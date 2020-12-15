Рабочие разгромили фабрику айфонов

В Индии завод Wistron (подрядчик американской компании Apple) был разгромлен рабочими после ночной смены.

Поводом стало то, что за последний месяц боссы выплатили копейки, прожить на которые нереально. Но гнев копился уже давно: зарплаты на предприятии оказались куда ниже обещанных, да и те потом всячески урезались при помощи системы штрафов за любую мелочь. Итогом такого скотского обращения и стала акция по уничтожению буржуйского имущества.

Сейчас в Индии происходит мощный подъём классового движения. Только что в стране прошла крупнейшая в мировой истории забастовка, участие в которой приняли 250 миллионов (!) рабочих и крестьян.

Пожелаем им победы!