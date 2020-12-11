Больше половины россиян не надеются на государственную пенсию

Только 43% россиян сейчас рассчитывают на государственную пенсию. Это следует из результатов опроса Высшей школы экономики (ВШЭ), которые приводит "Коммерсант". В 2018 году этот показатель составлял 55%, в 2016 - 56%.

В целом доля россиян, которые в старости рассчитывают обеспечить себя за счет собственных средств выросла в целом с 10% до 14%, но в Москве чуть снизилась - с 18% в 2016 году до 17% в 2020-м. Авторы исследования полагают, что это связано с избытком арендного предложения из-за пандемии.

Кроме того, социологи зафиксировали значительный рост числа людей, которые не задумываются о средствах к существованию на пенсии. В целом по стране их доля составляет 40% (37% в Москве) против 28% (33% в Москве) в 2018 году и 28% (32% в Москве) в 2016 году. Тех, кто рассчитывает на НПФ, по-прежнему меньшинство (2–4%).

Также отмечается рост готовности россиян к переезду. С 2016 года на 10 процентных пунктов выросла трудовая мобильность, искать работу в другом городе готовы 28% опрошенных. Число не желающих менять место жительства сократилось в России до 21% против 43% четыре года назад.