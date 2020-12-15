За клевету на неопределенных лиц теперь будут сажать

В Госдуму внесён законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете - документ внёс первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, "Единая Россия".
Автор инициативы отмечает, что часть сайтов в сети не зарегистрированы в качестве СМИ, но имеют аудиторию, которая превосходит по охвату традиционные средства массовой информации: «Законопроектом предлагается устранить данный пробел правового регулирования и дополнить ч. 2 статьи 128.1 УК положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершённую публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно поправкам к ст. 128.1 УК, внесенным вчера в Госдуму депутатом Дмитрием Вяткиным, клевета, совершенная публично с использованием интернета, а также в отношении нескольких лиц, в том числе «индивидуально неопределенных», должна наказываться штрафом в размере до 1 млн руб., арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.
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Ну что, понятно. Пишет, скажем, некая огорченная жизненными обстоятельствами девушка Клава на своей посещаемой ее подругой Светой странице Вконтакте: "Все мужики сволочи!"
И тут же от "индивидуально неопределенной" группы "мужиков" выделяется некий Вася, и пишет заявление в прокуратуру: "Нас всех оклеветали, и я чувствую себя оскорбленным за 75 миллионов российских граждан мужеска пола..."
Суд, с учетом тяжести содеянного - 75 миллионов пострадавших ! - назначает Клаве максимальное наказание в виде "двушечки", и сразу всем становится ясно - нет, мужики не сволочи!
Вы скажете, это у нас депутаты такие деревянные солдаты Урфина Джюса? Ничего подобного! Законопроект в целом уже поддержан правительством, так что шансов на его принятие весьма немало.
Ну а выпирающая во все стороны гениальность кабинета министров очевидна теперь каждому. Вот как раз сейчас они создали комиссию по ценам на макароны, и в соответствии с указаниями нашего Макаронного монстра снизили до самого социально близкого уровня.
А с клеветой они вообще на раз справятся.
А.Б.
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полностью доверяем и предлагаем написал 15.12.2020 03:27
"За клевету совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет."
Вот дословно:
"К 2020 году надо создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест." Путин В.В.