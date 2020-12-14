Пора подумать о людях. Душ по двести для начала хватит?

В "государственных" профсоюзах ФНПР редко встречаются яркие, инициативные личности, а тут, в этих самых рядах я увидел активиста, который может стать примером для борцов за права рабочего человека. Это Владимир Ревенко, зампредседателя Челябинского обкома Горно-металлургического профсоюза.

Главный козырь Владимира Ревенко заключается в том, что он умеет к развитию своих инициатив привлекать много народа, сторонников. В то время, когда правильные слова многих наших деятелей падают вниз, как камни, никто их не подхватывает.

В прошлом году Владимир Ревенко написал петицию, обращенную к депутатам Госдумы, предложил возродить в России настоящее крепостное право. В этой петиции говорится: «Низкий уровень доходов лишает человека серьезной части гарантированных свобод. Работник не может позволить себе свободы перемещения, ему сложно решиться на какое-то кардинальное изменение в собственной жизни. Да он даже на участие в каком-то коллективном мероприятии в защиту собственных прав не согласится, так как всецело зависит от работодателя. Это фактически и есть крепостное право, которое осталось только формально узаконить».

До этого Ревенко обсуждал свою идею с работниками, а потом готовую петицию запустили в социальную сеть. И сотни человек поставили под ней свои подписи. Она стала как бы общим призывом. В СМИ России, как электрические искры, появились необычные заметки, что рабочие Челябинска просят Госдуму узаконить крепостное право, которое уже негласно существует в стране.

На своей странице в интернете Ревенко иронически высказался, что старается петицией поддержать российских олигархов, которым срочно нужны подтяжки для штанов, «спадающих от тяжести украденных у народа денег».

К петиции Ревенко приложил видеоролик, в котором говорят рабочие:

— Наш барин хороший такой, только о нас и думает!

— И чего же он только для нас не сделает: и путевку платную в детский лагерь, и зарплату за три года на 2% проиндексирует!

— А нас государство заботой окружило: тут и пенсионный возраст до 70 лет, и зарплата достойная в 20 тысяч!

Обыгранная в СМИ и социальных сетях петиция стала заметным явлением. Она показала, до чего скатилось наше государство, по уровню жизни работников оказалось на уровне крепостного права.

И вот, во время общения с молодыми рабочими, у Ревенко родилась очередная задумка, которая должна была высветить новую проблему, размер нашего МРОТ, которым власть пытается накормить наших граждан.

Подобралась группа добровольцев из 14 металлургов и горняков, из Челябинской области, они решили показать на собственных организмах, как государство хочет их отблагодарить за труд, для этого гарантирует им пайки, мало чем отличающиеся от норм ленинградской блокады во время войны. Свой эксперимент по выживанию, рабочие назвали "жизнь на минималках". Они попытались прожить на этом позорном МРОТе, из которого после вычета непродовольственных затрат оставалось всего 4141 рубль на питание. В продуктовую корзину каждого участника вошло 33 продукта. Эксперимент начался 26 октября.

«У меня было 1,5 кг свинины, немного говядины на кости, 130 грамм баранины на кости, курица, картошка, - вспоминает Владимир. – Сложности начались на третьей неделе, потому что продукты стали заканчиваться, я съел всё мясо и фрукты, пришлось ограничивать себя буквально во всём. Чтобы сэкономить ходил пешком до работы и обратно домой. С улицы Куйбышева до Цвиллинга у меня получалось более 9 км пешего пути, на дорогу в один конец я тратил 1,5 часа. Похудел на 10 килограмм! С одной стороны хорошо, потому что МРОТ не подразумевает занятия спортом в фитнес залах или бассейнах. А так получилось дёшево и сердито. Сами посчитайте: билет на общественный транспорт стоит 25 рублей. Значит, туда-обратно – уже 50. Это 1,5 тыс. рублей в месяц за проезд!»

