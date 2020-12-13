Один знакомый попытался обвинить автора этих строк в этакой непатриотичности. Мол, страна в окружении НАТО, экономический кризис, ковид наступает, а тут еще санкции с пятой колонной «либералов»; а автор, видите ли, агитирует против Путина. Наоборот, сплотиться надо перед лицом врагов и переждать трудные времена; а уж потом заниматься критикой и так далее.

Но тогда был задан встречный вопрос, по сути являющийся ответом. А что, надо было терпеть царизм с бездарным разгромом со стороны Японии, фактическим провалом столыпинщины (чтобы там ни вякали всякие Михалковы), с еще более провальной первой мировой войной с очередями женщин и детей за хлебом?!.. Оппонент, воспитанный в Советском Союзе, почувствовал удар под дых, но было уже поздно. Нет, говорит, царизм изжил самое себя. Ну и?!... Этакая немая пауза в смысле - а путинский режим не изжил?!..

Следовательно, чем быстрее российский народ скинет нынешнюю тоталитарную дикость - тем быстрее справится со всеми напастями и врагами.

***

О галдеже государственных СМИ на поднятую тему и говорить нечего. Вопрос о патриотизме полощут со всех сторон. Хорошо, давайте разберемся и в этом отношении, и о чем подробнее ниже.

Собственно, жить и работать ради чего?!.. Ради детей. Кстати, патриотизм в переводе отечество; то есть, не мудрствуя лукаво, отцовство и забота о детях. Ну и, можно поработать и на себя ради баньки с огурчиками. Но тогда, если относительно города, и о чем автор писал не раз, нужна реальная реновация в виде большой кубатуры квартиры с отдельной комнатой детям, и особенно с теплосетями под круглогодичную дачу с банькой. Если относительно деревни, в целом и общем нужна широкая газификация для домового и промышленного тепла (не мудрено с русской зимой в полгода), а уж богатое подворье не проблема с нашими-то землями. Кстати, если отцы будут иметь достаточные условия для подобной раскрутки, то это автоматическая работа и подросшим детям для строительства и обслуживания. А где непрерывный процесс отцов-детей, там и медицина с образованием нужны позарез для передачи знаний и здоровья. Все это именно ПАТРИОТИЗМ и никак иначе.

Тогда вопрос в следующем – как отнять деньги у единоросов, и пустить на подлинную реновацию с газификацией, и вкупе с медициной и образованием. И ответ только один – социалистическая революция с фабзавкомами, ТОСами (территориальное общественное самоуправление), районами и советскими республиками. И все это не из головы выдумано, а подсказано самой жизнью в виде народных инициатив. Вот именно, пробивающихся даже сквозь асфальт путинского дурья. Более того, все изложенное назрело и перезрело в связи с ковидом и экономическим кризисом. Поэтому вопрос не в том, прав автор или не прав. Конечно же, прав! А вопрос в том, быстро или медленно будет сделано предлагаемое.

Кстати, пока не надо путать методы с целью. Насчет методов, автор тоже не семи пядей во лбу; и может быть, революционная искра подожжёт сначала один, но большой регион в Сибири или на Дальнем Востоке; или сразу несколько, но европейских. Это отдельная история. Но если определиться насчет цели – что хочется в итоге как единая экономическая, социальная, политическая структура и идеология – то советская демократия очевидна.

То есть, советская демократическая реформа состоит из трех базовых вопросов. Во-первых, пункт о производственном самоуправлении. Во-вторых, реформа в виде полной тосизации, если так можно выразиться для краткости. И в-третьих, железная необходимость поголовных советских республик на месте каждого региона. В итоге и получится еще более могущественный Советский Союз второго поколения, если уж современными словами. Но пока назовем такой союз Федерацией Советских Республик (ФСР) для четкого различия.

Но первый вопрос уже разъяснен автором настолько, что не стоит вдаваться в подробности. Необходимость производственного самоуправления при социализме невозможно отрицать. Другое дело, что остатки путаницы еще существуют наподобие провокационного «разделения властей» в законе о госпредприятии 1987-го, и о чем умалчивает КПРФ; и в виде анахронизма производственно-территориальных выборов со стороны РКРП.

Нет уж, не надо путать божий дар с яичницей. С одной стороны, только территориальные выборы обеспечивают прямое, тайное, всеобщее и равное голосование; но с другой стороны, они должны быть с подлинно зависимыми от народа депутатами на базе мощностей фабзавкомов на производстве и Советов трудовых коллективов в учреждениях, и где директорат напрямую подчиняется избранному Совету. Вот и все! Вот вам составные части демократического централизма в сфере производственного самоуправления в том числе.

