Долгожительница Наталья поговорила с богом

На заре своего владычества президент обнаружил конституцию. Книжку про неё. Прочитал в ней про себя. Как-никак, это его должностная инструкция. Права и обязанности. Среди прочего, ему вменялось "обращаться к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

Как же так? - подумал молодой, в смысле, как президент. Обращёнка эта - для бояр. А народ? Ему же тоже интересно. Этак с огоньком, по простецки, без галстуков растолковать, чё воще происходит. И взял на грудь повышенные обязательства - ежегодные посиделки с народом. Ни зелёный, в смысле, как президент, ни население не подозревали, что родился бзик. Многие до сих пор гадают, чем особ их президент. Он не курит трубку, не стучит туфлёй по трибуне, не опоясывает грудь медалькой. В чём его изюминка?

День и ночь торчать в ящике. На первом канале, многократно дробясь по федеральным, ослеплять ряшкой рашку. Позвольте, Владим Владимыч, вы, конечно, альфа. Но, ведь, двадцать лет! Глядим и глядим. Право, подать какая-то. Нагрузка на мозги. Вы, так-то, не полная луна в ночном небе, ни гладь океана, ни что там ещё. В глазах же рябит. Может, всё-же туфлёй?

Чу, рога трубят! Народ сзывают на посиделки. Россиянец, что тебя беспокоит? Ты плохо спишь, худо жрёшь? Это нарыв. Сам не дави, клади в конверт. Лизни языком, что б не выпал. Шли. Все нарывы привезут в Кремль. Привезут Путина. 17-го декабря, пополудни, они встретятся. Вот там, на глазах всей страны, президент раздавит твой нарыв.

Праздник к нам приходит, праздник бодрящий. Мундиали, олимпиады. Ежегодная пресс-конференция. Недели за две страну вздымают на дыбы. Взмывает призыв - граждане, в одиночку иль кучкообразно, где у кого наболело - всё в Кремль, Путину. Отец - он разгребёт ваши проблемы. И верит наивный, чистый душой русский люд - да, этот разгребёт.

По Сети прошмыгнула новость. Ставропольский край прогнулся, соорудил акцию "Ёлка желаний". На эту ёлку жительница местечка Ессентуки пристроила и своё заветное желание - поговорить с Путиным. Не поверите, вот даже слеза прошибает, хочется пофилософить. Годы подобны древесным кольцам, этажностям домов. Проживя год, вздымаешся на очередной этаж. Наша героиня проживает на 97-ом. Немногим россиянам доведётся туда вскарабкаться. Кто знает, как там? Что творится с головой? Ведь рай почти рядом? Может, она желала говорить с богом?

Тем временем на земле активно искали пожеланку. Такой подарок батутом подбрасывал рейтинг президента и его драгоценной партии. Её нашли в течении часа. Путин позвонил, Путин ждал, пи-пи-пи говорил телефон. Вздрюченный мэр Ессентуков пулей метнулся к неотвечанке.

Мне позвонил Путин - рассказывала старушка. Я не знала, что звонил Путин. Прибежал начальник, сказал, что звонил Путин. Сказал, что6 хочется. Я сказала, ничего не хочется. Квартира у меня хорошая, пенсия хорошая. Мне ничего не надо. Я - дрянная девчонка. Телефон пожелал мне здоровья.

Несомненно, долгожительница Наталья говорила с богом. Вот и космонавтка Валентина, будучи в верхних сферах, по весне пристыковалась к думской трибуне и выдвинула президента Путина на третий, незапланированный срок. Как видите, поступки двух божьих одуванчиков неопровержимо доказывают: бог есть, нынче он на земле, и зовут его - Володя.

И чего тогда дёргаться? Ругать Болонскую систему, ЕГЭ, падение ВВП? Россиянец, наплюй на всё. Тебе хорошо. Ничего не хочется, ничего не надо. Просто смотри телевизор.