Все без исключения участники этой смелой акции жаловались на упадок сил, моральную усталость и болезненное состояние. Одна девушка рассказала, что во время эксперимента у неё стала болеть голова, тошнило и заболел желудок. Второй участник сообщил, что «на вторую неделю было очень тяжело психологически, потому что ты недоедаешь, ты пытаешься на этих продуктах побольше протянуть. Две девочки вышли из игры на первой же неделе. Они жили на 150 руб. в день. Для них это стало неприемлемо. Одна девочка из Карабаша заболела, поэтому покончила с экспериментом. Люди стали выпадать, у кого-то деньги закончились, у кого-то продукты, кого-то просто все достало. Если бы не поддерживали друг друга, все распались ещё раньше.

Особенно серьезная тревога появилась за тех, кто работает на опасном производстве, они пожаловались на потерю концентрации внимания, физическую слабость, как следствие повышенный риск брака и угрозу производственной безопасности.

Как рассказывает представитель профсоюза, основной организатор эксперимента, Владимир Ревенко, который наблюдал за всем не со стороны, а тоже был в этой смертельной группе: «Я не выдержал на 29 день. У меня просто остался немножко сахара, соль и хлеба 200-300 гр. Можно было просидеть на воде, но для чего? И так ясно, что на сумму МРОТа не прожить.

Мне даже в конце второй недели, продолжает Ревенко, пришлось съесть прокисший суп. Продукты нельзя было выбрасывать – это условие нашего мероприятия. Супруга мне готовила суп на 3-4 дня, и ты все эти дни нужно его есть с хлебом в виде тостов, сухариков. Ещё картошка жареная, драники, пюре. Было ощущение, что такую продуктовую корзину устанавливали для детей войны, много углеводов. Основная цель, не насытить организм витаминами, а просто наесться, чтобы ты был не голодным.

Ревенко похудел на 10 кг. Выжить можно, но разве это жизнь? В начале ему казалось, что картошки очень много, но, когда на 28 день он съел последнюю картофелину, пожаренную с луком почти на воде, потому что масло растительное уже закончилось, а сливочного давно нет, было тоскливое настроение. На третьей неделе у нас была очень большая злость. Я не знаю, к чему это все идет, все эти МРОТы, которые устанавливает государство, эти минимальные пороги абсолютно не выживаемые. Ничего, кроме очень серьезного возмущения, в нашей группе не было».

На время эксперимента многим участникам пришлось отказаться от общения с семьями, чтобы не искушать себя лишний раз. Владимир Ревенко старался приходить с работы ближе к ночи, чтобы съедать свой вечерний паёк и сразу ложиться спать, так было легче.

До конца эксперимента смогли дотянуть только четверо, остальные, по ходу дела, вышли из рядов по состоянию здоровья.

В ходе этого эксперимента, проведенного рабочими, встал вопрос, почему люди, принимающие в нашей стране социально значимые законы, перед тем как принять, не проверяют на себе их действенность? Рабочие из Челябинска в своем письме предложили чиновникам из Министерства труда и социальной защиты РФ и лично министру Антону Котякову, самим прожить полный месяц на МРОТ, питаясь только продуктами из потребительской корзины.

"Антон Олегович, а вы сами жили на этом щедром МРОТе? А мы живём уже третью неделю. Не просто живём, а работаем. Перевожу металлоконструкции. Слежу за работой большого производственного участка. Разливаю серную кислоту. Гну трубы 12 часов, — перечисляют металлурги. И живём на вашу потребительскую корзину, где на месяц выдается килограмм сахара и 200 грамм мяса. Где есть мука без дрожжей. Мы живём на 150 рублей в день. Это две сосиски в тесте или два гарнира или два супа за целый день. И не приведи господи живя на „минималку“ и внезапно заболеть…"

Своей акцией рабочие, терпя боль и другие неприятности, решили привлечь внимание чиновников к нашей минимальной оплате труда. Они считают, что МРОТ должен быть не ниже 60% от средней заработной платы по стране. А простых граждан они призывают подписать петицию, чтобы обязать чиновников прожить хотя бы месяц на 12 тысяч рублей, чтобы те на своей шкуре прочувствовали всю прелесть такой жизни, подаренной простому народу.