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Московский листок

В Карабахе возобновилась война

Опубликовано 13.12.2020 в разделе комментариев 2

война россия
В Карабахе возобновилась война

Впервые с начала перемирия был нарушен режим прекращения огня, сообщили в Минобороны России. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан начал наступление на юге Нагорного Карабаха. 

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар — Хцаберд Республики Арцах», — заявили в ведомстве.

В Минобороны России вечером 12 декабря сообщили о первом нарушении режима прекращения огня с начала действия соглашения о перемирии. «11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — говорится в сообщении ведомства.

Соглашение о прекращении огня заключено при посредничестве России 10 ноября, после того как Азербайджан взял стратегически важный город Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе.

***

Совершенно непонятна позиция российских миротворцев, которые теоретически должны стоять как раз на пути азербайджанских войск. Но они почему-то отошли по первому требованию азербайджанской стороны.

Сейчас ночь, большое начальство спит, а азербайджанский спецназ поихоньку захватиывает позиции за линией разграничения. Утром там будет уже совсем не тот расклад, что был с вечера. И что Россия? Утрется и сядет рисовать новую линию разграничения? Или будет с интересом наблюдат, как армяне станут пытаться выбить азербайджанцев с занятых ночью позиций?

В общем, как мы писали с самого начала, миротворческая миссия провалится, не начавшись...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7673 написал 13.12.2020 02:23
давить армянских тараканов - Богоугодное дело?
русских парней необходимо вернуть домой - хватит гибнуть за армянских тараканов?
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(без названия)
3авидонов Никосин написал 13.12.2020 02:03
Армяния это не та срана которую надо поддерживать.
Грузию тоже неплохо было бы с кем-нибудь стравить, а всех грузинских воров в законе, пасущихся на российской земле, уничтожить!
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