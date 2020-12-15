Навальный опять раскрыл

В топе новостей вечера 14 декабря: «Опубликованы результаты журналистского расследования предполагаемого отравления Алексея Навального. Его провели The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel». Чтобы отреагировать на «горячую новость», отложу на день коронавирус.

Итак, Алексей Навальный & Со раскрыли убийц, покушавшихся на его жизнь https://www.youtube.com/watch?v=smhi6jts97I.

Я послушал рассказ Навального об этом «раскрытии» и, надо сказать, так и не нашёл, почему мне надо отказаться от своей, уже высказанной версии этого события http://www.ymuhin.ru/node/2226/navalnyy-i-30-srebrenikov.

Все, кто меня читает, знают, что я уже много лет агитирую за то, чтобы всемерно поддерживать Навального в его борьбе (или как бы борьбе?) с Кремлём. И будь я более уверен в действительности этой его борьбы (а не её имитации), я бы сейчас молчал бы. Или даже как-то положительно высказался об этом расследовании Навальным покушения на самого себя - любой накат на Кремль всегда в строку.

И вот без этой уверенности я какое-то время был в нерешительности – надо ли комментировать его шерлок-холмское расследование или нет?

С другой стороны, а что мой комментарий к его работе изменит?

Поэтому принял решение вкратце прокомментировать это расследование Навального, и начну с того, что именно Навальный нашёл в результате своего расследования.

Суть дела, как его видит Навальный. Начиная с 2016 года – с момента, когда Навальный объявил, что будет выдвигаться на выборы президента России, – путин, якобы, дал приказ его убить. ФСБ создала группу убийц-отравителей, и эта группа, в составе трёх врачей-химиков, вооружённых ядом «новичок», с целью убить Навального с 2016 года начала за Навальным везде ездить. Чем их не устраивала Москва – хрен его знает, это Навальный не выяснил, и по его версии они хотели его убить обязательно на периферии. Ну, а руководили этими непосредственными убийцами, понятное дело, куча генералов ФСБ и всяких прочих секретных директоров.

Пока как всё бы логично, но мне почему-то тут же вспомнился анекдот. Судят убийцу и тот объясняет суду: «Вернулся домой из командировки, а в спальне этот гад в кровати с моей женой. Я огорчился, ушёл на кухню, а там арбуз. Ну я начал его резать, корки летят, а тут заходит этот гад, поскользнулся на арбузной корке и упал прямо мне на нож. И так десять раз».

И вот то, что нашёл Навальный в ходе своего расследования, прямо из этого анекдота, только наоборот. Эта группа его убийц за четыре года 30 (тридцать) раз ездила за Алексеем «с целью его убить». Пыталась, пыталась убить… и так и не убила.

Навальный объясняет это тем, что его убийцы, консультируемые чуть ли не десятком самых лучших докторов-профессоров, изобретающих и изучающих эти яды, не знали, сколько яда надо дать яда Навальному, чтобы не убить его сразу (что по его мысли упростило бы расследование), а чтобы Навальный умер когда-нибудь потом уже вдали от места преступления. И получается, что группа убийц как бы увеличивала и увеличивала дозу яда Навальному. И так, повторю, 30 раз!

Какой терпение у ФСБ и путина, какая филигранная работа!

А доказательства этой блестящей версии Навальному предоставили известные детективы «Bellingcat» - те самые, которые при расследовании дела с пропажей Боинга-777 рейса МН-17 над Донбассом, не задействовали ни единого доказательства с места происшествия, и все доказательства уничтожения этого лайнера российской ПВО совершенно явно наковыряли в собственных носах.

Ну, а в деле с Навальным «Bellingcat» наковыряла следующее.

Все доказательства покушения Кремля на Навального от «Bellingcat» являются как бы записями фактов телефонных звонков убийц и фактов места нахождения убийц, определённых по телефонам, а также списками пассажиров авиа- и железнодорожных компаний с 2016 года. Хоть бы какого-нибудь лжесвидетеля - так и того нет! Только числа и буквы в компьютере!

