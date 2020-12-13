Руководство России проявляет интерес, но не более того

Если в России появляется человек, полицейский, чиновник, который вникает во все дела свои и чужие, то ему говорят: "Не суй свой нос куда тебя не просят". Примерно для народа так ведёт себя наш уважаемый и сильный президент.

Вот он проводит заседание Совета при президенте по правам человека. Это происходило 11 декабря. Выступая перед членами, особенно перед руководством в лице В.Фадеева, призвал доработать дело об убийстве Б.Немцова и напомнил о деле блогера А. Навального. Какое отношение имеет этот бесполезный Совет к доработке уголовных дел? Фадеев будет указывать Бастрыкину о том, что надо делать?

Может у президента не нашлось других тем для разговора с Советом о котором народ даже не слышал. И вообще чем они занимаются? В их обязанность входит ещё работа по становлению гражданского общества. Но в России нет гражданского общества и без идеологии его просто не может быть. На какой основе или принципу строить общество? Патриотизма? Ни в одной стране мира не может быть и нет общества построенного на патриотизме. Патриотами могут быть отдельные личности, а основная масса просто живёт и не выступает против руководства страны, если оно даёт возможность жить не думая о завтрашнем дне. Читатель, найдите такое государство сегодня или сто лет назад? Нет таких государств и быть не может. Так зачем президент доложил Совету по правам человека о доследования убийства Б.Немцова? Зачем? И какой авторитет у этого Совета в стране и главное в народе? Нулевой. Президент знает об этом? Конечно нет, он вообще ничего не знает о бесполезных конторах. Он знает о тех, которые выступают против политики Кремля и держит с Золотовым эти конторы под контролем.

Россию сильная власть окончательно и бесповоротно превратила в бандитское государство.

Смотрите что творится. В Таганрогском авиационном заводе обокрали самолёт Ил - 86, сняли всё электронное оборудование. А этот самолёт мог быть воздушным командным пунктом на случай непредвиденных обстоятельств. Говорят, что это оборудование стоило миллион рублей. Для разворованного государства это мелочь. Дело в другом. Кто эти воры, ведь они знали предназначение этого лайнера? Интересно знать завод, который производит это оборудование. Очевидно оно закуплено за рубежом. А если нам по санкциям больше не будут продавать электронику, то что делать военным? Наша электронная промышленность приказала долго жить ещё при Ельцине. Восстановить можно, украв или купив через подставных современные аналоги. Но в России нет таких специалистов, их власть разогнала, а в других странах принимали на ура. Нынешние специалисты не могут даже достроить подводную лодку. Что - то не слышно, чтобы президент и премьер озаботились этой проблемой и приняли меры. Надо найти наших специалистов и вернуть на Родину зарплатой. Скажем конфисковать у Потанина те миллиарды, которые он должен выплатить за нанесённый ущерб природе и на эти миллиарды можно содержать некоторое время специалистов по электронике. А потом может президент уйдёт на пенсию и деньги появятся. В чём проблема? В том, что денежные мешки не прикасаемые. Президент, например, строит огромный завод в Тобольске по переработки углеводородов. Конечно такой завод нужен, потому что он будет приносить прибыль, а завод по производству электроники прибыли никакой. Для страны прибыль есть, не будем покупать оборудование за рубежом, но для президента это не главное. Главное прибыль от продажи за рубеж. Сколько потеряется по дороге имеет значение для узкого круга лиц. Никто такие потери не расследует - такова политика.

Наш президент почти каждый день удивляет граждан страны. Удивляет тех кто сидит дома и от безделья смотрит ящик. Действительно чем заняться. Работы нет, на улицу не выйди отберёт полиция последнее. И вот показывает телевидение президента, который прибыл в Саров - это город где была собрана первая атомная бомба и он конечно закрыт. В нём проживают мои родственники. Хорошая погода, светло, тепло и мухи не кусают. Президент выходит с самолёта на лице улыбка и без маски. Неужели коронавирус обходит нашего президента? Вообще непонятно. Он какой пример подаёт людям? А такой, что президент это совершенно другой человек и ему всё российское не подходит. И ведь встречающие тоже без масок. И вот открывается секрет идиотов. Оказывается на экране прежняя поездка президента в этот город, когда ещё о коронавирусе никто ничего не знал. Видите как нас телевидение дурит. Однако теперь тот кого задерживает полиция за то, что он без маски может сослаться на президента. Задержите сперва его, а потом меня и будет прав, если конечно законы для всех.

Сегодня на телевидении почти все каналы забиты новостью, что в стране началась повсеместная прививка. Рассказывают в какой город и сколько доставлено доз и как с ими обращаться. Но никто не говорит, что в столице Хабаровского края во Владивостоке в медицинском учреждении ВКБ №2 осталась одна сотрудница Анна Миронова, остальные заболели и ей стаёт страшно так как она одна не может справиться с больными. И она вынуждена обратиться на телевидение. Иначе помощи ждать не от кого. Не думаю, что таких примеров больше нет.

А дума работает и коронавирус ей не мешает. Принимает закон по которому расширяются права полиции против народа с применением оружия. Власть подгоняет нашу полицию под полицию США. Посмотрел не так в глаза полицейского и получил пулю в лоб. Но ведь не спроста права полиции расширяются по отношению граждан. Власть не показывает виду, но она боится выборов и при этом громогласно заявляет, что кандидаты от партии власти должны набрать большинство. А чтобы это произошло придётся подтасовывать результаты. Чиновники региональных избирательных участков к этому готовы. Однако власть смотрит дальше. Чиновники подтасуют, а что будет делать проголосовавший избиратель и не увидевший свой голос? Вот этого боится власть. Власть зря боится, в стране нет общества. Возможно выйдут на одиночные пикеты несогласные и будут стоять как огородные пугало, которое ничего не решает. Народ смотрит на них с болью. Ну что ты вышел на потеху публики. Нужна массовость и единство в требованиях. Беда в том, что нет организатора, которого бы знали люди и уважали. 110 миллионов избирателей, а организатора для отстаивания правды и свободы слова нет. Они были, но власть распоряжаясь нашими деньгами просто их купила. Но мы же этого не понимаем. Все кто переметнулся в стан врага, в том числе и из партии коммунистов, зажили припеваючи. Г.Зюганов не смог удержать себя и своё окружение в экономических рамках большинства граждан страны, что позволило народу отказаться от его говорильни. Большинство из них теперь вообще не ходят на выборы, что позволяет членам партии "Единая Россия" заканчивать выборы так как им удобно и как их напутствовал президент.