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Московский листок

Сгоревшие старики - кто они? Счастливые пенсионеры или источник дохода?

Опубликовано 15.12.2020 в разделе комментариев 0

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Сгоревшие старики - кто они? Счастливые пенсионеры или источник дохода?

11 человек погибли при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, спаслись четверо: сотрудница пансионата через окно эвакуировала троих постояльцев, один из которых госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следственные органы установили владельца сгоревшего дома для престарелых, ведется допрос и изъятие документов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

***

Вот важный момент - у дома престарелых есть владелец. 

В принципе, это нормально - оказывать разные услуги, не противоречащие закону. В том числе и услуги по уходу за стариками. Получать за это деньги - и от государства, и от родственников стариков. 

Но вот вопрос - а сами старики в этой системе кто?

Услуга оказывается, по сущесмтву, родственникам - надоевший, больной, часто невыносимый в общении старикашка сдается на попечение профессионалов. "Профессионал" - хорошее слово, с положительной коннотацией.

Но вот этот пожилой человек - он кто? Услуга оказывается не ему, он - объект. Если угодно - источник наживы. Он, кстати, все равно умрет, лучше он не станет, перспектив никаких - это не ребенок, которого можно воспитывать-воспитывать и сделать из него человека. Тут наоборот, движение только вниз, регресс.

И если уж родственникам, родным людям хочется как-то избавиться от старого, то что говорить о чужих людях?

Ну, вот эти сгорели. Не в первый раз такое. Просто повод поговорить. 

Жалко? Не думаю. Имитация сострадания, не более того. Приличия. Тем более, что сострадать надо было раньше, когда они оказались в положении дойной коровы, которая доится не молоком, а социальными выплатами. Это нормально? Ну, если норма - это не идеал, а средняя величина, то нормально.

Конечно, в любом случае дом престарелых - это преддверие кладбища, а не место радости и надежды. Надеяться там не на что.

Но государоство, которое по конституции называет себя "социальным", может позволить себе поручать заботу о престарелых каким-то подрядчикам? Само оно разве все это организовать не обязано?

Ну чтобы старики остаток дней проводили не в халупе-ровеснице на ссаном матрасе, а в каком-то более пристойном месте призрения? Причем желательно все же государственном. Ведь забота государства о стариках - это не только выделение бабла на постепенную утилизацию, но и непосредственная работа государственных структур призрения. 

Иначе сразу убить, пожалуй, гуманнее.

А.Б.



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