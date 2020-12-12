Кто сказал, что на дне Москва-реки нет радиоактивных отходов?

Павел Тарасов, депутат МГД: "Год назад в ноябре представители #ФГУПРадон в #Мосгордума заявили об отсутствии радиоактивного загрязнения на дне Москвы-реки. А уже первого декабря мы его нашли Спустя еще пару дней МЧС и ФГУП Радон в присутствии журналистов зарегистрировали участок радиоактивного загрязнения (УРЗ) под номером 3193 и взяли несколько кило ила на анализ. Почему я это пишу сейчас? Потому что УРЗ 3193 не стали очищать и даже не уведомили о его наличии Канал имени Москвы, в котором он находится (ну так говорит сам Канал в ответах на запросы). Иными словами — забили. Плюс там в 50 м строят #ЮВХ, вообще в реку лезть не предполагалось, но почему-то стройка идет там. Опять одни вопросы..."

***

Есть вещи, которых не может быть. Например, при сложившейся ситуации не может быть, чтобы на дне Москва-реки не было радиоактивного загрязнения. Скажем, на берегу есть, а в реке нет, хотя в первые годы атомной эпохи жестких норм не существовало, и радиоактивные отходы сбрасывали буквально куда попало, порой просто вывозили за ограду и вываливали. Откуда, собственно, и появились участки радиоактивного загрязнения в этом районе.

Но одно дело, когда радиоактивные отходы лежат в земле, покрытые аллювиальными грунтами - если их не трогать, то они так и будут лежать до второго пришествия, никого особо не беспокоя.

И совсем другое дело, когда отходы подвергаются вымыванию, скажем, в береговой зоне под влиянием дождей или подземных вод - все это неизбежно попадает в реку. И говорить, что на дне ничего нет - безответственно. Если пока не обнаружили, то вовсе не значит, что нет.

В частности, при строительстве микрорайона Братеево-1 в 90-х годах прошлого столетия было обнаружено подземное залегание большого количества радиоактивных отходов на месте заваленного мусором оврага - вместе с обычным мусором туда попадал и радиоактивный, в 50-х годах прошлого века этого никто не проверял.

Было вывезено из района строительства больше 800 тонн зараженного грунта с превышением нормы по радиоактивности в десятки раз. Об этом я писал в газете "Правда", был суд с тогдашним главой стройкомплекса столицы Ресиным, на котором мы отстояли свою точку зрения. Все это есть в архивах "Правды", к которым у меня сейчас нет доступа, но поскольку теперь эта газета принадлежит КПРФ, то депутату от этой партии т.Тарасову они, при желании, могут быть доступны.

Но обнаружено было и большое количество зараженного ила в близлежащих водоемах, с которым ничего особо не делали (да и что тут сделаешь?), просто прекратили эксплуатацию Борисовских прудов в качестве рекреационной зоны. А в зоне протекание речки Городни, которая вытекает из Борисовсеих прудов и впадает в Москва-реку возле моста через МКАД, создали как бы ландшафтный парк - строить там больше ничего, вроде бы, не планируется.

Ну а теперь подумаем логически - если речка Городня вытекает из Борисовских прудов, дно которых местами покрыто радиоактивным илом, может она нести этот зараженный ил вдоль своего течения и дальше - в Москва-реку?

Для понимания: античный город Танаис в устье Дона на берегу Азовского моря, спустя полторы тысячи лет оказался вдали от моря на 4 километра! Вот что делает с илом речное течение. В нашем случае промежуток времени всего около 60 лет - легко рассчитать, на каком расстоянии по ее течению можно искать скопления радиоактивного грунта.

Но можно ли сейчас с уверенностью говорить, что на дне Москва-реки в этом районе нет радиоактивного ила?

Да, кстати, там возле Троицкой церкви на берегу Борисовского пруда, есть ключи, местные жители берут оттуда чистую питьевую воду, кажется, еще и освященную...

Анатолий Баранов