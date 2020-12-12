Скончался Валентин Гафт. Актеру было 85 лет, ранее он перенес инсульт. Болел он долго, и, к сожалению, безнадежно.

Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ, учился вместе с Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Михаилом Козаковым. После окончания вуза играл в нескольких театрах, признание публики пришло после ролей в Ленкоме. В 1969-м артист получил приглашение от Олега Ефремова, и стал играть в «Современнике».

Слава пришла к артисту буквально после первых картин Эльдара Рязанова. Их сотрудничество началось в 1979-м, и было очень плодотворным. Далее Гафта стали наперебой приглашать сниматься и другие известные режиссеры.

Зрители запомнили актера по ролям в фильмах «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Старые клячи», «Чародеи» и множество других кинолент: «Мастер и Маргарита», «Сирота казанская».