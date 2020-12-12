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Московский листок

В Европе удвоилась смертность

Опубликовано 12.12.2020 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
В Европе удвоилась смертность

Уровень смертности от COVID-19 за последние полтора месяца вырос на 60% по всему миру, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%", - сказала она. По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.

Университет Джона Хопкинса информирует, что общее число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 69,4 миллиона, в то время как смертность выросла до более чем 1,58 миллиона.

***

Много это или мало? 2,27% смертей - это мало?

Да, до уровня морового поветрия средневековых времен явно не дотягивает. Но если сравнивать со "старым добрым гриппом", то очень много. Ясно, что требуются какие-то дополнительные меры, но какие?

Официальные власти упирают на ношение масок и перчаток, теперь везде требуют, чтобы закрывали нос. Смысла в этом уже нет никакого - раньше надо было нос прикрывать, весной. А сейчас, когда вирус гуляет везде, в том числе и в вашем подъезде, методы разобщения уже сильно запоздали.

Возьмите хоть Москву: меры каждый день ужесточаются, но и заболеваемость со смертностью тоже растут каждый день. Не это ли иллюстрация того, что меры не действуют?

Но ничего нового фантазия госпожи Раковой, главы столичного оперштаба, нам не изобрела. Может, и слава богу...

Вот сегодня от нечего делать заглянул в магазин FinnFlare - скидка 50%, но цены явно завышены и скидка разве что сводит их к относительно нормальному уровню. Продавщица мне ни здрасьте, ни пожалуйста: "Наденьте маску как следует!" Она знает, как следует... В торговом зале никого - я один. Товары так себе, да и не нужны никому - лишних денег у народа не стало, и покупать бессмысленную тряпку люди не торопятся, только если действительно что-то нужно. Естественно, магазины разоряются - им же никто не помогает, только штрафуют... Продавцы распугивают редких покупателей, опасаясь попасть на очередной штраф. Никто ничего не покупает. Я тоже ничего не купил, просто вышел - зачем мне такой сервис?

Спад в экономике в 3 квартале Росстат оценивает в 3,4%. А власти еще и продолжают мешать торговле.

Идиотизм зашкаливает. В кафе вас не обслужат, если на вас нет маски и перчаток. Причем вы ничего не берете руками - вам приносит официант. Ладно, но когда вы начинаете есть, то вам разрешается снять и то, и другое. Так зачем это издевательство перед едой?

В парфюмерном магазине тоже обслуживают только в масках. Но как в маске нюхать? К тому же, если вы чувствуете запахи, то скорее всего в настоящий момент здоровы...

Бессмыслица полная, но по мере нарастания заболеваемости и смертности, ограничения будут все строже и строже. И глупее. 

Заметим, самый высокий рост смертности в Европе, где ограничения самые жесткие.

А.Б.



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