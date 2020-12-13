Лукашекно и выбл...ки "перестройщиков"

Получил в комментариях просьбу от Иллариона: «Юрий Игнатьевич, добрый вечер. Сегодня наткнулся на эту статью Кунгурова: «Беларусь: революция и экономика». Не понимаю, чем Лукашенко обидел Кунгурова так сильно, ну ладно. Юрий Игнатьевич, прошу Вас, прокомментируйте пожалуйста хозяйственно-цифровую часть статьи».

Не стал бы выполнять эту просьбу, поскольку «на каждый чих не здравкаешься», но фамилия Лукашенко заставила пошевелиться.

Просмотрел эту статью Кунгурова за 24 августа, и хотя не помню, когда последний раз читал его опусы, но, судя по бойкости слога, текст действительно принадлежит Кунгурову. Правда, Кунгуров эту статью не писал – Кунгуров пересказал то, что было написано в материалах, предоставленных ему белорусскими фашистами, и куски этих материалов (это видно по картинкам) появились в интернете задолго до появления этого его опуса.

Причём, дело даже не в том, что по своей «кредитной истории» Кунгуров ни бельмеса не соображает в тех хозяйственных доводах, которые изложил, посему не удивляет то, что он эти доводы пересказывал тупо. Но я не считаю его таким уж бараном, который бы, к примеру, взявшись обвинять Лукашенко в большом внешнем долге Белоруссии, не посмотрел бы в Википедии, что это такое – внешний долг, - и насколько велик внешний долг Белоруссии.

Смотрите, он пересказывает методичку фашисткой сволочи так: «Сегодня каждый белорус от младенца до дряхлого старика включительно должен внешним кредиторам свыше 4000 баксов, причем за последние четверть века задолженность непрерывно росла и увеличилась за это время четырехкратно несмотря на все списания и реструктуризации. Объем внешнего долга в $39 млрд составляет примерно 80% ВВП. Для сравнения – внешний долг на душу в РФ – приблизительно $3000, совокупный его объем достигает 36% ВВП».

Для справки, ВВП Белоруссии на душу населения почти 20 тысяч долларов, и 4 тысячи от этого числа – это не 80, а всего 20%. Но Кунгуров, который не брешет, – это не Кунгуров. Это понятно.

А я просто приведу для сравнения внешний долг стран, на которые Кунгуров с фашистами в обычное время смотрят «со слюнями на губах».

Внешний долг США 77208 долларов на душу, в расчёте к ВВП 149%.

Внешний долг Китая 11501 долларов на душу, в расчёте к ВВП 115%

Внешний долг главного азиатского тигра Сингапура 210874 тысяч долларов на душу, в расчёте к ВВП 346%.

Внешний долг сравнимой с Белоруссией по численности населения Бельгии 136276 долларов на душу, в расчёте к ВВП 338%.

Внешний долг нефтяной бочки Европы – Норвегии 139800 долларов на душу, в расчёте к ВВП 201%.

А Кунгуров уверяет своих читателей, что 4000 долларов это много, и эдакой своей логикой Кунгуров предлагает своим читателям целовать в очко Гаити («Вы бывали на Гаити?» ©), у которой внешний долг на душу населения всего 48 долларов, а в расчёте к ВВП всего 7%.

Повторю, я не считаю Кунгурова таким уж дебилом, и если бы он сам хотел облить собственным дерьмом Лукашенко, а не переписывал фашистские методички, то наоборот, упрекал бы Лукашенко в том, что тот мало берёт в долг.

Короче, и Лукашенко, и Белоруссия Кунгурову безразличны, просто отсосал Кунгуров у фашистов свою толику долларов, выдаваемых белорусским фашистам «мировым сообществом». Он же блогер.

Не вижу смысла дальше обсуждать пересказанную им фашистскую блевотину. Его читатели - наверняка его братья по уму, совести, и чести, посему эта кнгуровская блевотина их радует, – чего им портить настроение?

Ну, а моим читателям (как я, всё же, надеюсь) важен конечный результат любой деятельности, а он у Лукашенко такой.

У экономистов (повторю давнишнее) для уточнения реальной ситуации с экономикой разных стран существует специальный коэффициент, называемый «коэффициент Джини» - я уже писал об этом, поэтому кто не знает, что это за коэффициент, узнайте сами. А я применю его для следующего расчёта.

