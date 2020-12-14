Хорошие новости: катастрофа у порога

Какие обнадеживающие и бодрящие новостные заголовки «Горе-ипотечники»: почему Россию ждет волна банкротств», «Генсек ООН предрек миру сильнейший за 80 лет спад экономики», прибавьте сюда прогноз Всемирной продовольственной программа ООН касательно предстоящего голода библейских масштабов.

Всё, что должно было случится в этом году после сильнейшего в истории обвала бирж, имевшего место в феврале-марте, стараниями ФРС и центробанков перенесено на год следующий. Если всё будет хорошо, то уже в следующем году не останется антикоммунистов (кроме неизлечимых идиотов), которые сегодня ещё с умным видом и циничной ухмылкой, типа, всё повидавших людей, начинают говорить об очередях, дефиците, неэффективности, когда слышат о необходимости плановой экономики на базе общественной собственности.

Катастрофа заставит решать вопрос единственно возможным образом, который заключается в национализации и обобществлении средств производства, закрытии бирж, банков, арбитражных судов, налоговых служб и переходу к разумному плановому управлению производством и потреблением в интересах всех живущих на планете людей, которые должны объединиться и перестать участвовать в бессмысленной войне всех со всеми за кусок хлеба.

У 90% населения планеты все равно нет ничего кроме долгов, болезней и ужасного существования без каких-либо перспектив. Поэтому катастрофа, которая уничтожит власть капиталистических банкротов – это хорошая новость.