Все эти данные и списки, якобы, были нелегально куплены детективами этой «Bellingcat» у продажных российских телефонных операторов и работников транспортных компаний. И Навальный, по сути, пересказал расследование этих «Bellingcat», а если что и добавил, скажем, мотив, то лучше бы не добавлял.

С мотива и начнём.

Навальный как конкурент путина на выборах - это действительно смешно (как говаривал папаша Мюллер). Разве Навальный не то, что победил путина, а хотя бы стал кандидатом в президенты, как, скажем, Собчак? Чего путину было травить Навального, а не Собчак?

Да и если бы надо было заткнуть рот Навальному, то долго ли было против него сфальсифицировать дело, как против меня с товарищами или как против Николая Платошкина?

Нет, мотив никуда не годится.

Если некая группа фээсбэшников, явно придуманная «Bellingcat», за четыре года 30 раз ездила по тому же маршруту, что и Навальный (опережая его), то в связи с чем считать их отравителями, а не теми, кто организовывал негласную охрану Навального на местах? И логично то, что отравление Навального является не их работой, а их проколом в своей работе. Не так ли?

Честно говоря, ну что это за доказательства от «Bellingcat»? Завтра все телефонные операторы и перевозчики заявят, то «доказательства» этого «Bellingcat» - тупая брехня, и что никаких звонков указанные лица не делали, и никуда не ездили. Ну и что? Навальный снимет новое расследование по мотивам художественного фильма «Верьте мне, люди»?

Ну и всё та же проблема - Навальный органически не способен анализировать никакой информации из области точных наук - он дубовый гуманитарий. Да и в остальных вопросах (кроме бухгалтерского учёта) он очень слаб. Чего стоит, к примеру, его твёрдая убеждённость, что приказ о его ликвидации отдал Путин? Который? Их же несколько штук. Но Навальный даже этого, бросающегося в глаза факта не видит (или не хочет видеть).

Или, к примеру, он напрасно ссылается на то, что международная организация по контролю за отравляющими веществами, якобы, определила яд, которым он был отравлен, как боевое отравляющее вещество из группы ядов «новичок». Ведь Навальный солгал, - эта контора, да, отнесла яд к группе фторфосфорорганических азоторганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, к которой относится и «новичок», но не отнесла его к боевым отравляющим веществам. Но к этим отравляющим веществам относится и масса инсектицидов ядовитых и для человека, тот же карбофос. Скорее всего Навальный считает это ничего не значащим фактом, но это ведь валит всю его схему преступления, основанную именно на том, что яд был боевым и его нельзя было купить в магазине.

Ну и версия того, что ездившая за ним группа убийц, якобы, всё время увеличивала дозу яда. Алексей, ну как до вас с вашим сраным «Bellingcat» не дошла простейшая мысль, что ведь тогда и должно было произойти не убийство, а то, что и произошло?! Я согласен вами, что ФСБ в умственном отношении деградировало, но ведь не до такой же степени! Потом, ведь и британским спецслужбам, поставляющим вам «факты», не с чего было повышать свой интеллект. Ну, а про интеллект журналистов я молчу – таких дебилов в обычной жизни ещё и поискать надо.

Ну и много мелких деталей, скажем, Навальный впаривает слушателям, что «новичок» впервые был применён на Скрипалях в 2018 году, однако впервые этот яд был применён уголовниками ещё в 1995 году и западными спецслужбами при убийстве брата Ким Чен Ына в 2017 году. Вот это незнание ни Навальным, ни, надо думать, «детективами» «Bellingcat» никаких технических подробностей «расследуемых» ими дел, определило то, что Навальный раскрыл схему своего отравления совершенно глупо.

Да, конечно, я как бы уже и не ожидаю от Навального ничего полезного для России, но это его расследование… уж очень убогое!