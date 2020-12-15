Москва в поддержку рабочих Сахалина!

14 декабря 2020 года в Москве прошла акция, организованная московскими коммунистами (ОКП-Рабочий Компас, РКРП, РМП-Москва, Трудовая Россия, Коммунисты России) и Союзом профсоюзов России, в поддержку митингующих рабочих Сахалина.

Акции протеста на Сахалине прошли днём ранее, 13 декабря. В Южно-Сахалинске митинг был организован инициативной группой "Сахалинской механизированной колонны № 68", в Охе — профсоюзом МПРЭО (СПР). В Ногликах прошли одиночные пикеты.

Рабочие Сахалина вышли выразить свой протест против наступления на их трудовые и жилищные права и выразить своё недоверие губернатору Лимаренко.

В Южно-Сахалинске обанкрочено старейшее строительное предприятие — 68-я мехколонна. Несколько сотен человек собрались на Площади Победы. Из декабрьского обращения рабочих к Путину:

«...Генподрядчик - «Сахалинская механизированная колонна №68» - под надуманным предлогом был отстранен от реализации проекта, в результате чего сотни людей оказались на улице, не получили зарплату. Правительство в лице В. Лимаренко решило без конкурса передать строящийся объект федеральным «Аэропортам регионов», но из-за огласки приостановило процесс. В настоящее время объект заморожен, строительство не ведется, а «Сахалинская механизированная колонна №68» - старейшее строительное предприятие области - банкрот».

Также жителями города были подняты плакаты в защиту лесов, экологии края — «Лимаренко, останови беспредел на Горном воздухе!», «Оставь в покое наши горы и лес!», «Прокуратура! Проснись, проверяй, привлекай!»

В Охе и Ногликах остановлены нефтепромыслы. Авария трубопровода произошла ещё в июле 2020-го (хотя ряд документов указывает, что в Роснефти знали о критическом состоянии нефтепровода ещё с 2016-го года!), а после аварии, видимо, решили, что списать в расход жителей двух городов (Охи и Ногликов), для которых данный трубопровод является градообразующим, гораздо проще, чем исправлять последствия аварии или искать иной путь решения проблемы. Впрочем, на словах руководство «Сахалинморнефтегаза» пообещало рабочим всякие гарантии от последствий аварии, но в письменном виде до сих пор это так и не оформлено. Рабочие с лета выходят на акции протеста, но вместо защиты получают только штрафы и преследования, и никто из представителей независимого профсоюза МПРЭО (СПР) не был допущен к заключению коллективного договора. Более того — идёт опечатывание законсервированных скважин, с нефтяных качалок сняты 236 электродвигателей, извлечены из скважин глубинные насосы.

«Сегодня СМК-65, завтра РН-СМНГ» — подняли охинцы плакаты, воспринимая судьбу обанкроченной мехколонны в Южно-Сахалинске, как будущее и своего нефтяного промысла.

Кроме этого в Охе в настоящий момент идёт слияние двух коммунальных предприятий (работающих в сфере ЖКХ), а именно МУП ЖКХ и МУП ОУК. Данное «слияние» сопровождается сокращениями работников и передачи техники в коммерческие структуру.

Также во всех городах оказались актуальны темы жилищного строительства, переселения из аварийного и ветхого жилья, строительства дорог, инфраструктуры, экологии, авиасообщения с материком, поддержки местных товаропроизводителей, непомерных аппетитов чиновников.

Из декабрьского обращения к Путину:

«...На протяжении последних пяти лет в Сахалинскую область приезжают далекие от региона люди, которые в итоге становятся губернаторами. В 2015 году - Олег Кожемяко, который, пробыв здесь три года и запустив многомиллиардные убыточные проекты, переехал в Приморский край. По его согласованию Сахалинская область потеряла 50 миллиардов рублей, отданных в Корпорацию развития Дальнего Востока, и было пересмотрено соглашение о разделе продукции, в результате которого регион лишился большей части нефтегазовых доходов.

В 2018 году область возглавил Валерий Лимаренко из Росатома - человек, далекий от государственного управления, прожектер, перевезший в регион десятки некомпетентных людей, которые заняли ключевые посты в правительстве Сахалинской области, и на фоне катастрофического снижения доходов регионального бюджета, не собираются сокращать свои зарплаты в 300-800 тысяч рублей и отказываться от лоббирования коммерческих интересов федеральных компаний, из-за чего местный бизнес теряет подряды, а простые люди - работу».

Московские коммунисты выразили свою солидарность с сахалинскими рабочими: «Сахалин, Москва, солидарность!», «Нет заказным банкротствам, нет сокращениям!»

Московская охрана выразила свою солидарность сахалинским представителям в Москве — сначала пыталась сорвать пикеты при помощи вызова полиции, потом отказав в передаче обращения спрятавшимся в глубине Бизнес-Центра представителям Сахалина, а после и вовсе пытаясь обвинить участников пикета в несоблюдении масочного режима, указывая им на одетые маски и перчатки.

Пришлось выручать сахалинских представителей в Москве от дальнейших потрясений и зачитывать им текст обращения от сахалинских рабочих в прямом эфире.