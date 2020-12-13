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Московский листок

Нет заказным банкротствам. Акции прошли на Сахалине, намечаются в Москве

Опубликовано 13.12.2020 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Нет заказным банкротствам. Акции прошли на Сахалине, намечаются в Москве

В воскресенье, 13 декабря, с 12 до 14 часов в Южно-Сахалинске на площади Победы прошла акция протеста, организованная инициативной группой "Сахалинской механизированной колонны №68". Люди недовольны заказным банкротством 68-й мехколонны. По их информации - данное банкротство вызвано желанием губернатора передать строительство своим московским бизнес-партнёрам. Люди выразили недоверие губернатору Валерию Лимаренко. Помимо сохранения мехколонны они требуют:

1. Сделать приоритетом благосостояние местных жителей, а не мифических миллионов туристов.

2. Сократить чиновничий аппарат, расходы на его содержание.

3. Прекратить высотную застройку в густонаселённых микрорайонах областного центра.

4. Поддерживать местных товаропроизводителей и строителей без завоза на острова монополистов с материка.

5. Приумножить темпы строительства дорог и жилья для переселенцев, социально незащищенных категорий граждан, многодетных, молодых семей.

6. Запретить строительство домов в микрорайонах без социальной инфраструктуры (школ, детских садов, поликлиник).

7. Ускорить газификацию районов Сахалинской области, частного сектора Южно-Сахалинска.

8. Запретить вырубку леса в окрестностях Южно-Сахалинска, в частности, в ТОР «Горный воздух».

9. Заняться реальными проблемами населения и перестать тратить бюджетные деньги на многомиллиардные проекты-пустышки.

Более 2-х тысяч человек поставили подписи под требованиями.

Аналогичная акция, организованная протестующими работниками, прошла в Охе, на площадке к востоку от дворца Культуры (улица Советская, 30).

Люди поддержали требования своих товарищей из Южно-Сахалинска. Кроме этого у них есть и свои вопросы. Вопросы по поводу слияния двух коммунальных предприятий (работающих в сфере ЖКХ), а именно МУП ЖКХ и МУП ОУК. Данное «слияние» сопровождается сокращениями работников и передачи техники в коммерческие структуру.

Также люди потребовали:

- Расселения аварийного жилого фонда. После землетрясения 95-го года в Охе стало аварийными 60 домов. Если землетрясение повторится – нахождение людей в УЖЕ ПОВРЕЖДЁННЫХ домах приведёт к МАССОВЫМ человеческим жертвам.

- Возобновление субсидируемого авиасообщения. В настоящее время между Охой и материком уже год не летают самолеты. В итоге жители практически отрезаны от материка.

- Ну и, естественно, принятия действенных мер социальной защиты в случае массовых сокращений, грозящих сейчас работникам "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти").

В Ногликах (город рядом с Охой, также страдающий и от отсутствия сообщения с материком и от сокращений на «РН-Сахалинморнефтегаз») прошла акция протеста в форме одиночного пикета.

Акция поддержки, организованная московскими коммунистами, состоится в понедельник, 14 декабря, у представительства Сахалина (Новинский бульвар 31). Начало в 14-00.



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