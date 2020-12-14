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Московский листок

Китай движется к военному паритету с США

Опубликовано 14.12.2020 в разделе комментариев 0

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Китай движется к военному паритету с США

Китай быстрыми темпами движется в направлении установления военного паритета с США, заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генерал Марк Милли 13 декабря в интервью газете The Wall Street Journal: «Они на пути к тому, чтобы в определенный момент в будущем сравняться с США, при том условии, если все компоненты развиваются одновременно и в равной степени», — отметил генерал.  

Кроме того, Милли обратил внимание на особенно быстрое продвижение КНР в некоторых направлениях, в частности, в сфере подводного флота, авианосцев, истребителей четвертого и пятого поколений, системы ПРО. Генерал упомянул также об изменении военной доктрины Китая и серьезном улучшении их военной подготовки. 

В то же время, признавая КНР самым важным вызовом США в военной области, Милли отметил, что это не единственный вызов, и рассматривать Китай в качестве врага он бы не стал, оставив такое определение только на случай вооруженного конфликта.

***

Заметим, что о военном паритете с РФ в США никто уже давно не говорит.

Мы уступаем США во всех видах обычных вооружений, и сегодня, когда они вышли из Договора об обычных вооружениях, они ничем не рискуют - что бы не изобрели в российских КБ, серийное производство (точнее его развал) не позволит нам конкурировать с США. Мы вообще не способны к гонке вооружений.

Единственной нашей надеждой на мировое равновесия являются Стратегические ядерные силы, но и в них с развитием новых технологий, мы постепенно отстаем - повышается уязвимость наших СЯС, мы имеем "дыры" в Системе раннего предупреждения о ракетном нападении и т.д.

Не случайно все надежды сегодняшнего ОПК строятся на "оружии судного дня" - гиперзвуковых ракетах, использующих ядерное топливо, суперторпедах, способных при взрыве гигантского заряда вызывать цунами на вражестком побережье и т.п.

Но это это оружие не абсолютно: последнее, что можно - это заложить на собственной территории сверхмощные ядерные заряды с перспективой их одновременного подрыва, чтобы вызывать планетарную катастрофу, чем полдостью обеспечить бессмысленность победы.

Но проблема в том, что олигархическая верхушка совершенно не готова к тотальной войне, даже гипотетически. Ну кто позволит наносить ядерные удары по собственным замкам на Западе или университетам в Англии, где участся "благородные отпрыски". А уж ядерный армагеддон - это совсем не пронаших. "Кац предлагает сдаться".

Несколько иная ситуация в Китае. Пекин уже выигрывает экономическое соревнование с США, технологически он движется по пятам, а в области промышленного производства - давно обогнал всех. И Китаю вообще не нужна война с США. Зачем? Ему нужен лишь партиет, чтобы без риска продолжать обгонять и перегонять Америку во всем.

Мы с нашими технологиями, убитым промышленным производством и тающими трудовыми ресурсами Америке не нужны. А когда перестанем быть угрорзой, пусть и мифической, то воообще станем неинтересны, как Украина или Узбекистан. А вот Великому Китаю моджем пригодиться, пока у нас хоть что-то есть, чего нет у других.

И здесь путь один - финансировать НИОКРы и ОКРы, изобретать глобальные проекты вроде переброски сибирских рек, моста в Америку или канала через Персию в Индийский океан. 

Или вариант - стать такими же скучными для Китая, как и для Америки.

А.Б.



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