Если ваш завод банкротят, если вы отправлены в простой - всё это можно повернуть назад

Мы уж неоднократно писали про пермский Завод имени Дзержинского. В декабре прошлого 2019-го года Федеральная налоговая служба заблокировала все заводские счета, не исключая даже спецсчёт. Работа на заводе была остановлена. Работники были отправлены в простой.

Отметим, что выпускаемые заводом им. Дзержинского сепараторы, необходимы для безаварийной работы российского флота. Это мнение не только сотрудников ЗиДа. Генерал армии Николай Макаров (на тот момент заместитель министра обороны РФ) заявлял тоже самое. Также утверждал, что отсутствие поставок сепараторов и запчастей к ним подрывает боеготовность ВМФ и обороноспособности России. Однако, судя по всему, в Российском государстве есть некоторые органы, которых безопасность оного государства не очень интересует. Что интересует, мы не знаем, однако в прессе была опубликована информация о том, что территория основной площадки ЗиДа предназначена для строительства элитного жилья (https://59.ru/text/gorod/66356626/).

К счастью, трудовой коллектив, а также ветераны ЗиДа не стали покорно ожидать неизбежного конца. При поддержке московских и пермских коммунистов, а также прочих неравнодушных, они начали кампанию протеста. Совместно с Движением против ликвидации городской электрички (это уничтожение - ещё один замечательный проект краевых властей, облегчающий застройку, но усложняющий жизнь множеству людей) были организованы митинги протеста.

Было организовано множество обращений во властные и контрольные органы (как краевые, так и московские). Обращения сопровождались одиночными пикетами и видеофиксацией. Понятно, что совести у тех ребят, что наверху, нет, однако крышевать жульничество тихо и делать это же, когда к тебе обращаются публично – это две большие разницы.

В итоге. В конце декабря 2019-го (через неделю после первого митинга за сохранение ЗиДа) были разблокированы счета завода, людей начали медленно выводить из простоя.

29 января 2020 года в СМИ (https://ura.news/news/1052416663) появилось сообщение, сильно порадовавшее многих жителей Перми, особенно работников и бывших работников ЗиДа. Верховный суд РФ арестовал имущество г. Борисовца - депутата, единоросса, олигарха, одного из организаторов банкротства Завода им. Дзержинского.

13 февраля и.о. губернатора встретился с рабочими ЗиДа и объявил им, что договорился о возобновлении контракта с генеральным директором АО «ВМП «АВИТЕК» Александром Ивановым и ЗиД закрыт не будет.

29 сентября 2020 г. арбитражный суд снял Еремина (конкурсного управляющего, руководившего ликвидацией ЗиДа) с должности по его же собственному желанию. Повлияла ли на проявление этого желания общественная кампания за спасение ЗиДа? Думаем, что да.

04 декабря 2020 года решением Арбитражного суда Пермского края в состав завода была возвращена котельная. Напоминаем, ранее руководство сделало оную котельную самостоятельным предприятием, имеющим право, возможность и желание продавать энергию на завод по завышенным ценам (такая вот странная эффективно-рыночная экономика).

10 декабря было публично в СМИ объявлено:

«…В следующем году обанкротившийся завод имени Дзержинского может получить от кировского ВМП «АВИТЕК» контракты на 800 млн руб. По словам конкурсного управляющего (сменившего Еремина) пермского предприятия, это позволит избежать сокращения сотрудников завода в 2021 году….» (https://www.kommersant.ru/doc/4605437).

Отметим, что о полной победе говорить рано. Контракт может ещё и сорваться. А процедура банкротства вообще ещё не прекращена. Однако определённые и серьёзные сдвиги, по сравнению с ситуацией декабря прошлого года, налицо.

В общем, вывод из истории ЗиДа прост. Если ваш завод банкротят, если вы отправлены в простой, если работа уже остановлена — всё это можно повернуть назад. Жулики боятся огласки. Нечисть боится света. Враги трудового народа боятся рабочей солидарности. Надо только не складывать руки – и всё может повернуться к лучшему!