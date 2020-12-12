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Московский листок

Трамп обещал, что через 24 часа США опять спасут мир

Опубликовано 12.12.2020 в разделе комментариев 3

сша война рф
Трамп обещал, что через 24 часа США опять спасут мир

Дональд Трамп подтвердил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины от нового коронавируса, и заверил, что вакцинация в США начнется менее чем через 24 часа.

"Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории", - утверждается в видеообращении американского лидера, размещенном в пятницу на его странице в Twitter. 

По его мнению, Соединенные Штаты стали первой в мире страной, создавшей вакцину, безопасность и эффективность которой может быть подтверждена. 

"Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа", - добавил глава Белого дома. Он отметил, что "вакцина будет бесплатной для всех американцев".

***

Ну, молодцы, конечно, тем более, что ситуация с пандемией в Соединенных штатах самая катастрофическая в мире. То есть довести медицину в самой богатой стране мира до того состояния, что она вообще не может сопротивляться моровому поветрию, а потом геройски с этим положением дел сражаться. 

А как иначе может быть, если лидером страны становится безответственный звездобол?

Пример перед глазами: ну какое такое уж "научное достижение" в том, чтобы создать вакцину? Разве что в том, что обычные бюрократические барьеры были преодолены в достаточно короткий срок.

Ну и первыми вакцину от этого вируса создали отнюдь не в США. Тут уж, как говорится, ни в ... ни в "Красную звезду". И не первые, и безопасность уж точно ни причем - если вакцина не содержит живых вирусных тел, то об опасности заражения от нее вообще говорить бессмысленно. 

Ну да что там с них взять... Кстати, как ни относись к Обаме, а он пытался провести реформу здравоохранения в США, чтобы эта система была хоть мало-мальски похожа на цивилизованную. Но именно Трамп считает своей заслугой полную ликвидацию усилий Обамы в области организации здравоохранения. 

Что ж, ладно, теперь у них новый приколист. Запасаемся попкорном, наличнымси долларами и масками на все места - наши звездуны не хуже, но заграничное всегда привлекательней.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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новогодний гимн ОКП
хишник написал 12.12.2020 10:55
Мир, в котором я живу, не делится на части
Пока в нем есть Ленин .
Знать, не в снах, а наяву каким бывает счастье,
Делить его с тобой ЛениН.
Жила-была Надежла Крупская, золотистые косы
Мирила огонь и лед, небо, солнце и грозы.
Я знаю пароль, я вижу мандарин ,
Я верю только в это, Новый год спасет мир.
Я знаю пароль, я вижу мандарин,
Рекою разноцветной, Новый год спасет мир.
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(без названия)
Крон-принц Пафнутий ФфФ написал 12.12.2020 10:17
М Рнк!
С помощью МРнк планировалось омолаживать человечество, внедрять и обновлять почки, печень, селезенку, поджелудочную железу. Но это очень долгий процесс. Молекулярная биология и долгий процесс тестирования, а тут коронавирус и люди готовы бесплатно тестироваться, государства готовы платить миллиарды.
Умрут слабые, жирные, больные. Протестируется новый метод МРнк и человечество сделает новый шаг за пару лет, вместо сто летних испытаний.
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(без названия)
Артоболевский написал 12.12.2020 10:01
Все же перед вакцинацией ботинок негру надо поцеловать по новой демократической традиции американской бабы Свободы. И первыми надо безработных негров в трех поколениях вакцинировать.
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