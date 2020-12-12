Не допустить как было в СССР

Несколько недель назад президент принял решение не проводить в этом году прямую линию. Возможно для этого были все основания. Но вот за последние месяцы он освоил программу встречаться с членами правительства, депутатами и другими чиновниками по средствам видеосвязи. Сидит в зашторенном кабинете, о существовании которого знают только приближённые люди и даёт указания, возможно заслушивает региональных чиновников и считает, что свою миссию он выполняет добросовестно. Проверить доклады региональных чиновников у него нет никаких возможностей.

Путин распорядился, чтоб совсем уж не голодали

Читатель скажет, что у него есть большой аппарат, часть которого можно направить на перепроверку. Да это так, однако есть одно "но". Эти товарищи из его окружения тоже не против иметь в Майями недвижимость и не считать рубли в собственном кармане. На этом и существует бандитски - воровской капитализм в России. Если чиновники не будут воровать и брать взятки то президент давно бы был на пенсии или в местах не столь отдалённых. Смотрите в США Трамп ещё не оставил овальный кабинет, а прокуратура готовит материалы на возбуждение уголовных дел за не уплату налогов.

Возможно гражданам России известно, что неуплата налогов в США считается самым страшным преступлением. Естественно и наказание соответствует таким преступлениям. В России всё наоборот. Если не уплачивая налоги, накопил миллиарды, да ещё успел вывести за пределы страны то ты настоящий герой и к тебе нет никаких вопросов. Сколько в России миллиардеров и что они все миллиарды заработали честным трудом? Однако они уважаемые люди и им всё позволено. Ведь ни одного миллиардера не посадили. Якобы гоняются за Пугачёвым, но это для пиара. Эта категория граждан живёт совершенно отдельно от народа и законов. За этот кризисный год, который усилила пандемия коронавируса президент ни разу не обмолвился о миллиардерах, которые значительно увеличили свой каптал и естественно вывезли за рубеж. При этом в бюджете на будущий год сокращено финансирование разваленного здравоохранения, науки, образования и даже армии. Один смелый товарищ задаёт вопрос: "Куда делись 4 триллиона долларов нефтяных доходов за 18 лет?" Он ведь этот вопрос задаёт не только президенту и силовым структурам, но главное нам - народу. И что? А нам это не интересно. К этому идёт и власть. Уже открыто поговаривают об отмене пенсий, а госуправление страной - это подготовка отчётов.

Недавно президент на совещании по экономическим вопросам заявил: "Власти не должны допустить ситуацию, при которой у населения просто не будет средств на покупку товаров даже при отсутствии дефицита. Смотрите как бы у нас не получилось как в Советском Союзе".

Да с продуктами в последние годы Союза были проблемы, но они не дорожали ежемесячно. Десятилетиями цены были без изменений и качество продукции не вызывало проблем. Были утверждены ГОСТЫ и они соблюдались. Вы отменили ГОСТЫ и на рынки хлынул отравленный ширпотреб или изготовленный из отходов производства. Зато значительно увеличен штат контрольных органов, которые неплохо живут на проверках. Хочется спросить президента, а что может местная власть сделать, чтобы не допустить?...

У этой власти есть свободные деньги? Работы нет, а налоги никто не отменял. К чему вот этот монолог президента? Он ничего не решает и о нём местные чиновники даже не думают, потому что не будет последствий. Народ и так живёт в стрессовом состоянии, а тут вирус и лишение нищенского заработка. Люди начинают болеть ещё чаще. А в это самое время резко скачет цена на лекарства и ни кто ни президент, ни правительство, ни местная власть не может остановить этот рост. Рабочий человек должен был получать нормальную зарплату и он бы копил, откладывая на проблемы, которые возникают у бестолкового правительства, но не лично у чиновников. Однако нищенская зарплату уходила вся на текущие расходы и теперь он остался у разбитого корыта.

В России при нынешней власти получают приличную зарплату только чиновники, да ещё подворовывают, как, например, в ФСБ. И снова президент высказывает бредовую идею. Он не связывает рост цен на продукты с пандемией. При этом Росстат утверждает, что рост цен выше инфляции особенно на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия. По его мнению кто - то не известный подгоняет внутренние цены под мировые. Ну как можно слышать такое от президента? У него что с головой стало плохо или было так всегда? При чём здесь пандемия. Рост цен начался задолго до вируса. Но ведь народу от этого не легче, что растут цены от коронавируса или от бестолкового правительства.

Для народа главное, что цены растут, а зарплата на нуле или её вообще нет. Спасибо, отец родной, теперь народ точно знает, что президенту известен рост цен и, что президент ничего не делает да и не сможет что - то сделать чтобы сдержать цены. Потому что он кроме говорильни ничего предпринять не может. Всё давно продано и чтобы что - то изменить надо менять систему управления страной и садить как говорил Примаков около 72 тысяч чиновников. А вот сейчас их стало в два, три раза больше. Тюрем не хватит. При нынешней власти нормальные люди с годами теряются не осознавая происходящее. Есть депутат А.Журавлёв. Когда он работает в думе можно только предположить. Он не вылезает из тусовок на телевидении. И его высказывания всегда воспринимались нардом как справедливое. И вдруг комментирует президента по поводку роста цен. По его мнению президент сказал так, значит он призывает к смене социально - экономического курса. И какой же курс устроит президента? Существует только один. Курс на социализм с привкусом капитализма в обслуживающих отраслях, но президент на это не пойдёт даже под дулом пистолета. Ему товарищи не дадут. Менять кур должен народ, не сидеть в своих конурах, а выйти к президенту и потребовать отставки. Хватит издеваться над народом и страной в течение 20 лет.

Друзья, знакомые наелись на две жизни. А вот армия бедствует. Президент много говорит о новейшем оружии, но всё это только в парадном варианте. Даже ракеты на параде были изготовлены из фанеры. Подводные лодки строят по 15 лет и достроить не могут. Нет специалистов. Вернулись к проекту "Варшавянка", но она устарела. Может депутат Журавлёв обратится к народу и выйдет впереди всех, образуя поход к президентскому дворцу или в Ново - Огарёво. Можно ведь мирно количеством потребовать отставки. Ну не может В.Путин руководить огромной страной. Всё что было создано в СССР развалено. Например, сотрудник "Ростеха" А.Лалетина фиктивно трудоустроила в московское представительство "Новосибирского завода искусственного волокна" 14 мёртвых душ и естественно получала зарплату. Ей наплевать, что это предприятие изготавливает самые современные взрыватели для ракет. Для чиновников главное личное благосостояние. И ведь так по всей стране. Неужели президент не понимает, что США и Запад экономически раздавят Россию. Он не сможет да и не хочет менять курс. Ему надо помочь и это может сделать только народ.