Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

За клевету на неопределенных лиц теперь будут сажать

Опубликовано 15.12.2020 в разделе комментариев 1

сми тв газеты
За клевету на неопределенных лиц теперь будут сажать

В Госдуму внесён законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете - документ внёс первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, "Единая Россия".

Автор инициативы отмечает, что часть сайтов в сети не зарегистрированы в качестве СМИ, но имеют аудиторию, которая превосходит по охвату традиционные средства массовой информации: «Законопроектом предлагается устранить данный пробел правового регулирования и дополнить ч. 2 статьи 128.1 УК положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершённую публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно поправкам к ст. 128.1 УК, внесенным вчера в Госдуму депутатом Дмитрием Вяткиным, клевета, совершенная публично с использованием интернета, а также в отношении нескольких лиц, в том числе «индивидуально неопределенных», должна наказываться штрафом в размере до 1 млн руб., арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

***

Ну что, понятно. Пишет, скажем, некая огорченная жизненными обстоятельствами девушка Клава на своей посещаемой ее подругой Светой странице Вконтакте: "Все мужики сволочи!"

И тут же от "индивидуально неопределенной" группы "мужиков" выделяется некий Вася, и пишет заявление в прокуратуру: "Нас всех оклеветали, и я чувствую себя оскорбленным за 75 миллионов российских граждан мужеска пола..."

Суд, с учетом тяжести содеянного - 75 миллионов пострадавших ! - назначает Клаве максимальное наказание в виде "двушечки", и сразу всем становится ясно - нет, мужики не сволочи!

Вы скажете, это у нас депутаты такие деревянные солдаты Урфина Джюса? Ничего подобного! Законопроект в целом уже поддержан правительством, так что шансов на его принятие весьма немало. 

Ну а выпирающая во все стороны гениальность кабинета министров очевидна теперь каждому. Вот как раз сейчас они создали комиссию по ценам на макароны, и в соответствии с указаниями нашего Макаронного монстра снизили до самого социально близкого уровня.

А с клеветой они вообще на раз справятся.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А как же быть с автором обещания о "25 миллионах рабочих мест"? Г-н Вяткин, мы Вам
полностью доверяем и предлагаем написал 15.12.2020 03:27
в сопровождении членов Правительства РФ арестовать этого человека.
"За клевету совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет."
Вот дословно:
"К 2020 году надо создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест." Путин В.В.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ледяной тайфун во Владивостоке: взгляд изнутри
Ледяной тайфун во Владивостоке: взгляд изнутри
15.12.2020
Структура личности уже меняется. Каким будет мир будущего?
Структура личности уже меняется. Каким будет мир б...
13.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
За клевету на неопределенных лиц теперь будут сажать (1)
Ледяной тайфун во Владивостоке: взгляд изнутри (0)
Навальный опять раскрыл (3)
Михаил Делягин: "Кто мешает снижению цен на продукты?" (9)
Правительство на год продлило продуктовое эмбарго (7)
Росгвардия запросила на цифровизацию почти 11 млрд рублей (7)
Хорошие новости: катастрофа у порога (7)
Предстоящий отчет Собянина уже начал собирать "черные шары" (3)
Требуем прекратить уголовное преследование Александра Черепанова! (3)
Китай движется к военному паритету с США (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Бггггггггг
Михаил Делягин Михаил Делягин: Б - благоустройство: 5 гетто-районов Москвы, полностью лишенных парков и зеленых зон
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: прощание с мифом. Большая игра ХХ века
Дарья Митина Дарья Митина: Да мы, я гляжу, товарищи по несчастью!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Моё открытие: коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss