В Карабахе возобновилась война

Впервые с начала перемирия был нарушен режим прекращения огня, сообщили в Минобороны России. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан начал наступление на юге Нагорного Карабаха.
«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар — Хцаберд Республики Арцах», — заявили в ведомстве.
В Минобороны России вечером 12 декабря сообщили о первом нарушении режима прекращения огня с начала действия соглашения о перемирии. «11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — говорится в сообщении ведомства.
Соглашение о прекращении огня заключено при посредничестве России 10 ноября, после того как Азербайджан взял стратегически важный город Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе.
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Совершенно непонятна позиция российских миротворцев, которые теоретически должны стоять как раз на пути азербайджанских войск. Но они почему-то отошли по первому требованию азербайджанской стороны.
Сейчас ночь, большое начальство спит, а азербайджанский спецназ поихоньку захватиывает позиции за линией разграничения. Утром там будет уже совсем не тот расклад, что был с вечера. И что Россия? Утрется и сядет рисовать новую линию разграничения? Или будет с интересом наблюдат, как армяне станут пытаться выбить азербайджанцев с занятых ночью позиций?
В общем, как мы писали с самого начала, миротворческая миссия провалится, не начавшись...
А.Б.
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стоик7673 написал 13.12.2020 02:23
русских парней необходимо вернуть домой - хватит гибнуть за армянских тараканов?
3авидонов Никосин написал 13.12.2020 02:03
Грузию тоже неплохо было бы с кем-нибудь стравить, а всех грузинских воров в законе, пасущихся на российской земле, уничтожить!