Требуем прекрастить уголовное преследование Александра Черепанова! суд закон Чем сильнее усугубляется кризис, тем больше кровососы эксплуататоры наступают на наши права. Уходящий «коронавирусный» год запомнился нам закрытиями предприятий, сокращениями, «прощеными» зарплатами, попытками в очередной раз переписать Трудовой Кодекс. Так же уходящий год запомнился и целенаправленной борьбой с профсоюзными активистами и коммунистами.



Мэр Тюмени Р.Н. Кухарук под предлогом опасности пандемии трижды дал отказ в проведении в этот день демонстрации и митинга, несмотря на то, что всю осень в Тюмени проводились различные мероприятия: 4 ноября прошли концерты, а 7 ноября в городе были 4 продовольственные ярмарки, в которых приняли участие десятки тысяч тюменцев. Как видим, кому-то публичные мероприятия разрешили, а кому-то - нет.



7 ноября на площади сбора участников шествия пригнали полицию Как только участники колонны во главе с секретарем ЦК, первым секретарём Тюменского обкома РКРП-КПСС, главным редактором газеты «Трудовая Тюмень»



По словам однопартийцев, Александра Киприяновича схватили первым и зверски бросили на пол микроавтобуса. Полицейские не обращали никакого внимания на крики, на требования женщин оказать медицинскую помощь, а также отпустить пожилого человека (напомним, что Александру Черепанову 70 лет). В машине молодой полицейский схватил Черепанова за руки, прижал к полу и не давал подняться. От физического воздействия активисту стало плохо.



Кроме того, были задержаны секретарь обкома РКРП-КПСС, корреспондент газеты «Трудовая Тюмень» С.М. Целых и член обкома РКРП-КПСС Т.Н. Черепанова. Их увезли в отделение полиции №5 и продержали более 8 часов, подвергнув унизительным процедурам допроса.



Руководил всем этим беспределом заместитель начальника УМВД по Тюменской области В.С. Волковицкий. Однако самое неприятное ждало впереди.



После задержания Волковицкий написал заявление о том, что Черепанов якобы избил его в автобусе и сейчас против главного редактора газеты «Трудовая Тюмень» заводят уголовное дело по части 1 ст. 318 УК РФ и ему грозит реальный срок тюремного заключения до 5 лет.



В Тюменской области все знают А.К. Черепанова как активного общественного деятеля. Будучи депутатом Тюменской областной Думы 13 лет, он помог десяткам тысяч тюменцев. Не меньшему количеству он оказал помощь будучи редактором газеты «Трудовая Тюмень». Он всегда в авангарде протеста борьбы с несправедливостью. За 30 лет им было организовано и проведено более тысячи акций протеста. Многие рабочие активисты помнят участие Черепанова в кампании нефтяников ХМАО в 2007 году. Только за акции борьбы против увеличения пенсионного возраста он был трижды подвергнут штрафу, но продолжал борьбу.



Сейчас власть делает всё, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Продолжается преследование и других участников собрания, состоявшегося 7 ноября.



Необходимо прекратить беспредел властей и полиции! Не допустим произвола товарищей-коммунистов из тюменской РКРП!



Письмо губернатору Тюменской области можно направить: kancelaria@admtyumen.ru



Подать заявление в полицию России по Тюменской области можно пройдя по ссылке:



Подать заявление в Следственное управление Следственного комиетета РФ по Тюменской области можно по ссылке:



Перечислить материальную помощь для уплаты штрафа можно на карту Сбербанка: 5469 6700 1915 3074, яндекс-кошелек: 4100 1156 5692 1250



И подписать петицию по ссылке:



НЕТ ПРОИЗВОЛУ ПОЛИЦИИ И ВЛАСТЕЙ! НЕТ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ КОММУНИСТА ЧЕРЕПАНОВА! Так, 7 ноября 2020 г. в Тюмени власть организовала нападение на жителей города, вышедших по случаю дня Октябрьской социалистической революции.Мэр Тюмени Р.Н. Кухарук под предлогом опасности пандемии трижды дал отказ в проведении в этот день демонстрации и митинга, несмотря на то, что всю осень в Тюмени проводились различные мероприятия: 4 ноября прошли концерты, а 7 ноября в городе были 4 продовольственные ярмарки, в которых приняли участие десятки тысяч тюменцев. Как видим, кому-то публичные мероприятия разрешили, а кому-то - нет.7 ноября на площади сбора участников шествия пригнали полицию Как только участники колонны во главе с секретарем ЦК, первым секретарём Тюменского обкома РКРП-КПСС, главным редактором газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепановым хотели начать движение, полицейские набросились на участников шествия.По словам однопартийцев, Александра Киприяновича схватили первым и зверски бросили на пол микроавтобуса. Полицейские не обращали никакого внимания на крики, на требования женщин оказать медицинскую помощь, а также отпустить пожилого человека (напомним, что Александру Черепанову 70 лет). В машине молодой полицейский схватил Черепанова за руки, прижал к полу и не давал подняться. От физического воздействия активисту стало плохо.Кроме того, были задержаны секретарь обкома РКРП-КПСС, корреспондент газеты «Трудовая Тюмень» С.М. Целых и член обкома РКРП-КПСС Т.Н. Черепанова. Их увезли в отделение полиции №5 и продержали более 8 часов, подвергнув унизительным процедурам допроса.Руководил всем этим беспределом заместитель начальника УМВД по Тюменской области В.С. Волковицкий. Однако самое неприятное ждало впереди.После задержания Волковицкий написал заявление о том, что Черепанов якобы избил его в автобусе и сейчас против главного редактора газеты «Трудовая Тюмень» заводят уголовное дело по части 1 ст. 318 УК РФ и ему грозит реальный срок тюремного заключения до 5 лет.В Тюменской области все знают А.К. Черепанова как активного общественного деятеля. Будучи депутатом Тюменской областной Думы 13 лет, он помог десяткам тысяч тюменцев. Не меньшему количеству он оказал помощь будучи редактором газеты «Трудовая Тюмень». Он всегда в авангарде протеста борьбы с несправедливостью. За 30 лет им было организовано и проведено более тысячи акций протеста. Многие рабочие активисты помнят участие Черепанова в кампании нефтяников ХМАО в 2007 году. Только за акции борьбы против увеличения пенсионного возраста он был трижды подвергнут штрафу, но продолжал борьбу.Сейчас власть делает всё, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Продолжается преследование и других участников собрания, состоявшегося 7 ноября.Необходимо прекратить беспредел властей и полиции! Не допустим произвола товарищей-коммунистов из тюменской РКРП!Письмо губернатору Тюменской области можно направить: kancelaria@72to.ru Подать заявление в полицию России по Тюменской области можно пройдя по ссылке: https://72.мвд.рф/request_main Подать заявление в Следственное управление Следственного комиетета РФ по Тюменской области можно по ссылке: https://tyumen.sledcom.ru/folder/873441 Перечислить материальную помощь для уплаты штрафа можно на карту Сбербанка: 5469 6700 1915 3074, яндекс-кошелек: 4100 1156 5692 1250И подписать петицию по ссылке: http://chng.it/qTVGrRRj4X НЕТ ПРОИЗВОЛУ ПОЛИЦИИ И ВЛАСТЕЙ! НЕТ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ КОММУНИСТА ЧЕРЕПАНОВА!



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