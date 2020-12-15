Статьи коммунистов не работают

В партийной газете "Правда" её лидер печатает статьи о положении в стране, о работе Государственной думы и мерах, которые предпринимает фракция КПРФ в думе. Большинство статьей он заканчивал утверждением, что победа будет за нами. Месяца два назад его оптимизм изменился. Например, пишет о семье и заканчивает так: "Призываем всех, кому дорога судьба российских детей, а значит, и будущее страны, поддержать нашу позицию уверенно и активно".Что значит поддержать? Толпой пойти в думу и заставить депутатов принять закон коммунистов? Толпу в думу не пустят, а на расстрел, как делал Ельцин у вас кишка тонка.

Темы статей актуальны и справедливы в них боль и безнадёга народа. И вот в № 118 лидер публикует статью "Образование и безопасность государства". Этой статьёй он обращается к гражданам России. Замечательная статья, изложены все недостатки политики Кремля по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, которым в недалёком будущем придётся руководить страной. Сравнивает обучение в Советском Союзе и в нынешней России. Слов нет сказано точно, доходчиво для всех категорий граждан Российскоё Федерации.

Партийную прессу мало кто читает. Во - первых газеты стали недоступны рабочим, пенсионерам, первичному звену бюджетников. А во - вторых авторитет коммунистов под Зюгановым приблизился к нулевой отметке .Поэтому приведу один заключительный абзац статьи. "КПРФ много лет настаивает на принятии закона "Образование для всех", у истоков которого в составе нашей команды стоял и нобелевский лауреат Ж.Алфёров. Этот закон предусматривает всеобщее и бесплатное обучение, и воспитание. Мы убеждены, что при поддержке родительского и учительского сообщества, всех граждан России мы опрокинем планы реформаторов и вновь сделаем наше образование лучшим в мире. Страна вновь будет гордиться своими выдающимися достижениями. Мы настаиваем на немедленном рассмотрении этой проблемы на заседаниях обоих палат Федерального собрания , в Государственном совете и в Совете безопасности". Значит Геннадий Андреевич обращается к государственным структурам, общественным организациям и вообще ко всему российскому народу. Написал красиво, понятно и что дальше? Он думает о том, что на это обращение никто не отреагирует. НИКТО. Зачем писать то, что не будет иметь никакого значения? И так все 27 лет существования коммунистической партии Российскоё Федерации. За эти годы Геннадий Андреевич обратился к народу не менее сотни раз. Читатель, вы помните что хотя бы одно обращение имело значение для власти страны? Надо было с начала двухтысячных искать другие формы обращения к правительству, президенту и народу. Сейчас в вашем случае уже поздно. Президент создал Росгвардию, ваша дума в которой вы сидите и ничего не делаете с момента её создания приняла законы расширяющие права полиции, даже с применением оружия против людей. У вас выход один сложить полномочия и уйти на пенсию и заняться любимым делом - выращивать цветочки.

Последним абзацем, который я привёл для граждан страны, вы компрометируете себя. Пишите - "КПРФ много лет"... Но вы понимаете, что это бесполезно и всё равно продолжаете писать. Зачем? И это письмо останется без ответа. Чиновники правительства, Кремля его даже читать не будут. А к народу надо обращаться в живую и не один раз и только система обращения может изменить отношение к вам и вашей партии. Однако сейчас уже бесполезно, авторитет потерян полностью.

Неужели Г.Зюганов не понимает, что Ленинской партии коммунистов нет. Лидер сделал из неё партию буржуазии. Поэтому теперь его статьи уже не заканчиваются утверждением "Победа будет за нами". Не будет за вами никакой победы. Она придёт когда вы уйдёте и на ваше место изберут истинного Ленинца.

Смотрите что писал Владимир Крючков, бывший председатель КГБ: "Г.Зюганов говорит хорошо, но лидер должен уметь не только говорить, но и действовать. Думаю он должен показать Путину на что он способен". Такой отзыв был в начале пути действующего президента. И Зюганов действительно показал. Он просто поставил себя и свою фракцию в думе вне политики, чем помог президенту принимать нужные им законы. Поэтому Геннадий Андреевич и не возникал, когда на последних выборах фракция потеряла 50 мандатов. Легче стало не мешать партии власти работать.

Можно писать деловые статьи, но их никто не читает, нет отзыва от народа. Лидер партии оценив скажем годичный период бездействия должен изменить своё отношение. У него был только один путь - идти в народ, прихватив всю фракцию. Думаю он боится народа и теперь уже что - то исправить не представляется возможным. Нужны свежие лица, которые излагая свою политику народу, разгонят Зюгановское ЦК и постепенно изберут достойных товарищей.

Геннадий Андреевич и его товарищи по фракции думают, что их главная задача завоевать большинство в думе и только потом принимать народные законы. Они забыли, что в стране нет хозяина. Катастрофа за катастрофой о многом народ ещё не знает. Трагедия под Норильском, на Камчатке, сейчас всплыл Усолье - Сибирское. Там экологическая катастрофа пострашнее Чернобыля. Грунтовые воды превышают норму вредных веществ в 33 000 раз, такой комментарий в интернете. Если в грунтовых водах течёт одна ртуть, то это превышение в 100 раз. Заражено более 600 гектаров земли. К чему я вспоминаю об этой катастрофе. А к тому что рядом ходили, ездили, пролетали чиновники различных рангов и никто не догадался посмотреть, что же происходит на этой территории. Более того кто - то владел этой территорией. Его мало расстрелять. А что же будет? Выпишут штраф, который останется только на бумаге. Потанин же не платит, то что ему приписал суд. Так будет и с этим чиновником. Одним словом в стране нет хозяина. А фракция КПРФ тормозит выступление народа с той целью, чтобы в стране появился настоящий руководитель. Чем занималось министерство природных ресурсов и экологии? В это министерство входят пять служб: Федеральная служба по гидрометеорологии и окружающей среды; Росприроднадзор; Федеральное агентство водных ресурсов; Федеральное агентство лесных ресурсов; Федеральное агентство по недропользованию. Смотрите сколько дармоедов сидит на бюджете и где их первичное вмешательство? Вот и я говорю, что в стране полный хаос. А коммунисты пишут о том, что дума не считается с их мнением. Так надо писать не только о том, что Бог не дал вам рогов, а о бардаке, который творится в стране и не только писать, а идти в народ и рассказывать к чему эта бесхозяйственность приведёт. Народ вымирает и не только от стрессового состояния но и от отсутствия медицины и катастрофы в экологии. За пределами Москвы народ не получает чистой воды. Грунтовые воды смешаны со ртутью, а может местные пользуются скважинами? И виновных нет, а кабинеты чиновников трещать от тесноты. И ведь всё это зациклено на центральную власть, которая как и коммунисты дальше собственного носа ничего не видят, да и не могут видеть, страна большая. Не заменим власть, ртутные реки потекут под каждым человеком, который не ходит на выборы и надеется на дядю.