А второй вопрос расширения местного самоуправления еще более интересен. К примеру, дворовые и домовые комитеты существовали в прежнем Союзе, но формальные и маломощные; и районное руководство было куда как ближе к интересам областного и федерального руководства, чем к интересам собственных граждан. Конечно, и сейчас не лучше – поэтому вопрос о ТОС гораздо более важен и политически значим, чем некоторым кажется.

Дело в том, что нужна демократическая реформа местного самоуправления на уровне всей страны. Когда мы, социалисты, придем к власти, сделаем ее в ряду насущных изменений. То есть, ТОСы будут обязательными на энное число жителей, легко определяемое наукой в виде нормативного регулирования; и с обязательным перечнем полномочий (больше можно, меньше нельзя). Но более того, председатель ТОС будет получать оклад подобно всякому служащему, а не как ныне на добровольных и бесплатных началах, и что является фактическим саботажем.

То есть, хоть в первом Союзе, хоть ныне, муниципальная (районная) власть включает в себя сразу управления по образованию, ЖКХ, культуре, агропрому и все обо всем – и гражданин и должен обращаться сразу к своему депутату, или в мэрию, да дождаться времени приема, да выслушать лекцию «вас много, а я один», и ничего толком не добиться в большинстве случаев, потому что переизбрать депутата или уволить чиновника достаточно сложно. Но совсем другое дело, если появляются ТОСы как передаточное звено между гражданином и районом. Вот именно здесь добавление звена не усложнит, а намного улучшит государственный аппарат по принципу мультипликации.

Во-первых, некоторые сферы деятельности наподобие ЖКХ можно сразу перевести на этот уровень для близости к людям; и оставляя «наверху» подлинно важные вопросы в аспекте бюджета, контроля, чрезвычайных положений. Поэтому все вопросы будут решаться быстрее, умнее и точнее. Но главное, во-вторых, появляется мощный рычаг давления на депутатско-чиновничью братию. У ТОСов гораздо большей мощностей, связей, времени и помещений, чтобы начать кампанию отзыва (которая при Советской власти и в силу императивного мандата тем более легка). А вот переизбрать председателя ТОС, если он не чешется по той же проблеме отзыва депутата и снятия чиновника, раз плюнуть со стороны уже самих жителей. А чтобы председатель именно дорожил своей работой и крутился, как положено, в-третьих - и нужен нормальный оклад, потерять который не хухры-мухры. И кстати, деньги на оклады появятся не только в силу роста местной экономики; но и в силу разгона тунеядцев «наверху», ненужных по оптимизации полномочий «вниз». Поэтому хоть так, хоть этак, реформа не только производственного, но и местного самоуправления в виде обязательных и повсеместных ТОС давным-давно назрела и перезрела. Это будет гигантским демократическим скачком вперед.

И наконец, вопрос замены путинской России на ФСР. Кто против этого, тот законченный мерзавец. Значит, сохранять нынешнее положение с вывозом награбленного в офшоры – это «патриотизм». А вот оставлять средства дома посредством советской федерации – это «развал России». Какие же уроды, утверждающие оное, слов нет. Лги, лги и еще раз лги; и авось запутаешь мозги народу подобно Геббельсу.

Автор настолько уверен в появлении советских республик уже исключительно практически, что даже не представляет «левых», возражающих против этого. В частности, если крупный сибирский регион или несколько европейских начнут борьбу с единоросовским Кремлем по-настоящему, они будут ВЫНУЖДЕНЫ стать советскими республиками. Иначе их сомнут. И, что, Зюгановы придут после победы и попросят снова стать полностью зависимыми от Москвы областями?!.. Бред! Оных пошлют самым отборным матом. Более того, вообще поднимут вопрос о переносе столицы на середину страны для комплексного социально-экономического развития.

Или Удальцовы надеются на революцию только и сразу в Москве?!.. Не смешите людей. Это настолько проблематично по многочисленности олигархических прихвостней, силовиков, чиновничества; что фактически невозможно. Вот какая-нибудь навальнистская буза… может быть. Но какое отношение таковая будет иметь к социалистической революции, это большой вопрос. Так что появление поголовной советской федерации в пределах самой России просто-напросто гарантировано в процессе революционной борьбы.