За базу душевого дохода некоторых стран СНГ возьму в данной стране в долларах США среднюю зарплату нетто (после вычета налогов), умножу её на коэффициент Джинни из справочника ЦРУ, и вычту полученный результат из этой средней зарплаты, чтобы получить число дохода на среднюю душу, остающегося у тех, кто этот доход создавал. Получу доход тех, кого мы называем народом – тех, кто и голосует за Лукашенко.

На Украине средняя зарплата – 336, коэффициент Джинни – 0,255, средняя зарплата создателей дохода государства - 250 долларов США.

В Казахстана средняя зарплата – 376, коэффициент Джинни – 0,263, средняя зарплата создателей дохода государства 277 долларов США.

В России средняя зарплата – 574, коэффициент Джинни - 0,412, средняя зарплата создателей дохода государства – 338 долларов США.

В Белоруссии средняя зарплата – 449, коэффициент Джинни – 0,265, средняя зарплата создателей дохода государства - 330 долларов США.

Не имея никаких природных ресурсов, Белоруссия за счёт интеллекта народа обеспечивает доход основной массы своих граждан на уровне сидящей на нефтегазовой трубе России и намного превосходит по этому показателю обладающих природными ресурсами Украины и Казахстана.

Ну и о сельском хозяйстве.

В Европе по недельному уровню потребления мяса на первом месте, понятное дело, Австрия (2,0 кг) с Германией, Францией (1,7) и Англией (1,6). В Белоруссии недельное потребление мяса на уровне Польши – 1,5 кг, и это уже выше, чем в Венгрии, Дании, Голландии, Швейцарии, Литве (1,4), Норвегии (1,3), не говоря уже о России с Казахстаном и Латвией (1,3), Эстонии (1,2), ну и (роняя слёзы) не говоря уже об Украине (0,9) с когда-то славившейся своими шашлыками Грузией (0,5). https://deepcool-ma.com/skolko-myasa-potreblyayut-na-dushu-naseleniya-v-stranax/.html

И это заслуга Лукашенко! И отнять у него эту заслугу невозможно!

Уровень интеллекта Кунгурова и его почитателей таков, что они в упор не могут поверить, что за Батьку голосовало 82% населения. Как это глупые белорусы не хотят «перемен»? - удивляются дебильные умники.

Перемен, как в России? Как на Украине?

Не, две трети всех белорусов не хотят!

В Белоруссии хочет перемен только такой национальный мусор, как и в России, - мусор, который смотрит на государство, как на цирк, себя видят режиссёром в этом цирке, а весь народ видит артистами и публикой, которые обязаны этому мусору внимать и следовать его дебильным советам.

Немного об этих советах, которые, как я полагаю, Кунгуров, всё же, написал сам. В своих выводах он учит:

«Выбор же модернизационного пути развития означает, что белорусам придется выхлебать вонючее корыто всех прелестей переходного периода – безработицу, гиперинфляцию, бегство населения, социальное расслоение, рост преступности, пройти через психологическую ломку патерналистского (холопского) менталитета. И да, частью суверенитета придется поступиться под давлением западного инвестора, который и оплатит модернизацию. Внутренние резервы в любом случае отсутствуют. Успех далеко не гарантирован, но гипотетически лет через 10-15 обновленная Беларусь может вписаться в европейскую цивилизацию, порвав с Ордой. Вписаться не правах бедного родственника, силящегося догнать и перегнать Литву по ВВП на душу населения. Но, согласитесь, это все же лучше, чем соревноваться с хохлами и москалями в поисках дна».

Равняться на прибалтов? А у них есть экономика? Где их ВЭФ? Где их РАФ? Остатки населения этих государств живут за счёт транзита грузов по своей территории – «снимают пенки» с чужой работы. К примеру, в Латвии транзит составляет около 90% общего объема грузов, обработанных в портах, такое же положение и в портах Эстонии и Литвы. И именно портовые комплексы прибалтов являются крупнейшие налогоплательщиками в бюджеты этих стран и крупнейшими работодателями во всех трех государствах. Там без транзита и железные дороги можно сразу закрывать – это полностью убыточные предприятия и все пассажирские перевозки дотируются за счет перевозки транзитных грузов. Кроме того, эти страны живут на кредитах и подачках Европейского Союза – внешний долг Литвы на душу населения 8429 долларов США (63% ВВП), Латвии – 18414 (131% ВВП), Эстонии – 21257 (110% ВВП).

