По индексу образования СССР в 1990 году занимал третье место, на данный момент - 33-е

Вышел на улицу, встретил пожилую женщину, живущую в нашем доме, которая обратила мое внимание на не закрытый подвал. В адрес управляющей компании бросались упреки, что «куда они смотрят и что будет, если взорвут дом» другими словами, злодеи совершат теракт. Я это перевел в шутку и попытался ее успокоить. Сейчас с терактами немного стало спокойней, но страхи остаются. Откуда они. Обратил внимание на заголовки различных СМИ,. Вот некоторые из них.

-«Эрдогана вынесут на штыках за помидоры»

- Пока вы спали: вакцина обрушит доллар.

- Педофил с ножом напал на школьницу и изнасиловал ее в Иванове.

- В Петербурге мужчина выбросил из окна мальчика.

- Россию ждет природная аномалия.

- НАТО может попытаться заманить в ловушку Черноморский флот России.

-«Турецко-украинская атака по Донбассу» может произойти в конце 2021-го.

- Регион Италии на грани «массовой гибели» из-за коронавируса,

-Выборы в США превратились в «у кого больше админресурса, кто больше вбросил – тот и победил»

Можно продолжать и продолжать. Заголовки нагоняют страх то, что в них написано, обсуждаются на различных шоу, в беседах людей между собой, и создают неуверенность в завтрашнем дне. Мало кто спокойно воспринимает эти заголовки, и общая атмосфера стает не нормальной. Мы и так воюем по всей протяженности границ, идут разговоры об атомной войне на Ближнем востоке. Куда бежать и успеем ли? Формируется массовая фобия (фобия - навязчивые неадекватные переживания страхов конкретного содержания, охватывающих субъекта). К России всё это уже имеет самое прямое отношение. Забытая на скамейке коробка со старыми туфлями – это повод заблокировать весь квартал и вызвать взрывотехников.

Эпидемия короновируса, которая распространяется по всему миру и освещается больше со стороны страхов, не совсем соответствует реальности. Повысилась смертность, сильно возросла заболеваемость, Трамп в маске, Путин без маски, Собянин не так и не сяк. С кого нам брать пример? Наши санитарные службы так и не выработали приемлемых рекомендаций поведения и жизни людей в этот непростой период, ни на общегосударственном, ни на местном уровне. Когда больных в провинции не было, мы носили маски, когда они появились, все стали возмущаться потому, что уж сильно надоело. Про то, как себя вести мы больше узнаем от правоохранителей при выписке штрафов. Сами правоохранители маски носят больше из соображений, чтобы их было труднее опознать. Прочитаешь отзывы о медицине раньше, или при Путине - кто что несет. Одни, что медицина шагнула большим шагом вперед, другие, что она дохнет. К сожалению девять лет оптимизации российского здравоохранения привели к провалу, именно так охарактеризовал ситуацию Владимир Путин. Неужели за тридцать лет она, в плане развития, может идти назад? А вот в плане организации такое возможно и теоретически и практически, что и наблюдаем.

Наши страхи формируются и состоянием образования и уровнем жизни, который зависит от зарплаты, ЖКХ и других близких нам моментов. Бывший министр образования России Фурсенко, который говорил о том, что "воспитание человека-творца – это недостаток советской системы образования, сегодня же стоит задача воспитать квалифицированного потребителя, который будет пользоваться результатами творчества других". Так, согласно данным ЮНЕСКО по индексу образования СССР в 1990 году занимал третье место, на данный момент мы занимаем 33 место. Пусть они не правы, но порядок цифр удивляет. Так же и с зарплатами:

- РФ медианная возле 30 000,

в Африканских странах,

- Габон – 38 000 руб.

- Ливия – 76 000 руб.

- Джибути – 66 000 руб.

- Маврикий – 57 000 руб.

- ЮАР – 110 000 руб.

Естественно, там есть страны со значительно меньшими зарплатами, но здесь приведены те страны, которым Советский Союз в свое время помогал выбраться из нищеты.

Как-то в личной беседе я мимоходом спросил преподавателя истории, как он с советских программ по обучению перешел на нынешние, которые отрицают доводимое содержание старшему поколению, и прививают ребятам новые взгляды. Меня удивило, что это ему показалось легким делом. Мне сегодня трудно даже представить, как детям о ВОВ говорят мало и доводят до их сознания, что число людских потерь составляет по разным источникам от 25 до 44 миллионов человек, когда на самом деле они составляют 16-18 миллионов общих потерь (точную дату установить трудно). Это уж точно никак не больше 20 миллионов. В школах же изучают Солженицина у которого совсем другие данные.

При таком положении легче вселить в людях страх и направить их сознание на поиск врагов, мешающих жить России и желающих ее уничтожения. «Патриоты» советуют: «Иди и зарабатывай, сколько хочешь, все бедные это от лени и неумения, недовольных же на лесозаготовки для Китая». Реклама вообще дает заработки за ночь сто тысяч, только приложи усилия. На это у меня простой ответ, вернее вопрос: Если сегодня заработать много легко и просто, то почему не зарабатывают, а если заработают, то где взять столько вилл на «Лазурном берегу», чтобы купить их на «хорошую» зарплату, и кто их там, для «богатых» россиян, наделал? Можно ли на это услышать вразумительные ответы?

Можно еще привести пример по деиндустриализации, когда мы закрывали вроде бы отсталые предприятия. Мы закрывали в постсоветский период в среднем 7 предприятий в день, а если сравнить с довоенным временем, то мы запускали, по три завода в день. Естественно при закрытии «мы с пеной выплеснули и ребенка» и сегодня много чего уже не можем сделать сами, даже чтобы наладить достаточный выпуск своей вакцины против короновируса просим помощи у других стран.

Справедливости ради, надо признать, что и сегодня строятся новые предприятия. Только это зачастую либо заводы западных капиталистов, например, Форд, либо российских олигархов, которые строятся в их интересах.

Правящий класс современной капиталистической России, состоящий из олигархов и чиновников, не собирался и не собирается вкладывать деньги в развитие страны. Будущее своих детей и своё собственное они не связывают с Россией. Поэтому их дети учатся в США или Англии, а сами они имеют недвижимость в странах Запада.

Только социалистический путь развития, когда власть принадлежит рабочему классу и базируется на принципах рабочей демократии, позволит нам вновь выйти в лидеры по качеству науки и образования, в противном же случае, нас ждет судьба страны Третьего мира.

Фобии уводят сознание людей от действительности, действительность начинает восприниматься в тени этих фобий, и мы только и думаем: «Как бы хуже не было». Давайте воспринимать действительность, как она есть, читать заголовки, зная, что они пишутся для привлечения внимания читателя, что наши СМИ, подверженные зависимости от рубля, больше думают о количестве продаж издания, нежели более достоверно отображать события. Смотря на заголовки и различные шоу, надо включать мозги, не принимать все за чистую монету. Пора прекратить нас пугать, а лучше заняться делом, которое не так уж хорошо выглядит.