все и так ясно...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов: "В 2021 год заглянуть смогут не все. А мы попробуем"
Анатолий Баранов: "В 2021 год заглянуть смогут не ...
09.12.2020
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным
06.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бюджет столицы показал: в Мосгордуме практически нет оппозиции (0)
Приз режиссёру кина-говна (0)
Смертность в России выросла почти на 10 процентов (10)
Государственная дума как главный идиот Российской Федерации (6)
СИЗО-4, СИЗО "Лефортово" и ИВС по СВАО (2)
А вы ищите виноватых! (8)
Путин заявил, что Сафронова арестовали за передачу информации в период работы в "Роскосмосе" (7)
Рейтинг Путина среди молодежи упал вдвое (11)
Рейтинг "Единой России" упал до минимума с 2016 года (9)
Крымскую воду будут добывать из космоса через посредство конституционной реформы? (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Как мы отметили День прав человека - 1
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как подписаться на исчерпывающую биографию Солженицына - и мой эксклюзив
Михаил Делягин Михаил Делягин: Жесткий визовый режим со всей Средней Азией как зоной социального бедствия
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Небезынтересные мнения о событиях в РБ
Михаил Делягин Михаил Делягин: США, Куба и Латинская Америка Реализация региональной политики Вашингтона в период правления Трампа
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss