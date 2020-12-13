Учёные из Израиля провели исследование и сделали вывод, что предметы, сделанные человеком, превышают по весу всю биомассу Земли, – пишет журнал Nature. “Антропогенная масса, накопление которой впервые задокументировано, – это результат трансформации огромных запасов пород и минералов “, – пишут авторы работы.

Полученные цифры трудно представить и осознать. Общая масса всех жителей планеты равна примерно 300 миллионам тонн, еще около 3,8 тонны приходится на каждого жителя Земли – это вес его кухонной утвари, бытовой техники, одежды, личных предметов и так далее.

2020 год уже можно считать символической точкой начала новой эпохи человеческого потребления.

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То есть получается, сегодня заблудиться в мусорных кучах проще, чем в тайге или джунглях? Ну да, так и получается...

Человек выходит на финишную прямую в деле переработки планеты на говно.

Интересно, можно ли жить в собственном дерьме? Раньше считалось, что нет, но сегодня - посмотрим...

А.Б.