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Московский листок

Человек выходит на финишную прямую в деле переработки планеты на говно

Опубликовано 13.12.2020 в разделе комментариев 1

экология мусор
Человек выходит на финишную прямую в деле переработки планеты на говно

Учёные из Израиля провели исследование и сделали вывод, что предметы, сделанные человеком, превышают по весу всю биомассу Земли, – пишет журнал Nature. “Антропогенная масса, накопление которой впервые задокументировано, – это результат трансформации огромных запасов пород и минералов “, – пишут авторы работы.

Полученные цифры трудно представить и осознать. Общая масса всех жителей планеты равна примерно 300 миллионам тонн, еще около 3,8 тонны приходится на каждого жителя Земли – это вес его кухонной утвари, бытовой техники, одежды, личных предметов и так далее.

2020 год уже можно считать символической точкой начала новой эпохи человеческого потребления.

***

То есть получается, сегодня заблудиться в мусорных кучах проще, чем в тайге или джунглях? Ну да, так и получается...

Человек выходит на финишную прямую в деле переработки планеты на говно.

Интересно, можно ли жить в собственном дерьме? Раньше считалось, что нет, но сегодня - посмотрим...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Крон-принц Пафнутий Уы написал 13.12.2020 12:30
Ученые из Израиля это прикол. Маленькая убогая сионистская страна, все вранье. Свое только мертвое море и соль оттуда.
Любую биомассу можно переработать, главное поставить цель такую. И если люди уходят без следа, то есть бесполезен человек, то предметы можно преобразовать в памятник или гору. Засыпать суэцкий канал или берингов пролив. Но человечество без рашки пойдет другим путем .
Всегда нужно внедрить что-то в человека, укол, водку, антибиотик , наночастицу - но это долго.
М Рнк!
С помощью МРнк планировалось омолаживать человечество, внедрять и обновлять почки, печень, селезенку, поджелудочную железу. Но это очень долгий процесс. Молекулярная биология и долгий процесс тестирования, а тут коронавирус и люди готовы бесплатно тестироваться, государства готовы платить миллиарды.
Умрут слабые, жирные, больные. Протестируется новый метод МРнк и человечество сделает новый шаг за пару лет, вместо сто летних испытаний.
Месторождения и обработка!
Зачем уродовать Землю, если можно все добыть в космосе, переработать на Марсе и доставить на планету.
Так что будем жить миллионы лет на Земле, просто обновляя свой организм и добывать, утилизировать в космосе.
А вы все про овно?
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