И раз Кунгуров задел ВВП, то почему бы, скажем, Кунгурову не сравнить ВВП Белоруссии не с Литвой, а с Китаем, и написать, что Китаю ещё предстоит догнать и перегнать Белоруссию «по ВВП на душу населения» (у Белоруссии – 19942 доллара на душу, а у Китая пока – 16709).

Это вот умственное развитие интеллигента – у интеллигента никогда нет собственных мыслей и идей – он может только тупо повторять главенствующие в данное время идеи Запада. Если вы обратили внимание, то у Кунгурова и мысли нет, что его пресловутую модеренизацию способны произвести сами белорусы. Он ведь их считает такими же тупыми, как и он сам, – типичный интеллигент, - поэтому для Кунгурова существует только хардкор! Только «западные инвесторы»!

Причём, Кунгуров-то и плачет о модеренизации потому, что для него это только слово, а что «модеренизация» означает, он, как и вся интеллигенция, холуйствующая под фашистами, не соображает. В их понимании это что-то такое радостное, которое само наступит, как только Лукашенко уйдёт!

Спросите дебила, а кто жаловался, что Лукашенко в Белоруссии мешает проводить модеренизацию, о которой плачет Кунгуров? Кто мешал тем же «западным инвесторам»?

«Диктатура Лукашенко» мешает? А когда это инвесторов пугал диктатура? Социалист Ли Куан Ю потому и привлёк в Сингапур инвесторов, что установил жесточайшее исполнение законов, показав инвесторам, что в Сингапуре невозможны никакие революции и лишение их законной собственности.

Кто из ныне протестующих и гавкающих из Польши белорусских фашистов жаловался, что Лукашенко мешает ему сделать открытие или изобретение? Кто мешал протестующим дебилам создать собственный белорусский планшет или телефон?

Ведь Лукашенко за счёт минимального налогообложения и максимума собственной энергии создал Парк высоких технологий, да так, что гении Сколково по сравнению с белорусским Технопарком, выглядят просто клоунами. Сегодня этот парк - это «кремниевая долина» Европы, там созданы MAPS.ME, Masquerade, World of Tanks, EPAM, Viber. С этим Технопарком работает почти треть компаний из списка «Fortune Global 200» - из рейтинга 200 крупнейших мировых компаний (критерием составления этого рейтинга служит выручка этих компаний). В белорусской «Кремниевой долине» работает более 60 тысяч белорусов, для сравнения, в «Сколково» около 30 тысяч рабочих мест, в Кремниевой долине в Калифорнии — 380 тысяч.

Так кто мешал этой поддерживаемой Кунгуровым фашисткой сволочи создать в этом Парке собственные белорусские планшеты и смартфоны, как их создаёт КНДР?

Кунгуров молод, а я насмотрелся на подобных ему дебилов ещё в 90-х, и поверьте – ничего не изменилось. Только тогда они, правда, требовали уничтожить не Лукашенко, а КПСС, мешающую не «модеренизации», а «свободе» и «рыночным отношениям» - типа заведём рыночные отношения, и всё получится само-собой. А свободе от чего и что это такое – «рыночные отношения» – это они не представляли, как и ныне Кунгуров не представляет, что такое «модеренизация». Главное – разрушить существующее, а «дальше оно получится само».

Почему-то вспомнилась в те годы не слезающая с экранов дура – «экономист Пияшева» (по уму и совести - истинная «кунгурка»), которая вещала, что если уничтожить Госплан и ввести «рыночные отношения», то морковка на базарах будет стоить не более 40 копеек за килограмм. Тридцать лет прошло, я уж и не говорю, что многие уже не знают, что такое копейка, но где сама морковка?? Сегодня Россия не способна обеспечить себя даже этим овощем, и 150 тысяч тонн моркови ежегодно закупается за границей. Москвичи уже давно едят китайскую и израильскую морковку.

Но этим революционным идиотам главное перестроить, для чего обязательно разрушить, а зачем?? Что вы планируете получить в конце перестройки?

А они ничего не планируют, потому как ДБЛ, БЛД! У них что-то хорошее получаться должно само.

