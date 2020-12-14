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Московский листок

Михаил Делягин: "Кто мешает снижению цен на продукты?"

Опубликовано 14.12.2020 в разделе комментариев 0

еда продукты дороговизна
Михаил Делягин: "Кто мешает снижению цен на продукты?"

Либералы в экономическом блоке правительства не заинтересованы в принятии действенных мер для обуздания роста цен на основные продукты питания. Такое мнение высказал экономист и политолог Михаил Делягин, комментируя слова Олега Дерипаски. В своем Telegram-канале Дерипаска написал, что цены на продовольствие в РФ растут из-за непомерно высоких ростовщических ставок по кредитам для агропромышленного сектора. 

«Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке, — написал Дерипаска. — Нужно менять подход: если мы предоставим аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или Америке, не будет никакого роста цен». 

С этой позицией в целом согласен известный экономист, политолог, публицист Михаил Делягин, который отметил, что высокие ставки по кредитам агропромышленному сектору действительно одна из причин, которая стимулирует рост цен на продовольствие. Однако эта причина не единственная, отмечает он. 

«Рост цен на продовольствие в первую очередь отмечается из-за того, что у нас аграриев зажали и налогами, и проверками, и административным режимом. Кроме всего прочего, у нас абсолютный произвол монополий на уровне торговых сетей. Но и да, дорогие кредиты тоже», — отметил Делягин. 

На вопрос, как он относится к идее на три месяца заморозить цены на основные продукты питания, Делягиг сказал: 

«Это позволит удержать цены на пиково высоком уровне, потому что сейчас в силу конъюнктурных колебаний цены начали потихонечку снижаться, оптовые по крайней мере. А теперь у монополистов появился официальная возможность их не снижать. Это им большой подарок». 

Делягин предложил рецепт, который, по его мнению, мог бы способствовать снижению цен на продовольствие, но к возможности принятия подобных мер экономист относится скептически. 

«Во-первых, нужна нормальная антимонопольная политика, когда антимонопольная служба имеет право проверить структуру любой цены в любой ситуации. Во-вторых, это установление предельной маржи, то есть предельной разницы между ценой импорта (или ценой производства) и ценой продажи — и неважно, сколько там посредников будет между ними. И в-третьих — это дешевые кредиты, но для этого нужно ограничить финансовые спекуляции, а это не про наших либералов, которые спекулянтам служат», — подчеркнул Михаил Делягин.



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