The Times: Навального пытались отравить второй раз перед отправкой в Германию

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пытались повторно отравить "Новичком", пока он находился в коме в омской больнице, сообщает британская The Times со ссылкой на анонимные источники в разведке. По данным издания, целью покушения было не допустить эвакуации оппозиционера в Германию.
"Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин", - сообщил источник газеты. В издании утверждают, что агенты спецслужб проникли в клинику, где лежал Навальный и сделали себе базу в кабинете главврача. Спасло оппозиционера от второго отравления, как и от первого введение атропина.
Первую дозу яда Навальный получил еще в гостиничном номере Томска. Источники издания предполагают, что предполагаемые агенты российских спецслужб нанесли "Новичок" на нижнее белье Навального.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика доставили в больницу в Омске, откуда через два дня в состоянии комы эвакуировали в Германию в клинику "Шарите" в Берлине. Врачи российской больницы заявляли, что рассматривали версию отравления Навального, но она не подтвердилась.
В свою очередь, правительство Германии 2 сентября объявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". Следы яда были обнаружены на бутылке воды, которая была у Навального в номере, а также на личных вещах оппозиционера.
11 декабря президент Владимир Путин комментируя дело Навального на встрече с Советом по правам человека заявил, что Генпрокуратура и Следственный комитет проверяют ситуацию с возможным отравлением "известного фигуранта", но уголовное дело в России не заводят, потому что по нему нет материалов. "Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится", - сказал президент.
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Замухрыщенко написал 13.12.2020 12:37
Артоболевский написал 13.12.2020 12:28
подтвердить, что Навального пытались убить из винтовки с оптическим прицелом и покажут
чердак где прятался путинский тоталитарист. Вам не нравится оптический прицел? Старухи
пальцем покажут на сталиниста, который в него финку бросил, но промахнулся.