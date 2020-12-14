Росгвардия запросила на цифровизацию почти 11 млрд рублей

Росгвардия запросила 10,8 миллиарда рублей из бюджета нацпроекта "Цифровая экономика" на цифровизацию с 2021 по 2023 год, сообщает "Коммерсант".

Деньги пойдут на поддержку существующей IT-инфраструктуры и сервисов, которые запустят в ближайшие годы (6,7 млрд рублей), перевод госуслуг в элоектронный вид (3,8 млрд руб), дооснащение телекоммуникационным оборудованием (373 млн руб) и поддержку и обновление системы централизованного учёта оборота гражданского оружия (185,4 млн рублей).

К 2023 году Росгвардия хочет обеспечить 70% сотрудников компьютерами с отечественным ПО (сейчас этот показатель составляет 44%) и подключить 50% росгвардейцев к системе электронного документооборота (сейчас к ней подключена четверть сотрудников).

"На фоне МВД, запросившего у правительства на цифровизацию 55 млрд рублей, и ФСИН, который оценивал план своей цифровой трансформации в 25 млрд рублей, запрос Росгвардии выглядит скромно", - отмечает издание.