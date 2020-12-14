Предстоящий отчет Собянина уже начал собирать "черные шары"

Придворные телеграмм-каналы предлагают мне отказаться от помощников, служебной машины, рабочего кабинета, компьютеров, ручек, бумаги. Иметь это всё для работы, по их мнению, не просто излишне, а - страшный грех.

Моему голосованию против бюджета в соцсетях прилетела ответка - злобная клевета.

Бюджет столицы показал: в Мосгордуме практически нет оппозиции

В борьбе с оппозицией появились новые методы. Всегда на приличных депутатов идёт натиск. Не гнушаются ничем - ложь, да причём по-геббельсовски ужасающая, чтобы в неё поверили, всегда была в ходу. Ведь в суд обращаться бесполезно. На справедливость суда надеяться не приходится. Однако потенциальная возможность обратиться в суд оставалась.

Теперь - совсем другое дело. Телеграмм-каналы легализовали анонимные ложные доносы. Пиши, что хочешь. Ответить и прокомментировать нельзя. В суд подать не на кого.

После моего первого голосования против буржуазного бюджета Москвы состоялась первая массированно-анонимно-лживая атака. После окончательного принятия бюджета - вторая. По содержанию эти атаки ничем не отличались.

Враньё и есть враньё.

Оказывается, мне якобы платит партия, из которой меня исключили. Платила бы, наверно, но я отказалась.

Оказывается, мои дети якобы у меня на работу оформлены. Что ж мне-то это неизвестно? Что ж я каждый раз, когда они приходят в Мосгордуму бескорыстно помочь, выписываю им разовый пропуск.

Ждите дальнейшего обо мне вранья от последователей доносов 37-го. Ведь в среду 16 декабря у нас в Мосгордуме - отчёт мэра, и я буду голосовать против его политики.

От редакции: Казалось бы, что за новость - оппозиционный депутат проголосовала против бюджета. Тем более, что она всегда голосует против.

Но давайте посмотрим на сами упреки анонимных комментаторов: "отказаться от помощников, служебной машины, рабочего кабинета, компьютеров, ручек, бумаги".

Какие-то странные упреки... Может, и от нижнего белья отказаться?

А все дело в том, что анонимные клакеры сидят в соседних кабинетах МГД. Подавляющее большинство помощников депутатов от правящей партии заняты именно этим - "работой" в соцсетях!

По большому-то счету, сегодня законотворческая деятельность Мосгордумы не слишком велика, а трибунские функции депутата исполняются только в оппозиции - партии власти никого не надо защищать, ведь у них "все прекрасно". Вот и превратилась Мосгордума в филиал "кухни кремлевского повара", но на местном уровне.

Отсюда и повышенный интерес к материально-техническому оснащению депутата Шуваловой. Ведь это ж всё - покушение и на их номенклатурную кормушку. Партия власти за счет бюджета и за счет избирателя в конечном счете, финансирует и снабжает свой политический аппарат. Отстроила за счет города хоромы - видите ли, МГД стало тесно в бывшем помещении Свердловского райкома КПСС, и она получила усадьбу князей Гагариных, предварительно выселив оттуда больницу. Кстати, эта усадьба казалась неприлично роскошной уже в середине 19 века, и в 1828-м ее выкупил военный генерал-губернатор Москвы Дмитрий Голицын за 45 тысяч рублей для устройства больницы.

Но в нынешней России - какие еще больницы? У нас "оптимизация здравоохранения", а больницы - под дворцы для знати обратно... Или скажете, что депутаты от партии власти не наша новая знать? Сидят в своих креслах по 20 лет, обогащаются немеряно - взять хоть недавний скандал со "свечным заводиком" председателя МГД Шапошникова, кстати, депутата потомственного - его отец тоже был депутатом МГД... ("Дети боярские" в парламентах - отдельная тема).

Замлевладелец Шапошников стал миллиардером с использованием поста спикера Мосгордумы

Ну вот, а при этом ресурсы на свою политическую деятельность берут из нашего кармана.

И раздутый штат помощников, и техническое оснащение, и сами хоромы, кстати, охраняемые не хуже Кремля.

Готовы, кстати, делиться и с оппозицией, которую "по человечку" сами себе и подбирают. Разумеется, при условии, что оппозиция соблюдает "правила игры" (не случайно из 21 оппозиционного депутата против бюджета проголосовало только девять).

А тех, кто играет не по правилам малины, могут лишить даже карандашей...

Анатолий Баранов