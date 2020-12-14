Правительство на год продлило продуктовое эмбарго

Правительство России еще на год продлило эмбарго на поставку продуктов из западных стран, дополнив черный список Великобританией и Северной Ирландией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, республика Албания, Черногория, республика Исландия, княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению", - цитирует документ РИА Новости.

Продуктовое эмбарго введено указом президента России Владимира Путина в ответ на экономические санкции Евросоюза. В августе 2014 года он подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Под запрет попал ряд продуктов из ЕС, США, Норвегии и Австралии.