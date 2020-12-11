Россияне бегут из малых городов

Число россиян, желающих переехать из малых городов в более перспективные регионы за последние четыре года выросло почти в два раза, сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ). Если в 2016 году только 28% опрошенных жителей России задумывались над переездом в другие регионы, то в 2020 году эта доля выросла до 42.
Социологи отмечают, что малые города потеряли все преимущества перед селами: подавляющее большинство их жителей (87%), например, убеждены, что у них нет шанса получить хорошее образование там, где они сейчас живут. Похожего мнения придерживаются 67% жителей средних городов, а также 41% обитателей крупных (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).
Кроме того, россиян подталкивают к переезду и сложности с трудоустройством. Так, среди жителей больших городов лишь 39% уверены, что смогут найти достойную работу. В средних городах таких оптимистов насчитывается менее четверти, а в малых и вовсе на уровне статистической погрешности.
Также за четыре года резко сократилось число россиян, которые довольны тем местом, где сейчас живут, и не хотели бы его менять. Если в 2016 году таких было 43%, то в 2020 уже 21%. На этом фоне наиболее привлекательной для своих жителей выглядит Москва. Так, например, что найти хорошую работу в столице проще, считают 60 против 33% респондентов в целом по стране. 71% опрошенных отметили, что в Москве можно получить хорошее образование.
Социологи также отмечают, что россияне стали чаще задумываться о переезде из-за проблем безопасности . Для регионов этот показатель вырос с 4% до 8%, в Москве безопасность стала одной из главных мотиваций для переезда — об этом заявили 22% опрошенных москвичей.
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Бедлам написал 11.12.2020 15:05
Артоболевский написал 11.12.2020 14:35
ни РАЗВИТИЯ. Может переименовать МинэкономРАЗВИТИЯ в МинэкономДЕГРАДАЦИИ?
При оплеванном сталинизме не было ни Высшей Школы Экономики, ни МинэкономРАЗВИТИЯ,
а страна вылезла из лапотного убожества, победила в войне со ВСЕЙ Гейропой и до сих
пор и плебс и сидящие на его шее "эффективные менеджеры" проедают сталинский советский
жир, а своего ни муя не создали окромя мрачных прогнозов из Высшей Школы Экономики и из
МинэкономРАЗВИТИЯ. И если народ победил вопреки Сталину, то почему сегодня этот ибанутый
вопреки народец не может организовать свою жизнь вопреки Путину и Ко, вопреки МинэкономРАЗВИТИЯ и вопреки пустозвонам из Высшей Школы Экономики???