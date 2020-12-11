Бюджет столицы показал: в Мосгордуме практически нет оппозиции

Если кто понимает - бюджет есть главное политическое действие, ради которого, собственно, представители разных политических сил избираются в законодательный или представительный орган. И если представители якобы оппозиционных политических партий весь год бьют себя пяткой в грудь - Ах! какие мы смелые и решительные, а потом голосуют за бюджет вместе с партией власти, значит, избирателя в очередной раз "развели на фу-фу", как говаривал Виктор Геращенко.

У кого бюджет, у того и власть! А геройские борения вокруг песочницы или очередных кустов - это просто прикрытие для процесса общаривания карманов зазевавшихся горожан.

Бюджет скверный, бюджет бессовестный. Бюджет в точности по слвам поэта: "Кому бублик, а кому дырка от бублика". Но как же за него проголосовали наши "оппозиционеры" в Мосгордуме, избранию которых так радовались слабоумные?

Девять человек против. А как же 21 "оппозиционный" депутат, которых избрали согласно "умному голосованию" имени Навального-Каца? Почему их, "оппозиционеров" больше двадцати, а на табло мы видим только девять?

А вот же они!

Вот видим мы и руководителя фракции КПРФ Зубрилина, и "непримиримого борца" Енгалычеву, и других...

Странно, исключенная из КПРФ "за связь с Навальным" Шувалова - против, а прошедшие благодаря "умному голосованию" ее бывшие товарищи по фракции - за! Митрохин, с которым у Шуваловой отношения не складываются, тоже против бюджета, а у "принципиальных коммунистов" с бюджетом также, как и у "Единой России".

Ни разу я не сторонник "Яблока", но вот позиция лидера фракции Максима Круглова:

"Как глава фракции «Яблоко» я проголосовал против проекта бюджета!

Его рассмотрение показало, что в картине мира столичной мэрии депутаты занимают пустое место. Их роль сведена к абсолютному нулю. Ни одна поправка от Яблока принята не была. Ни одна поправка от других оппозиционных депутатов принята не была.

Ни одна из 57 поданных мной поправок – на основе обращений муниципальных депутатов – принята не была. Не было ни общественных слушаний с москвичами, ни нормального обсуждения. Чиновники закрылись в своих кабинетах и сами сверстали огромный бюджет.

Голосование за бюджет – политическое. Мы не поддерживаем такое отношение к представительной власти, мы не поддерживаем подавление оппозиционных мнений; напомню – большое количество политических заключенных продолжают сидеть в московских тюрьмах.

Против".

Да ведь ничего сложного!

Читаем у Павла Тарасова, депутата от КПРФ и секретаря МГК:

"Сегодня на заседании Мосгордумы были отклонены поправки КПРФ к бюджету Москвы на 2021-2023гг. "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва", вместе составляющие большинство парламентариев, уклонились от голосования по поправкам коммунистов, которые были вынесены на отдельное голосование.

Среди них:

🔴 Увеличение выплат детям войны до 2000 рублей в месяц;

🔴 Выделение дополнительных 15 миллиард рублей на здравоохранение — содержание больниц и поликлиник;

🔴 Выдать дополнительные средства в размере 5 миллиардов рублей на развитие профессионального образования;

🔴 Выделение 20 миллиардов рублей на прекращение создания твердых бытовых отходов и развитие экологически чистых методов утилизации мусора;

🔴 Выделение 500 миллионов рублей на детские путёвки в лагеря;

🔴 Увеличение прожиточного минимума для пенсионеров в Москве до 15 тысяч рублей;

🔴 Выделение 20 миллиардов рублей на новое жильё очередникам;

🔴 Выделение 10 миллиардов рублей предприятию РАДОН на дезактивацию радиоактивного участка земли около Юго-Восточной хорды;

🔴 Отказ от строительства Коммунарской линии метро и выдача 69 миллиардов рублей на повышение зарплат врачам и медсёстрам".

Мне совершенно понятно, почему депутат Тарасов голосует против такого бюджета.

Но почему депутат и глава фракции Зубрилин - за? Почему за другие депутаты, как бы коммунисты?

Почему Тимонов, депутат от "Справедливой России", против, а его коллеги по фракции Яндиев и Соловьев - за.

Резюме и моралите не будет, все и так ясно...