А уж с теорией и подавно. Еще раз, право наций на самоопределение с соответствующими советскими республиками – альфа и омега социализма. Только полные идиоты или законченные провокаторы называют себя социалистами, но не признают это право. Но более того, право наций на самоопределение и является конкретным случаем демократического централизма. Это одно и то же. Поэтому, кто вам сказал, что это право работает только в сторону разъединения?!.. Это право работает и в сторону разумной, но железной централизации. Кто не понимает эту диалектику, тот ничего не понимает.

Про замену путинской офшоризации на советскую федерацию, стоит надеяться, уже ясно. А вот вроде бы право наций на самоопределение развалило Советский Союз, и бла-бла-бла. Да, развалило. А какой Советский Союз?.. Социалистический Советский Союз?.. Неправда! Не было никакого социализма в первом Союзе, и о чем автор писал также бессчетное количество раз, и поэтому его невозможно обвинить в нелогичности. А был первично-уравнительный «военный коммунизм» лишь с различными мутациями. Ну, так, и хорошо, что право на самоопределение сделало возможным и уход от такого положения в сторону современного государственно-монополистического капитализма; но более того, произошел цивилизованный развод с другими капитализмами. А читатель представляет хотя бы секунду, если бы такого права не было?!.. Это катастрофа! Это война всех против всех; и войска НАТО давно бы квартировали в Москве.

Что, инициатором прекращения Союза была только какая-нибудь Грузия или Литва?!.. Даже не смешно. Разумеется, главными инициаторами были сами славяне в Беловежских соглашениях. И что, в случае отсутствия права на самоопределение должна была начаться война между союзными и российско-украинско-белорусскими структурами?!.. Просто охренеть; и иного выражения не найти. Поэтому, аллилуйя ленинскому плану в виде права наций на самоопределение и союза советских республик. Как предвидел. Гений, одним словом.

Ну, так, и советские республики в пределах самой России – гигантский прогресс, процветание и ОБЪЕДИНЕНИЕ. К примеру, если федеральные чиновники начнут воровать типа офшоров – советская республика будет прекраснейшим плацдармом для перевыборов и расстрела ворья. А вот как раз по отсутствию такого плацдарма растущая нищета и доведет народы до анархии и распада, что и случилось с царским абсолютизмом! Факт это или не факт?!.. Железный факт. Поэтому, кто против советского федерализма – тому лишь один шаг до царского абсолютизма с последующей анархией.

Более того, к этому приведет, и очень скоро, и путинская нищета. Так что надо поторапливаться с советской демократией. Следовательно, замена путинщины на ФСР - такой же гигантский прогресс, объединение и ЦЕНТРАЛИЗМ, как замена царской империи на Советский Союз. Разве что на новом витке истории, так как ничего не стоит на месте. Ну и, кто тогда патриот?!.. Риторический вопрос.

***

Итого. Значит, единоросы вывозят деньги за границу миллиардами. Перевезли туда всех родственников и любовниц. Нахватали кучу вторых гражданств. И все это надо защищать?!.. Бредятина. А вот уничтожать такой бардак, и бороться с ним путем победы ФСР над нынешним режимом – да, это патриотизм. Еще точнее - социалистический патриотизм!

А вот здесь-то и основная преграда. Увы. К примеру, читатель видел лозунг поголовных советских республик хоть в одной нынешней «левой» программе?.. Хоть в одной и хоть петитом?.. НЕ ВИДЕЛ!

Ну, хорошо, чур ее, теорию. Многие нынешние «левые» забыли, наверно, когда брали в руки классиков. Вся эта диалектика, понимаешь, и когда полная демократия и рождает настоящий централизм, выше их понимания. Но хотя бы практический склад ума должен быть или нет?!.. Хотя бы общее представление о российской социалистической революции должно быть, или совсем никак?!.. Если не будет начального плацдарма в виде советской республики – тогда абсолютно ничего не понятно. Тогда, говоря прямее и честнее, и революцию никто не хочет. Но тогда какой уж тут патриотизм с реновацией, газификацией, растущим населением, и нормальной медициной с образованием. Все это по боку. Не «левого» ума дело.

Вот где собака зарыта. Вот где камень преткновения. Ну, ладно, автор плюнул на КПРФ. А остальные «левые» партии и организации?!.. Не пора ли честно и открыто поговорить на эту тему?!.. Потому что социалистический патриотизм в форме Федерации Советских Республик, а также с тосовской мультипликацией и производственным самоуправлением – вещи неотрывные. И чем скорее, тем лучше.