Трамп обещал, что через 24 часа США опять спасут мир

Дональд Трамп подтвердил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины от нового коронавируса, и заверил, что вакцинация в США начнется менее чем через 24 часа.

"Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории", - утверждается в видеообращении американского лидера, размещенном в пятницу на его странице в Twitter.

По его мнению, Соединенные Штаты стали первой в мире страной, создавшей вакцину, безопасность и эффективность которой может быть подтверждена.

"Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа", - добавил глава Белого дома. Он отметил, что "вакцина будет бесплатной для всех американцев".

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Ну, молодцы, конечно, тем более, что ситуация с пандемией в Соединенных штатах самая катастрофическая в мире. То есть довести медицину в самой богатой стране мира до того состояния, что она вообще не может сопротивляться моровому поветрию, а потом геройски с этим положением дел сражаться.

А как иначе может быть, если лидером страны становится безответственный звездобол?

Пример перед глазами: ну какое такое уж "научное достижение" в том, чтобы создать вакцину? Разве что в том, что обычные бюрократические барьеры были преодолены в достаточно короткий срок.

Ну и первыми вакцину от этого вируса создали отнюдь не в США. Тут уж, как говорится, ни в ... ни в "Красную звезду". И не первые, и безопасность уж точно ни причем - если вакцина не содержит живых вирусных тел, то об опасности заражения от нее вообще говорить бессмысленно.

Ну да что там с них взять... Кстати, как ни относись к Обаме, а он пытался провести реформу здравоохранения в США, чтобы эта система была хоть мало-мальски похожа на цивилизованную. Но именно Трамп считает своей заслугой полную ликвидацию усилий Обамы в области организации здравоохранения.

Что ж, ладно, теперь у них новый приколист. Запасаемся попкорном, наличнымси долларами и масками на все места - наши звездуны не хуже, но заграничное всегда привлекательней.

А.Б.