Вот Кунгуров балаболит, что Белоруссии нужны 15 лет разрухи. А зачем? Что эта разруха модеренизирует? Почему и Сталин, и Ли Куан Ю модеренизируя свои страны, обошлись без разрухи?

Но это вопросы не для дебилов. Им главное - разрушить, а дальше, повторю, «оно само получится».

Но, как говаривал Швейк, ещё никогда так не было, чтобы хоть как-нибудь, да не было. Конечно и у белорусских фашистов получится. Как во всех станах СНГ, кроме Белоруссии, и как сегодня на Украине.

Кунгуров продолжает поучения:

«Как видите, хорошего выбора у вас, братья-белорусы, нет».

Ну что за напасть?! Как ни революционный теоретик-пи…дюк, так и лезет в братья! Без мыла.

«Схренали ему быть? – продолжает революционный теоретик. - Вы свой шанс благополучно просрали 30 лет назад, выбрав путь консервации совка и голосуя за него все эти годы. В 1991 г. вы в ужасе кричали, что не хотите шоковой терапии, как в Польше. Вы не хотели живодерских реформ, инфантильно отдав предпочтение анестезии. И вот результат: средняя зарплата в Польше в июле 2020 г. – 1450 евро против ваших нищенских 300».

Не стоит брехать так нагло: на 2020 год средняя зарплата в Белоруссии в долларах нетто – 449 долларов США, в Польше – 1018 и не евро, а долларов США.

Ну и о Польше! Более тридцати лет назад – до перестройки, - когда Польша входила в союз с СССР, экономика Польши (сейчас в это поверить трудно) входила в десятку самых крупных экономик мира. А сейчас, когда Польша в союзе с НАТО, она на 21 месте - и это после 30 лет вылезания из перестроечной ямы с дерьмом. Кунгуров ведь не знает, что огромные зарплаты означают огромные траты. Было бы в Польше так хорошо, как Кунгурову кажется, поляки бы не мыли унитазы по всей Европе – там зарплаты ещё выше.

«Теперь у вас выбор только между плохим вариантом (болезненные либеральные реформы), очень плохим (сохранение «стабильности» в рамках диктаторского режима) и интеграцией в путинский рейх. Революция не подарит вам счастье, а всего лишь даст бремя выбора своей судьбы. Поражение революции будет означать то, что выбирать за вас продолжат другие», - поучает Кунгуров.

Брешешь! Это если победит «революция», то выбирать за белорусов будут продажные белорусские кунгуровы по указаниям из США. Они и сейчас пытаются это делать.

И для Белоруссии это очень сомнительной счастье!

Впрочем, не в белорусах и Белоруссии дело, в конце этой фашистской блевотины подошла пора и самому Кунгурову сказать о том, главном, заветном, зачем он её писал. И Кунгуров свою блевотину заканчивает:

«Еще более действенный способ обратной связи – поддержать автора копеечкой. Знание – бесценно. Знание – самое эффективное оружие в информационную эру. Вооружайтесь! Готов принять «спасибо» в любой валюте, лайком и репостом».

А что - «спасибо» от фашистов не хватило? Скупятся сволочи, сами разворовывают?

От редакции: Честно говоря, не можем утверждать, что Кунгуров получил каких-либо денег от "белорусских фашистов" - с таким же успехом можно сказать, что это Мухин получил что-то от "фашистов Лукашенко", и поделился с ФОРУМом.мск за публикацию. Чего, к сожалению, не случилось...

Да и режим Лукашенко по своим целям, задачам и методам скорее фашистский, чем неловкие, слабо организованные и сильно либеральные его противники.

Ну и в принципе, те перепевы из раннего Гайдара, что приводит Кунгуров, это никак не фашизм, хотя и похоже на него исключительно по разрушительности. Просто либерализация экономики и "невидимая рука рынка" могут нанести ущерба не меньше, чем СС и концлагеря. Мы уже проходили, но Кунгуров еще маленький был.

И экономические успехи тоже никак не могут оправдать фашизма - Гитлер и Муссолини создали весьма эффективную экономическую модель. Да и Путин тоже не такой уж неумеха по части экономики. И не ему ли комплимент, вынесенный в лид: "хочет перемен только такой национальный мусор, как и в России".

А кто у нас не мусор, кто перемен не хочет? "Единая Россия", Росгвардия и лично т.Мухин? Неудачное соседство, полагаем...

А.Б.